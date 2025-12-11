Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутник впервые сфотографировал МКС с рекордным «наполнением»
Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics получил интересное изображение Международной космической станции (МКС), в тот момент, когда впервые в истории к орбитальной лаборатории были пристыкованы восемь космических кораблей.
Международная космическая станция на прошлой недели, когда и был сделан представленный выше снимок, достигла символической отметки: все восемь ее портов в текущей конфигурации заняты кораблями. На станции собрался весь современный флот: от российских «Союзов» и «Прогрессов» до американских Dragon, японского HTV и Cygnus.
Во время недавней съемочной миссии HEO Robotics удалось зафиксировать сразу пять космических аппаратов, пришвартованных к станции. Масштабная съемка объектов за пределами Земли позволяет не упустить ни одного мимолетного события на орбите.
По состоянию на сегодняшний день уже прошла первая ротация, когда «Союз МС-27» отчалил от модуля «Причал», чтобы доставить на Землю космонавтов «Роскосмоса» Рыжикова и Зубрицкого и астронавта NASA Кима.
HEO Robotics уже провела около 4000 съемок космических аппаратов на низкой околоземной орбите. За последние годы ее технологии заметно продвинулись — улучшились сенсоры, программное обеспечение и методы обработки изображений.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
