Смесь трав и бобовых превзошла по урожайности традиционные кормовые монокультуры с удобрениями

Международная группа агроэкологов доказала, что посев разнотравья на кормовых угодьях дает больше биомассы, чем выращивание одной культуры с обильным внесением химических удобрений. Как показал эксперимент на 26 площадках по всему миру, смесь из шести видов растений позволяет снизить использование азотных удобрений и одновременно увеличить производство корма для скота.

Современное интенсивное животноводство опирается на упрощенные схемы земледелия: поля засевают одним высокопродуктивным видом (чаще всего райграсом) и стимулируют рост внесением азотных удобрений. Такой подход обеспечивает стабильный объем кормов, но истощает почвы, загрязняет грунтовые воды и увеличивает углеродный след сельского хозяйства. Ученые искали способ сохранить высокую продуктивность полей без экологического ущерба.

Исследователи провели полевые испытания в разных климатических зонах — от Канады и Европы до Китая и Новой Зеландии. На опытных делянках высевали различные комбинации кормовых культур: злаки (райграс, тимофеевка), бобовые (клевер) и разнотравье (цикорий, подорожник). Урожайность этих смесей при умеренной подкормке сравнивали с контрольными монокультурными посевами, которые получали в 2,5 раза больше удобрений. Исследование опубликовано в журнале Science.

Разнообразие оказалось эффективнее химии: участки с шестью видами растений дали в среднем на 11% больше кормовой массы, чем монокультуры на усиленном азотном пайке. Мультивидовые посевы позволили сэкономить приблизительно 152 килограмма азота на гектар без потери продуктивности. Анализ выявил мощную синергию: бобовые фиксировали атмосферный азот, питая соседние растения, а глубокие корни цикория и подорожника доставали воду из нижних слоев почвы.

Примечательно, что преимущество смесей возрастало по мере повышения температуры воздуха. В более теплых регионах разрыв в урожайности между «пестрыми» лугами и монокультурами становился еще заметнее. Это указывает на то, что мультисмеси лучше адаптированы к условиям меняющегося климата.

Авторы научной работы также рассчитали оптимальную формулу для фермеров. Наибольший выход корма обеспечивают посевы, состоящие на 30-70% из бобовых, минимум на 15% из злаков и минимум на 10% из других трав. Результаты подтверждают, что усложнение структуры посевов — это не просто экологический тренд, а экономически выгодная стратегия производства кормов.

Максим Абдулаев 23 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.