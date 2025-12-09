«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

В Лаборатории критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, как соцсети и цифровые интерфейсы меняют психику современного человека. Профессор Иван Микиртумов описал состояние, при котором человек испытывает стресс из-за ненадежности цифровых репрезентаций. Статья опубликована в журнале Galactica Media.

«Аффект зомби» — это страх того, что «умерщвленная», упакованная в цифру реальность поведет себя непредсказуемо. По аналогии с фильмами ужасов, где мертвецы внезапно оживают и пугают героев, цифровой образ (фото курорта, аватар собеседника, интерфейс приложения) может оказаться обманчивым при столкновении с натурой. Когда действительность ведет себя не так, как мы ожидали на основе ее цифрового образа, возникает специфическая тревога», — объяснил философ.

По мнению исследователя, это говорит о фундаментальном сдвиге в механизме проживания эмоций. Если классическая культура вела человека к катарсису (очищению через глубокое сопереживание), то цифровая среда предлагает механизм «каутериазма» (от греч. kauterion — прижигание). Вместо переживания боли, гнева или радости пользователь моментально конвертирует эмоцию в лайк, репост или комментарий.

«Эмоция превращается в знак, она обезвреживается и становится декоративной. Происходит «прижигание» чувства, но настоящего разрешения внутреннего конфликта не случается. Этим объясняется феномен «сетевого одиночества»: коммуникация становится массовой, но лишенной близости», — объяснил заведующий Лабораторией критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Исследование также объясняет современный тренд на сиквелы и ремейки в кино и игровой индустрии. По мнению ученого, из-за высокой «цифровой тревожности» аудитория подсознательно избегает нового содержания — внимание смещается на интерфейс и форму подачи. Узнавание знакомого в новой технической упаковке дает иллюзию контроля и избавляет от тревоги перед новизной.

«Умеренная цифровая тревога играет важную сигнальную роль — она напоминает о ненадежности виртуальных конструкций. Часть нашей жизни целиком зависит от платформ и онлайн-сервисов, всегда есть риск сбоя. Эта тревога помогает нам оставаться людьми», — резюмирует исследователь.

Работа над проектом продолжится до 2027 года. На следующем этапе ученые планируют изучить трансформацию цифровой идентичности человека в различных ситуациях онлайн-взаимодействия — в условиях, когда граница между живым переживанием и его цифровой копией становится все более зыбкой.

