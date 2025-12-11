Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года
Последняя четверть века коренным образом изменила глобальный экономический ландшафт: уровень жизни резко вырос в странах развивающейся Азии и части Восточной Европы.
Рост реального Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения показал, насколько быстро страны увеличивали объем экономического производства в пересчете на одного человека — один из самых надежных долгосрочных индикаторов растущего благосостояния.
Новая инфографика ранжирует 50 крупнейших экономик мира по показателю роста реального ВВП на душу населения с 2000 года, опираясь на данные Международного валютного фонда, и показывает, где уровень жизни улучшился сильнее всего. В расчетах используются постоянные цены, устраняющие влияние инфляции, и паритет покупательной способности (ППС) в международных долларах, что позволяет сгладить различия в стоимости жизни. В совокупности эти методы отражают реальные изменения благосостояния, не искаженные колебаниями валют или различиями в уровне цен.
Азиатский регион доминирует в начале списка: пять экономик с самым быстрым ростом реального ВВП на душу населения находятся именно здесь, и Азия занимает 14 позиций в топ-20.
Рост Китая выделяется особенно: реальный ВВП на душу населения достиг 25 035 долларов США в 2025 году, увеличившись на 518% с уровня примерно 4 050 долларов в 2000 году. Вьетнам (266%) и Бангладеш (208%) также показали впечатляющие результаты благодаря развитию конкурентоспособного промышленного производства и более глубокой интеграции в мировые торговые сети. Рост Индии на 235% отражает влияние экономической либерализации, демографического потенциала и расширения сектора услуг.
Вместе эти четыре азиатские экономики радикально изменили глобальную динамику роста и торговли с 2000 года, обеспечив значительную долю мирового экономического подъема в XXI веке. Россия заняла 14 место в рейтинге, рост ВВП поставил 109%.
Однако не все из 50 крупнейших экономик мира по размеру ВВП продемонстрировали рост реального ВВП на душу населения с 2000 года.
В Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель снизился — с примерно 99 000 долларов в 2000 году до 72 386 в 2025-м. Основная причина — стремительный рост населения: с 3,5 миллионов в 2000 году до 11,35 миллиона к 2025-му.
