Слушатели узнают о нештатных ситуациях и способах борьбы с ними.

О мероприятии

Фразу «Хьюстон, у нас проблемы» произнес астронавт во время миссии «Аполлон-13» — по разным версиям, Джон Суигерт или Джим Ловелл — после взрыва кислородного баллона и выхода из строя двух из трех батарей топливных элементов. Авария на борту была серьезная, но, благодаря профессионализму экипажа и сотрудников ЦУПа NASA, астронавты благополучно вернулись домой.

В космонавтике всегда что-то может пойти не так. И обязанность всех специалистов отрасли — ЦУПа в частности — предугадать нештатные ситуации и подготовиться к любой угрозе. О том, что считается нештатной ситуацией, откуда они берутся и как с ними борются — расскажет кандидат физико-математических наук, специалист по системе управления движением Главной оперативной группы управления РС МКС Сергей Успенский.

ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва 19:00 Бесплатно