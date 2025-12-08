Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира
Глобальный рынок автомобилей продолжает меняться: традиционные автопроизводители пытаются удержать свои позиции на фоне стремительного роста компаний, выпускающих электромобили.
В первой половине 2025 года Toyota вновь заняла уверенное лидерство с большим отрывом, а несколько азиатских производителей сохранили прочные позиции в топ-15. Новая инфографика демонстрирует результаты каждого бренда, сопоставляя объемы продаж и темпы годового роста.
Одним из заметных трендов стало укрепление китайских производителей — прежде всего BYD и Geely, которые активно расширяются как на внутреннем, так и на международных рынках. Их стремительный рост резко контрастирует со снижением показателей у ряда традиционных брендов Европы и Японии. Данные для инфографики предоставил аналитик отрасли Фелипе Муньос, использующий официальную отчетность автопроизводителей и оценки по мировому рынку легковых автомобилей. В статистику включены как машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), так и электромобили.
BYD заняла четвертое место в мире, продав чуть более двух миллионов автомобилей, и при этом показала впечатляющий годовой рост в 31% — результат, который далеко опережает показатели других крупных брендов. При текущей динамике эксперты ожидают, что BYD обгонит Ford уже к концу 2025 года.
Такой рост отражает взрывное развитие китайского рынка электромобилей, а также активную международную экспансию BYD — особенно в Европе и Латинской Америке.
Ряд признанных марок продемонстрировали снижение продаж — среди них Honda, Nissan, Mercedes и Audi, каждая из которых потеряла от 2% до 7%. Европейские премиальные бренды также уступили долю рынка на фоне ослабления спроса на ключевых территориях. Между тем Hyundai, Kia и Chevrolet показали умеренный рост.
Toyota же продала более чем вдвое больше автомобилей, чем большинство конкурентов, достигнув 4,73 миллиона единиц в первой половине 2025 года. Это соответствует росту на 6% в годовом выражении и подтверждает прочные позиции Toyota на рынках от Северной Америки до Азии. Несмотря на продолжающуюся электрификацию отрасли, широкий модельный ряд и масштаб глобального производства позволяют Toyota уверенно удерживать лидерство.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Щелочеустойчивые бактерии могут укрепить защиту ядерных отходов под землей. Продукты их жизнедеятельности способны залечивать трещины в цементе.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Сентября, 2024
Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии