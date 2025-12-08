Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира / © Visual Capitalist

В первой половине 2025 года Toyota вновь заняла уверенное лидерство с большим отрывом, а несколько азиатских производителей сохранили прочные позиции в топ-15. Новая инфографика демонстрирует результаты каждого бренда, сопоставляя объемы продаж и темпы годового роста.

Одним из заметных трендов стало укрепление китайских производителей — прежде всего BYD и Geely, которые активно расширяются как на внутреннем, так и на международных рынках. Их стремительный рост резко контрастирует со снижением показателей у ряда традиционных брендов Европы и Японии. Данные для инфографики предоставил аналитик отрасли Фелипе Муньос, использующий официальную отчетность автопроизводителей и оценки по мировому рынку легковых автомобилей. В статистику включены как машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электромобили.

BYD заняла четвертое место в мире, продав чуть более двух миллионов автомобилей, и при этом показала впечатляющий годовой рост в 31% — результат, который далеко опережает показатели других крупных брендов. При текущей динамике эксперты ожидают, что BYD обгонит Ford уже к концу 2025 года.

Такой рост отражает взрывное развитие китайского рынка электромобилей, а также активную международную экспансию BYD — особенно в Европе и Латинской Америке.

Ряд признанных марок продемонстрировали снижение продаж — среди них Honda, Nissan, Mercedes и Audi, каждая из которых потеряла от 2% до 7%. Европейские премиальные бренды также уступили долю рынка на фоне ослабления спроса на ключевых территориях. Между тем Hyundai, Kia и Chevrolet показали умеренный рост.

Toyota же продала более чем вдвое больше автомобилей, чем большинство конкурентов, достигнув 4,73 миллиона единиц в первой половине 2025 года. Это соответствует росту на 6% в годовом выражении и подтверждает прочные позиции Toyota на рынках от Северной Америки до Азии. Несмотря на продолжающуюся электрификацию отрасли, широкий модельный ряд и масштаб глобального производства позволяют Toyota уверенно удерживать лидерство.