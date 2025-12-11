Уведомления
В Британии обнаружили древнейшие свидетельства разжигания огня
Во время раскопок в графстве Саффолк на востоке Англии ученые нашли пирит и кремень, которые, по-видимому, использовались древними людьми для разжигания костров почти 400 тысяч лет назад. Археологи, сделавшие открытие, считают, что они обнаружили самые древние в мире материальные следы намеренной добычи огня.
Умение управлять огнем — одна из ключевых технологий, определивших путь человечества. Огонь дал людям тепло, защиту от хищников, сделал возможным приготовление пищи и помог создать особое социальное пространство — место, которое стало первой настоящей площадкой для общения, отдыха и, возможно, зарождения культуры, языка, коллективного быта.
Специалисты полагают, что предки людей начали использовать огонь не менее 1,5 миллиона лет назад, хотя, скорее всего, они лишь пользовались дарами природы, а не намеренно разводили его. Например, использовали уже существующее пламя, возникшее в результате природных пожаров. Контролировать и тем более добывать огонь по своему желанию — качественно иной, революционный навык.
Долгое время возраст самых ранних свидетельств умения добывать огонь определяли примерно в 50 тысяч лет. Косвенные признаки намеренного разжигания огня отмечались и раньше во времени, но не хватало решающего аргумента — материальных остатков самого процесса. Вопрос о том, когда именно человек перестал быть хранителем чужого огня и стал его творцом, был открытым. Поиск ответа осложняла трудность отличия следов костра, разведенного человеком, от последствий естественного пожара.
Международная команда археологов под руководством Ника Эштона (Nick Ashton) из Британского музея в Лондоне, похоже, смогла найти самые ранние на сегодня свидетельства управления огнем человеком. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature.
Эштон и его коллеги проводили раскопки в карьере Барнхэм в графстве Саффолк. Они исследовали стоянку возрастом почти 400 тысяч лет. На этой стоянке, которую, вероятно, занимали неандертальцы или их предки, исследователи нашли три ключевых типа улик намеренного разжигания огня.
Первую и самую важную группу доказательств составили два небольших фрагмента минерала пирита. При ударе о кремень пирит дает обильные искры, способные поджечь сухой мох или траву. Геологические изыскания показали, что в районе карьера Барнхэм пирит не встречается. Вероятно, люди принесли пирит на стоянку специально.
Вторым свидетельством стал слой красноватого осадка — след, как полагают ученые, древнего кострища. Горение изменяет магнитные свойства железосодержащих минералов в почве. Лабораторные анализы красного глинистого слоя показали, что он нагревался многократно: по оценке исследователей, примерно 12 раз. Это указывает на систематическое, повторяющееся использование людьми одного и того же места для разведения костра.
Третья улика — кремниевые рубила, подвергшиеся воздействию высокой температуры. Иногда нагрев помогает сделать кремень более податливым (его удобнее обрабатывать), но если температура слишком высокая, он может расколоться. Анализ показал, что рубила нагрелись до температуры выше 700 градусов Цельсия. По мнению ученых, древние мастера бросили инструменты слишком близко к костру, отчего они раскололись. Скорее всего, это произошло случайно.
Собрав воедино три находки — принесенный издалека пирит, неоднократно использовавшееся кострище и случайно испорченные в огне орудия — авторы научной работы пришли к выводу, что на стоянке в карьере Барнхэм древние люди намеренно разводили огонь. Это открытие отодвигает дату зарождения технологии добычи огня на сотни тысяч лет вглубь истории и кардинально меняет представления о технологических возможностях наших предков.
