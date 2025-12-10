  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов
1

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

❋ 4.4

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
Керамическая черепица
Керамическая черепица и блоки из туфа, найденные при раскопкам римской мастерской в Помпеях / © Archaeological Park of Pompeii

Город Помпеи, погребенный под раскаленным пеплом Везувия в 79 году, уже несколько столетий служит для археологов бесценным окном в повседневную жизнь Римской империи. Сначала город засыпало осадком из пемзы и лапилли, затем его накрыли быстрые горячие пирокластические потоки, которые завалили и «цементировали» улицы, дома и предметы быта. Это позволило Помпеям сохраниться в том виде, в котором город оставили бегущие от извержения жители.

Для удобства археологических раскопок ученые разделили Помпеи на девять географических областей, названных регионами. В 1880-х годах исследователи приступили к раскопкам в регионе IX, но затем работу там надолго приостановили. 

К раскопкам вернулись только в 2023-м, когда международная команда археологов под руководством Адмира Масича (Admir Masic) из Массачусетского технологического института в США организовала новую большую экспедицию. Специалисты не предполагали, что под слоем земли они найдут не просто очередную постройку, а своего рода полноценный бетонный завод I века.

Масич и его коллеги обнаружили строительную мастерскую, где рабочие готовили бетонные смеси. Пепел накрыл помещение в разгар работы, так что все материалы, инструменты и даже пометки на стенах с графиками работ и расчетами необходимых материалов хорошо сохранились.

В частности, ученые нашли инструменты каменщиков, груды вулканического песка, обломки переработанной черепицы и, что самое важное, аккуратные насыпи белого порошка — негашеной извести. Такой шанс изучить римские технологии в «первозданном» состоянии встречается крайне редко.

Мастерская дала возможность понять технологию, которую не удавалось полностью восстановить даже в лучших лабораториях мира. Открытие показало, что римляне изготавливали бетон иначе, чем это описывали древние тексты.

В этих текстах авторы утверждали, что для изготовления бетона строители использовали гашеную известь — гидроксид кальция. Согласно записям, материал для строительных работ получали так: римляне брали известь, добавляли воду, ждали реакцию, затем смешивали эту гашеную известь с вулканическим пеплом и остальными компонентами бетона.

Однако химический анализ сухих смесей из помпейской мастерской доказал обратное. Древние строители применяли метод так называемого горячего смешивания с использованием негашеной извести — оксида кальция.

Помпеи
Раскопки в Помпеях выявили многочисленные скопления разрушенных и сложенных строительных материалов, состоящих из базальтового и известнякового щебня, фрагментов плитки, кусков обычной керамики и амфор / © Admir Masic

Суть метода в следующем: негашеную известь в сухом виде смешивали со всеми другими сухими ингредиентами — вулканическим пеплом или пуццолановыми добавками. И только потом в эту сухую смесь добавляли воду. 

При контакте воды с негашеной известью происходила бурная химическая реакция с выделением тепла. В результате этой реакции часть смеси заметно прогревалась, шла гидратация, а потом в результате последующего затвердевания формировалась плотная каменистая структура, то есть бетон.

Масич объяснил, что именно негашеная известь формировала основу прочного строительного бетона. Ее применяли в основном для отделочных штукатурок и растворов, где важны были пластичность и гладкость поверхности.

Одним из главных преимуществ метода горячего смешивания стало образование в застывшей массе особых включений — так называемых кластов. Эти мелкие фрагменты негашеной извести, не до конца прореагировавшие с водой, остаются в бетоне как резервуары активного кальция. 

Когда в конструкции появлялись микротрещины, вода проникала в эти поры и вступала в реакцию с частицами извести. Кальций растворялся, затем снова кристаллизовался прямо внутри трещины, заполняя и «залечивая» повреждения. Кроме того, ионы кальция, взаимодействуя с вулканическим пеплом в составе бетона, делали материал еще долговечнее.

Ученые взяли куски бетона прямо из помпейской мастерской и рассмотрели их под микроскопом. Они изучали класты извести в контакте с зернами вулканического пепла.

Анализ образцов показал, что вокруг зерен вулканического пепла со временем шли длительные минерализационные реакции: кальций мигрировал в поры и превращался в кристаллы карбоната кальция, укрепляя структуру. По сути, бетон сам «наращивал» прочный новый материал внутри своих повреждений. То есть это подтверждало способность смеси к самовосстановлению.

