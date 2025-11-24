О мероприятии

Иногда окружающая людей природа кажется идеальной – цветки вычурной формы, удобной для определенных опылителей, жирафы, которые лучше всех на свете умеют обрывать листья с верхушек высоких деревьев, скоростные гепарды, способные поймать самых быстрых антилоп. Все это – результат естественного отбора. Но, если копнуть глубже, среди «вершин эволюции» и множества признаков, кажущихся совершенными, можно увидеть удивительные компромиссы и даже нелепые, в какой-то степени, решения. В природе принцип «и так сойдет» может свидетельствовать не о чем-то негативном, а, напротив, – о поразительном перераспределении ресурсов и компромиссах, которые порой намного удивительнее, чем недостижимое совершенство. Что и привело, как говорил Дарвин, к появлению бесконечного числа самых прекрасных и самых изумительных форм. Об этом расскажет кандидат биологических наук Шурупова Яна Андреевна.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация