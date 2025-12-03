Слушатели узнают, почему люди не могут избавиться от сахара в пищевой промышленности.

О мероприятии

Его обвиняют в эпидемии ожирения, преждевременном старении, с ним связывают «туман в голове» и упадок сил. Он там, где его совсем не ждешь: спрятался в «здоровом» завтраке, притаился в соусе для пасты и даже в колбасе. Но что на самом деле покупают люди, когда тянутся за красивой пачкой «натурального» тростникового сахара или баночкой со стевией? И кто же он все-таки такой, этот страшный сахар?

Выпускник аспирантуры Сколтеха «Агробиотехнологии и инжиниринг», старший биоинформатик стартапа Ойлджин, преподаватель в Институте биоинформатики Алексей Замалутдинов расскажет:

как рождается сладость: от тропических плантаций сахарного тростника до бескрайних полей российской сахарной свеклы;

почему люди не могут избавиться от сахара в пищевой промышленности и где он еще используется;

про научные факты и мифы о белых кристалликах.

