Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
В современном виноделии для брожения в сусло добавляют дрожжи Saccharomyces cerevisiae чистые штаммы которых выращивают специально. В древности такой возможности не было. При этом спонтанное брожение сока свежего винограда — процесс рискованный: на кожице свежих ягод нужные для вина дрожжи встречаются редко, зато там много плесени и бактерий, превращающих сок в уксус.
Как же тогда делать вино? Например, делать его из изюма. Такое вино («пассум») изготавливали в Карфагене и Древнем Риме. Механизм, позволявший получать алкогольные напитки таким способом без современных технологий, оставался не до конца ясным.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, провели серию экспериментов, имитирующих древнее виноделие. Они самостоятельно высушили партии винограда в разных условиях — в стерильном инкубаторе и на открытом воздухе под солнцем, — чтобы выяснить, откуда именно берутся дрожжи. Чтобы понять происхождение микроорганизмов, применили генетическое секвенирование: сравнили ДНК микробов на поверхности свежего винограда и изюма.
Ученые замачивали изюм в стерильной воде и наблюдали за происходящими процессами. Эксперимент показал, что «изюмная вода» начинает бродить уже через два-три дня без внесения каких-либо добавок. В конечном продукте содержание этанола достигало 95 граммов на литр (примерно 12% алкоголя).
Генетический анализ выявил ключевую роль процесса сушки. На свежем винограде доминируют плесневые грибки и виды дрожжей, не способные к сильному брожению. Однако сушка на солнце действует как естественный фильтр: ультрафиолет и потеря влаги убивают патогенную микрофлору. В то же время на поверхность сладкой, подсыхающей ягоды из окружающей среды (с ветром или насекомыми, например осами) попадают выносливые дикие дрожжи.
Сравнение методов сушки подтвердило эту гипотезу: виноград, высушенный в стерильном инкубаторе, не забродил, так как на нем не осталось живых микробов. Забродил только тот, что сох на улице.
Исследование подтверждает, что сушка винограда — не просто способ консервации, а древняя биотехнология селекции микроорганизмов. Этот процесс естественным образом меняет состав микробиома ягоды, подавляя конкурентов и создавая идеальную среду для винных дрожжей. Таким образом, древние виноделы использовали изюм как надежный источник закваски для производства части алкогольных напитков.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии