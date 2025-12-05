  • Добавить в закладки
Лекция
Нештатные ситуации в космическом полете

Слушатели узнают о нештатных ситуациях и способах борьбы с ними.

Твой сектор космоса
11 декабря, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

О мероприятии

Фразу «Хьюстон, у нас проблемы» произнес астронавт во время миссии «Аполлон-13» — по разным версиям, Джон Суигерт или Джим Ловелл — после взрыва кислородного баллона и выхода из строя двух из трех батарей топливных элементов. Авария на борту была серьезная, но, благодаря профессионализму экипажа и сотрудников ЦУПа NASA, астронавты благополучно вернулись домой.

В космонавтике всегда что-то может пойти не так. И обязанность всех специалистов отрасли — ЦУПа в частности — предугадать нештатные ситуации и подготовиться к любой угрозе. О том, что считается нештатной ситуацией, откуда они берутся и как с ними борются — расскажет кандидат физико-математических наук, специалист по системе управления движением Главной оперативной группы управления РС МКС Сергей Успенский.

Расписание
11
Четверг
Декабрь 2025
ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1

5 декабря, 11:46
Александр Речкин
4
# космос
# Россия
# технологии
