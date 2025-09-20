Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Ранее мы писали о запуске «Бион-М» №2 на полярную орбиту с наклонением в 97 градусов 20 августа 2025 года. Через 30 суток аппарат вернулся на Землю в Казахстане. Поскольку технически эти биоспутники — переработанный вариант космического корабля «Восток», на котором 64 года назад отправился в космос Гагарин, возврат сопровождался закономерным для этой местности небольшим пожаром.

Дело в том, что первый советский космический корабль разработали в конце 1950-х, после испытаний на летчиках, где пришли к выводу о том, что человек легко переносит перегрузку 10 g. Поэтому «Восток» спускается по баллистической траектории («падает камнем»), без существенного маневрирования, как на «Союзах», созданных в 1960-х и используемых нашей страной до сих пор. Обеспечить малоскоростную посадку на одних парашютах очень сложно. Поэтому, чтобы первый космонавт не находился внутри сферической капсулы, сталкивающейся с Землей на скорости 36 километров в час, он выпрыгивал из корабля с индивидуальным парашютом, за счет чего приземлялся как обычный десантник, со скоростями примерно вдвое ниже «востоковских».

Но 75 мышей и полторы тысячи дрозофил, что отправились в космос на борту «Бион-М» №2, было бы проблематично оснастить парашютом и еще сложнее собирать их после индивидуального десантирования. Чтобы зоокосмонавты меньше страдали при ударе, вверху, в районе крепления контейнера с тормозным парашютом, у «Бионов» есть пара маленьких твердотопливных двигателей, дающих краткий тормозной импульс перед посадкой. Они, что логично, при срабатывании зажигают сухую траву. В норме пожар неопасен самой капсуле: чтобы экипаж пережил проход через атмосферу по баллистической траектории, аппарат достаточно термостоек даже для кратковременного нагрева до пары тысяч градусов.

Хорошо видны скромные размеры возвращаемой капсулы и размещенных в ней гнезд для животных / © ИМБП РАН

Сразу после посадки ученые из Института медико-биологических проблем Российской академии наук в медицинской палатке провели первичный анализ состояния возвращенных животных. Оказалось, что хотя все технически и прошло штатно, часть из них погибла. Как отметил директор Государственного научного центра Института медико-биологических проблем РАН академик Орлов, «из 75 мышей 10 мы не досчитались… Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами. Данные, конечно, не пропали, мы узнаем, на каких этапах и по какой причине они погибли».

Основным объектом экспериментов «Бион-М» №2 были мыши известной линии C57BL/6. В смысле агрессивности они не выделяются среди своего вида, их самцы склонны к конфликтам даже меньше, чем у людей, выросших в естественных условиях. Скажем, другая массовая линия мышей СD-1 — заметно более бойцовская.

Короткое видео из одного мышиного гнезда на биоспутнике / © ИМБП РАН

Чтобы самцы C57BL/6 начали убивать друг друга, им нужны определенные условия — например, большая скученность. Судя по видеозаписям с борта «Бион-М» №2, такая там вполне наблюдалась. Хотя, разумеется, пока нельзя определенно сказать, была ли гибель десятка грызунов ее результатом, или тут действовали другие факторы. Недостаточное внимание к организации «гнезд» грызунов в экспериментах не первый раз приводит к известным проблемам.

Например, «Бион-М» №1 в 2013 году потерял всех монгольских песчанок-участниц эксперимента, поскольку кормушка для них в условиях невесомости перестала работать корректно. Одна из оголодавших песчанок выбралась из клетки и перегрызла провода, что привело к нарушению поступления кислорода. Конечно, в норме гнезда для грызунов должны быть устойчивы к их покиданию животными. Тогда же погибло и шесть черных мышей той же линии, что в эксперименте 2025 года, а равно и рыбки-цихлиды. Впрочем, оборудование для их жизнеобеспечения было сделано уже немецкими экспериментаторами, а не российской стороной.

Новый эксперимент, судя по всему, прошел значительно лучше: потери среди грызунов меньше, основная программа по изучению воздействия космической радиации на мышей вполне может быть выполнена. Часть из них генетически модифицирована для оптимального изучения действия космического излучения на млекопитающих, часть получила фармакологическое воздействие, чтобы изучить защитное действие некоторых препаратов на живые существа.

Ранее глава «Роскосмоса» отмечал, что эксперимент «Бион-М» №2 может повлиять на выбор орбиты для будущей российской орбитальной станции РОС.

