Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

Жители умеренных широт примерно полгода проводят при довольно низкой освещенности. Поэтому естественный свет во многом заменяет им искусственное освещение. Однако, судя по новой научной работе, и его сила часто недостаточна, чтобы люди могли чувствовать себя нормально.

Человек как вид возник в Африке, где не только температуры, но и освещение совсем не такие, как на сороковых широтах и выше. Например, единица освещенности в один люкс равна полнолунию на экваторе, но полнолуние в Европе даже при самом ясном небе вчетверо более тусклое. Солнечное освещение в декабре тут может быть порядка тысяча люксов, в особо облачные дни — до ста люксов. Для сравнения в Африке оно от десятков до ста тысяч люксов.

Вопрос о том, как все это влияет на самочувствие вида, биологически почти не изменившегося после выхода с Черного континента, до сих пор остается не вполне ясным. Ученые из Германии опубликовали в Journal of Psychiatric Research статью о небольшом по выборке эксперименте на эту тему.

Выборка в работе была лишь 20 человек обоего пола со средним возрастом в 24 года. Все они проводили свои дни как обычно, но их сон и бодрствование отслеживали за счет акселерометров, а уровень гормона кортизола (регулирует стресс) — за счет анализа его содержания в слюне и моче.

Половина группы проводила время между 8 и 12 при освещении с цветовой температурой в 2700 кельвин (желтоватый свет, как у лампы накаливания) и силе в 55 люкс. Из-за низкой цветовой температуры уровень так называемых меланопических люксов было всего 12. Меланопическими люксами измеряют не формальную освещенность, а то, насколько сильно этот свет активирует внутренние биологические часы через особые светочувствительные клетки сетчатки.

Вторая половина группы проводила эти же часы при белом свете (3500 кельвин) и 800 люксах освещения (или 481 меланопический люкс). Это примерный уровень освещения на улице в сравнительно пасмурный день. В жилых комнатах освещение обычно в несколько раз слабее, в особенности зимой и в облачную погоду, когда поток света из окон снижен.

Разница между группами исходно отсутствовала, но после нескольких суток нового светового режима стала значительной. Те, кто проводил первую половину дня при слабом освещении, стали спать на 25 минут в сутки меньше. Фаза быстрого сна сдвинулась по времени.

Тесты по когнитивным возможностям не показали объективных изменений, а вот субъективная оценка ситуации участниками эксперимента, напротив, серьезно изменилась. Начиная с восьмых суток группа тусклого света начала жаловаться на сонливость и нарастающую грусть. С учетом того, что уровень кортизола у них во второй половине дня и вечером был выше, чем у группы яркого света, все выглядело так, как будто они испытывают повышенный уровень стресса.

Авторы работы предположили, что если такие изменения со сном и настроением довольно быстро происходят с людьми, до эксперимента не имевшими никаких признаков депрессии, то есть существенная вероятность ее развития по такому сценарию у многих наших современников. Особенно если люди проводят первую половину дня в плохо освещенном офисе или классе регулярно в рамках повседневной рутины.

Вероятным выходом из ситуации было бы увеличение освещенности мест, где люди проводят первую половину дня. Разумнее и использовать там источники освещения, более близкие к дневному свету (3500 кельвин и выше), чем к желтому. В то же время, из других работ известно, что нахождение при таком же освещении вечером создает другие угрозы и тоже порождает бессонницу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.