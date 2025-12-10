  • Добавить в закладки
10 декабря, 15:06
Александр Березин
43

Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

❋ 5.1

Жители умеренных широт примерно полгода проводят при довольно низкой освещенности. Поэтому естественный свет во многом заменяет им искусственное освещение. Однако, судя по новой научной работе, и его сила часто недостаточна, чтобы люди могли чувствовать себя нормально.

Медицина
# здоровье
# искусственное освещение
# медицина
Типичный офис бывает довольно слабо освещен / © Wikimedia Commons

Человек как вид возник в Африке, где не только температуры, но и освещение совсем не такие, как на сороковых широтах и выше. Например, единица освещенности в один люкс равна полнолунию на экваторе, но полнолуние в Европе даже при самом ясном небе вчетверо более тусклое. Солнечное освещение в декабре тут может быть порядка тысяча люксов, в особо облачные дни — до ста люксов. Для сравнения в Африке оно от десятков до ста тысяч люксов.

Вопрос о том, как все это влияет на самочувствие вида, биологически почти не изменившегося после выхода с Черного континента, до сих пор остается не вполне ясным. Ученые из Германии опубликовали в Journal of Psychiatric Research статью о небольшом по выборке эксперименте на эту тему.

Выборка в работе была лишь 20 человек обоего пола со средним возрастом в 24 года. Все они проводили свои дни как обычно, но их сон и бодрствование отслеживали за счет акселерометров, а уровень гормона кортизола (регулирует стресс) — за счет анализа его содержания в слюне и моче.

Половина группы проводила время между 8 и 12 при освещении с цветовой температурой в 2700 кельвин (желтоватый свет, как у лампы накаливания) и силе в 55 люкс. Из-за низкой цветовой температуры уровень так называемых меланопических люксов было всего 12. Меланопическими люксами измеряют не формальную освещенность, а то, насколько сильно этот свет активирует внутренние биологические часы через особые светочувствительные клетки сетчатки.

Вторая половина группы проводила эти же часы при белом свете (3500 кельвин) и 800 люксах освещения (или 481 меланопический люкс). Это примерный уровень освещения на улице в сравнительно пасмурный день. В жилых комнатах освещение обычно в несколько раз слабее, в особенности зимой и в облачную погоду, когда поток света из окон снижен.

Разница между группами исходно отсутствовала, но после нескольких суток нового светового режима стала значительной. Те, кто проводил первую половину дня при слабом освещении, стали спать на 25 минут в сутки меньше. Фаза быстрого сна сдвинулась по времени.

Тесты по когнитивным возможностям не показали объективных изменений, а вот субъективная оценка ситуации участниками эксперимента, напротив, серьезно изменилась. Начиная с восьмых суток группа тусклого света начала жаловаться на сонливость и нарастающую грусть. С учетом того, что уровень кортизола у них во второй половине дня и вечером был выше, чем у группы яркого света, все выглядело так, как будто они испытывают повышенный уровень стресса.

Авторы работы предположили, что если такие изменения со сном и настроением довольно быстро происходят с людьми, до эксперимента не имевшими никаких признаков депрессии, то есть существенная вероятность ее развития по такому сценарию у многих наших современников. Особенно если люди проводят первую половину дня в плохо освещенном офисе или классе регулярно в рамках повседневной рутины.

Вероятным выходом из ситуации было бы увеличение освещенности мест, где люди проводят первую половину дня. Разумнее и использовать там источники освещения, более близкие к дневному свету (3500 кельвин и выше), чем к желтому. В то же время, из других работ известно, что нахождение при таком же освещении вечером создает другие угрозы и тоже порождает бессонницу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# здоровье
# искусственное освещение
# медицина
Популярное

9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
Комментарии

