  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 декабря, 12:56
Рейтинг: +26
Посты: 134

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat впервые сбил воздушную цель ракетой

Специалисты компании Boeing и Военно-воздушные силы Австралии (RAAF) провели первое в истории применение беспилотного ведомого MQ-28 Ghost Bat с пуском управляемой ракеты класса «воздух—воздух» AIM-120 AMRAAM (модификация не уточняется).

Сообщество
# Boeing
# авиация
# беспилотники
# оружие
Беспилотник MQ-28 Ghost Bat / © Royal Australian Air Force
Беспилотник MQ-28 Ghost Bat / © Royal Australian Air Force

Испытание прошло 8 декабря 2025 года на полигоне Вумера в Южной Австралии. Во время теста MQ-28 Ghost Bat работал в одном звене с самолетом дальнего радиолокационного дозора E-7A Wedgetail и истребителем F/A-18F Super Hornet. Машины взлетели с разных аэродромов, после чего оператор на борту E-7A взял управление беспилотником на себя, контролируя ход всей операции.

© Boeing

F/A-18F с помощью собственных сенсоров обнаружил учебную мишень — цель, имитирующую самолет-истребитель. После захвата на сопровождение данные были переданы на E-7A, а уже оттуда — на MQ-28. Получив разрешение на атаку, беспилотник вышел на рубеж пуска и выполнил запуск ракеты, которая успешно уничтожила цель.

Стоит отметить, что Boeing здесь не первопроходец: турецкий беспилотный ведомый Bayraktar Kızılelma ранее также перехватывал воздушную цель ракетой большой дальности. Однако американская компания представила куда более подробный отчет о своих испытаниях.

Сейчас MQ-28 выпускается в конфигурации Block 2, не имеющей внутреннего отсека вооружений — поэтому AIM-120 устанавливалась на внешнем пилоне слева под воздухозаборником. В Boeing подчеркнули, что версия Block 3 уже получит внутренний отсек для снижения заметности.

Компания также отметила, что интеграция и тестирование AIM-120 заняли менее восьми месяцев — во многом благодаря открытой модульной архитектуре платформы.

MQ-28 разрабатывается подразделением Boeing Australia для ВВС Австралии с 2019 года. Аппарат имеет длину 11,6 метра, размах крыла 7,3 метра, максимальную взлетную массу около 4 500 килограммов и дальность свыше 3 700 километров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
17 минут назад
-
0
+
Небольшая неточности. Боевым применением называется работа по боевой цели. Все, что на полигоне — это не боевое применение. Это учебные или испытательные пуски с использованием боевой ракеты. Ракета боевая, а её применение нет. Как учебные стрельбы боевыми патронами на стрельбище. И в данном случае узел подвески ракеты не является пилоном. Пилон торчит впереди кромки крыла, потому так и называется. А здесь просто узел подвески, или держатель.
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
1100
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
10 декабря, 17:17
ФизТех

Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

Коллектив исследователей из МФТИ и Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) разработал математическую модель, описывающую, как системы искусственного интеллекта влияют на собственное будущее, обучаясь на данных, которые сами же и породили. Ученые создали теоретический каркас, объясняющий природу «цифровых эхо-камер» и механизм, из-за которого умные алгоритмы со временем могут терять адекватность или усиливать социальные предрассудки.

ФизТех
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# самообучение
# технологии
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Британии обнаружили древнейшие свидетельства разжигания огня

    11 декабря, 11:35

  2. Где ДНК складывается в «переключатели»: исследователи составили полногеномную карту квадруплексов

    11 декабря, 10:59

  3. Смесь трав и бобовых превзошла по урожайности традиционные кормовые монокультуры с удобрениями

    11 декабря, 10:57

  4. Быстрее и меньше брака: ученые создали универсальный инструмент для производства оптоволокна

    11 декабря, 09:20
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Николай Цыгикало
17 минут назад
Небольшая неточности. Боевым применением называется работа по боевой цели. Все, что на полигоне — это не боевое применение. Это учебные или

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat впервые сбил воздушную цель ракетой

Данил Арутюнов
40 минут назад
Кто производит и сколько стоит вертолёт президента Ирана, потерпевший крушение? Компания Bell Helicopter занимается производством вертолёта., на борту

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Рамиль Амангалиев
1 час назад
А потом найдут не разведанные запасы. Иллюзию дефицита создают такими цыфрами.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Долг
2 часа назад
Вот так и получается, что вроде и развиваемся, и вроде даже стремительно – вон более чем в 2 раза реальный ВВП на душу увеличился, никто не скажет

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Долг
2 часа назад
Вот так и получается, что вроде и развиваемся, и вроде даже стремительно – вон более чем в 2 раза реальный ВВП на душу увеличился, никто не скажет

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Dron N
2 часа назад
Вполне в духе прошлых исследований, тут только непонятно, участники с 8 до 12 на улицу вообще не выходили и естественного освещения в помещениях не

Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

Дмитрий Анатольевич
4 часа назад
Очередной придуманный черпак мёда для тех кто орёт при каждом удобном случае: "Россия в . опе". Только представить можно сколько русофобов, прочитав

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Walter Inkognito
4 часа назад
Тойота есть Тойота. Качество, надёжность, изящество. Браво!

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Dmitry
4 часа назад
Xander, причинное место загорелось? Да ты успокойся)

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Андрей Смирнов
5 часов назад
Какой качественный снимок)))). и это в космосе, где нет помех и это в 21 веке с крутыми технологиями. наверное снимали на фотоаппарат из начала 20 века.

Спутник впервые сфотографировал МКС с рекордным «наполнением»

Xander Prime
5 часов назад
Иван, очередной западный рейтинг, который имеет мало общего с действительностью. Надо запомнить составителя рейтинга.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

ulogin_vkontakte_6491361
7 часов назад
Питон, нет. Собственно многоженство это тоже адаптация при высокой смертности мужчин на постоянной войне - вполне оправданная. Иначе некому

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Михаил Истоков
7 часов назад
Сергей, твои то да, даже в сотне их нет, всё сами развалили, а новое им никто больше не построит, как раньше.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Al Hirh
8 часов назад
Эти данные не учитывают золото,которое находится в недрах в низкой концентрации и в водах Мирового океана,где его концентрация слишком мала для

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Погорелов
8 часов назад
Почему никто не смотрит между строк? Дело не в мышах и радиации. А в удержании корабля на орбите, при (возможно) выдавливании магнитными потоками

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Paul Storn
10 часов назад
Спустя столько лет, есть ещё чему поучится у древних) а уж потеряно сколько тайн, эх...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Akka Gggg
11 часов назад
Igal, у автора везде одно сплошное противоречие. Поэтому и самые толковые комменты его подсосы заминусовали.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Dmitry Pon
12 часов назад
Фигня статейка. Выборочно. Испания : Европа, + Африка / Канары; Дания: Европа + Северная Америка / Гренландия ; Французы с заморскими территориями;

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Евгений Истомин
12 часов назад
Привет, Микола! Как дела? 🤡

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Anatoly
15 часов назад
Дмитрий, у таких везде сходка.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно