9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ
«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
Кадр из фильма «Паразиты» / © CJ Entertainment

В Лаборатории критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, как соцсети и цифровые интерфейсы меняют психику современного человека. Профессор Иван Микиртумов описал состояние, при котором человек испытывает стресс из-за ненадежности цифровых репрезентаций. Статья опубликована в журнале Galactica Media.

«Аффект зомби» — это страх того, что «умерщвленная», упакованная в цифру реальность поведет себя непредсказуемо. По аналогии с фильмами ужасов, где мертвецы внезапно оживают и пугают героев, цифровой образ (фото курорта, аватар собеседника, интерфейс приложения) может оказаться обманчивым при столкновении с натурой. Когда действительность ведет себя не так, как мы ожидали на основе ее цифрового образа, возникает специфическая тревога», — объяснил философ.

По мнению исследователя, это говорит о фундаментальном сдвиге в механизме проживания эмоций. Если классическая культура вела человека к катарсису (очищению через глубокое сопереживание), то цифровая среда предлагает механизм «каутериазма» (от греч. kauterion — прижигание). Вместо переживания боли, гнева или радости пользователь моментально конвертирует эмоцию в лайк, репост или комментарий.

«Эмоция превращается в знак, она обезвреживается и становится декоративной. Происходит «прижигание» чувства, но настоящего разрешения внутреннего конфликта не случается. Этим объясняется феномен «сетевого одиночества»: коммуникация становится массовой, но лишенной близости», — объяснил заведующий Лабораторией критической теории культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Исследование также объясняет современный тренд на сиквелы и ремейки в кино и игровой индустрии. По мнению ученого, из-за высокой «цифровой тревожности» аудитория подсознательно избегает нового содержания — внимание смещается на интерфейс и форму подачи. Узнавание знакомого в новой технической упаковке дает иллюзию контроля и избавляет от тревоги перед новизной.

«Умеренная цифровая тревога играет важную сигнальную роль — она напоминает о ненадежности виртуальных конструкций. Часть нашей жизни целиком зависит от платформ и онлайн-сервисов, всегда есть риск сбоя. Эта тревога помогает нам оставаться людьми», — резюмирует исследователь.

Работа над проектом продолжится до 2027 года. На следующем этапе ученые планируют изучить трансформацию цифровой идентичности человека в различных ситуациях онлайн-взаимодействия — в условиях, когда граница между живым переживанием и его цифровой копией становится все более зыбкой.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
475 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
