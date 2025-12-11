Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat впервые сбил воздушную цель ракетой

Специалисты компании Boeing и Военно-воздушные силы Австралии (RAAF) провели первое в истории применение беспилотного ведомого MQ-28 Ghost Bat с пуском управляемой ракеты класса «воздух—воздух» AIM-120 AMRAAM (модификация не уточняется).

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat / © Royal Australian Air Force

Испытание прошло 8 декабря 2025 года на полигоне Вумера в Южной Австралии. Во время теста MQ-28 Ghost Bat работал в одном звене с самолетом дальнего радиолокационного дозора E-7A Wedgetail и истребителем F/A-18F Super Hornet. Машины взлетели с разных аэродромов, после чего оператор на борту E-7A взял управление беспилотником на себя, контролируя ход всей операции.

© Boeing

F/A-18F с помощью собственных сенсоров обнаружил учебную мишень — цель, имитирующую самолет-истребитель. После захвата на сопровождение данные были переданы на E-7A, а уже оттуда — на MQ-28. Получив разрешение на атаку, беспилотник вышел на рубеж пуска и выполнил запуск ракеты, которая успешно уничтожила цель.

Стоит отметить, что Boeing здесь не первопроходец: турецкий беспилотный ведомый Bayraktar Kızılelma ранее также перехватывал воздушную цель ракетой большой дальности. Однако американская компания представила куда более подробный отчет о своих испытаниях.

Сейчас MQ-28 выпускается в конфигурации Block 2, не имеющей внутреннего отсека вооружений — поэтому AIM-120 устанавливалась на внешнем пилоне слева под воздухозаборником. В Boeing подчеркнули, что версия Block 3 уже получит внутренний отсек для снижения заметности.

Компания также отметила, что интеграция и тестирование AIM-120 заняли менее восьми месяцев — во многом благодаря открытой модульной архитектуре платформы.

MQ-28 разрабатывается подразделением Boeing Australia для ВВС Австралии с 2019 года. Аппарат имеет длину 11,6 метра, размах крыла 7,3 метра, максимальную взлетную массу около 4 500 килограммов и дальность свыше 3 700 километров.