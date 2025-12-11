Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутник впервые сфотографировал МКС с рекордным «наполнением»

Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics получил интересное изображение Международной космической станции (МКС), в тот момент, когда впервые в истории к орбитальной лаборатории были пристыкованы восемь космических кораблей.

Космические корабли, пристыкованные к МКС / © HEO Robotics

Международная космическая станция на прошлой недели, когда и был сделан представленный выше снимок, достигла символической отметки: все восемь ее портов в текущей конфигурации заняты кораблями. На станции собрался весь современный флот: от российских «Союзов» и «Прогрессов» до американских Dragon, японского HTV и Cygnus.

Во время недавней съемочной миссии HEO Robotics удалось зафиксировать сразу пять космических аппаратов, пришвартованных к станции. Масштабная съемка объектов за пределами Земли позволяет не упустить ни одного мимолетного события на орбите.

По состоянию на сегодняшний день уже прошла первая ротация, когда «Союз МС-27» отчалил от модуля «Причал», чтобы доставить на Землю космонавтов «Роскосмоса» Рыжикова и Зубрицкого и астронавта NASA Кима.

HEO Robotics уже провела около 4000 съемок космических аппаратов на низкой околоземной орбите. За последние годы ее технологии заметно продвинулись — улучшились сенсоры, программное обеспечение и методы обработки изображений.