Инструменты и сырье помогли реконструировать полный рабочий цикл римских строителей: подготовку компонентов, обработку извести, дробление заполнителей и последовательное смешивание компонентов. 

По словам Масича, если бы современный бетонщик попал в помпейскую мастерскую, он сразу бы понял суть процесса и смог бы приступить к работе. Химические принципы остались теми же; главное отличие — в тщательном выборе и подготовке компонентов и в порядке их соединения, что обеспечивало римскому бетону повышенную прочность и долговечность.

Выводы исследования представлены в журнале Nature Communications.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
446 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

    10 декабря, 11:49

  2. Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок, чтобы повысить шансы на потомство

    10 декабря, 11:19

  3. Ученые оценили отдачу инвестиций в космос

    10 декабря, 10:59

  4. Подход к управлению рельсовыми системами: как инженеры организовали безопасность движения струнного транспорта 

    10 декабря, 10:00
Выбор редакции

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

8 декабря, 13:38

Последние комментарии

Адольф Завропсидов
1 минута назад
Krons, про углеродный анализ читай, неуч. Не переваренная еда окаменела и по содержанию углерода определили её примерную принадлежность, ну это так,

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

артем самойлен
17 минут назад
А где Дания?

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

1 2
17 минут назад
>масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. >более экономичный А Шеньчжоу типа менее экономичный? Да нифига подобного. Этот новый мог

Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Сергей Механик
53 минуты назад
Интересно, если удастся когда-нибудь внедрить или подключить ИИ к всему организму, сможет ли он правильно контролировать развитие всех клеток?

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

Сергей Механик
1 час назад
Не менее важным показателем являются не только количество запасов, а сколько из них освоено и используется. Однако условное из распределение их

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Михаил Зинчук
1 час назад
Сказки сочинять не кому больше просто

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Евгений Анисимов
1 час назад
One, 💯

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Евгений Анисимов
1 час назад
Какая наглая ложь! Ремейки и сиквелы делают не потому что люди их хотят. Их делают алчные медиакорпорации, для которых единственной важной

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Oleg Dem
2 часа назад
Так и не понял что там делает система управления скоростью и интервалами, как оно так чудесно всё оптимизирует. Надо еще портянку текста что бы

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Валерий Чернов
2 часа назад
Это важный сигнал, что наука для России остаётся приоритетом, и у молодых и не только учёных есть шанс получить реальную поддержку.

Научная премия Сбера: что это, для кого и зачем?

Oleg Dem
2 часа назад
Статью писал ИИ студент. Одна мысль длиной от силы пол абзаца разными интерпретациями размазана по тексту раз 10.

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

skygoo _
2 часа назад
Вообще не понятно с какого перепуга Европу считают другой частью света. Это всего лишь западная оконечность Евразии. А так можно и Индию посчитать

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Konstantin Resto
2 часа назад
Забавно, даже знаю где эти ребята чуть чуть ошиблись. эти процессы уже давно описаны в моих мемуарах https://author.today/work/517260/edit/content Хаос — это не

Геометрия как решающий фактор: ученые нашли объяснение поведению жидкостей в нанопорах

Konstantin Resto
2 часа назад
цитата из моих мемуаров https://author.today/work/517260/edit/content МЕДИЦИНА: Жизнь как поддерживаемый порядок • Что есть хаос? Постоянные мутации в ДНК,

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

One Hundred
2 часа назад
А по поводу статьи: Лютейший кал.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

One Hundred
2 часа назад
По поводу застоя и отсутствия новинок: Это не люди боятся пробовать новинки. Это крупные компании боятся обосраться и поэтому выпускают жвачку

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Denis Maidykovskii
2 часа назад
Грузию забыли. Регион Степанцминды расположен в Европе, а остальная часть Сакартвело в Азии. Граница проходит частей света по Большому

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Igal Semon
3 часа назад
Может всё-таки эффект? Аффе́кт (лат. affectus «страсть, душевное волнение») в психиатрии — внешнее проявление эмоций и чувств пациентом. Аффект и зомби

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Stas Ryzhankov
3 часа назад
ЭКСПОРТ вертолётов – не только производство – продажа иностранных производителей в том числе.Вертолётов КАКОГО КЛАССА?! Или всех классов вместе?

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

B Sirbu
4 часа назад
Олесь, неинтересно экспорт. Давай сколько производят.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно