Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Смесь трав и бобовых превзошла по урожайности традиционные кормовые монокультуры с удобрениями
Международная группа агроэкологов доказала, что посев разнотравья на кормовых угодьях дает больше биомассы, чем выращивание одной культуры с обильным внесением химических удобрений. Как показал эксперимент на 26 площадках по всему миру, смесь из шести видов растений позволяет снизить использование азотных удобрений и одновременно увеличить производство корма для скота.
Современное интенсивное животноводство опирается на упрощенные схемы земледелия: поля засевают одним высокопродуктивным видом (чаще всего райграсом) и стимулируют рост внесением азотных удобрений. Такой подход обеспечивает стабильный объем кормов, но истощает почвы, загрязняет грунтовые воды и увеличивает углеродный след сельского хозяйства. Ученые искали способ сохранить высокую продуктивность полей без экологического ущерба.
Исследователи провели полевые испытания в разных климатических зонах — от Канады и Европы до Китая и Новой Зеландии. На опытных делянках высевали различные комбинации кормовых культур: злаки (райграс, тимофеевка), бобовые (клевер) и разнотравье (цикорий, подорожник). Урожайность этих смесей при умеренной подкормке сравнивали с контрольными монокультурными посевами, которые получали в 2,5 раза больше удобрений. Исследование опубликовано в журнале Science.
Разнообразие оказалось эффективнее химии: участки с шестью видами растений дали в среднем на 11% больше кормовой массы, чем монокультуры на усиленном азотном пайке. Мультивидовые посевы позволили сэкономить приблизительно 152 килограмма азота на гектар без потери продуктивности. Анализ выявил мощную синергию: бобовые фиксировали атмосферный азот, питая соседние растения, а глубокие корни цикория и подорожника доставали воду из нижних слоев почвы.
Примечательно, что преимущество смесей возрастало по мере повышения температуры воздуха. В более теплых регионах разрыв в урожайности между «пестрыми» лугами и монокультурами становился еще заметнее. Это указывает на то, что мультисмеси лучше адаптированы к условиям меняющегося климата.
Авторы научной работы также рассчитали оптимальную формулу для фермеров. Наибольший выход корма обеспечивают посевы, состоящие на 30-70% из бобовых, минимум на 15% из злаков и минимум на 10% из других трав. Результаты подтверждают, что усложнение структуры посевов — это не просто экологический тренд, а экономически выгодная стратегия производства кормов.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Ноября, 2024
Сила накопления: как работают аккумуляторы
19 Ноября, 2016
Смерть цивилизации: возможные сценарии
30 Августа, 2022
Мертвые туши: как в Крыму краснокнижных животных продают
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии