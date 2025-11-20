О мероприятии

Чем стоит запивать лекарства? Какие таблетки можно ломать на части, а какие категорически запрещено? Принимать лекарства три раза в сутки — это значит после завтрака, обеда и ужина или как-то иначе? Как еще нарушают дозировку и кратность приема заболевшие?

Российский научный журналист и врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов разберет наиболее укоренившиеся «лекарственные» мифы, расскажет о правилах лекарственной безопасности, включая такой животрепещущий вопрос, как самостоятельная замена дорогих препаратов дешевыми «с точно таким же действующим веществом».

