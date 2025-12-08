О мероприятии

Поначалу может показаться, что в реальной природе все совсем не так, как в пробирках и на грядках. В природных популяциях все происходит не совсем так, как в контролируемом эксперименте, но это не значит, что здесь царит полный хаос. Кандидат биологических наук Андрей Синюшин расскажет о процессах, которые определяют генетическую структуру популяций.