Лекция
16+
Этот страшный сахар

Слушатели узнают, почему люди не могут избавиться от сахара в пищевой промышленности.

Курилка Гутенберга
11 декабря, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Большой бульвар д. 30, стр. 1

О мероприятии

Его обвиняют в эпидемии ожирения, преждевременном старении, с ним связывают «туман в голове» и упадок сил. Он там, где его совсем не ждешь: спрятался в «здоровом» завтраке, притаился в соусе для пасты и даже в колбасе. Но что на самом деле покупают люди, когда тянутся за красивой пачкой «натурального» тростникового сахара или баночкой со стевией? И кто же он все-таки такой, этот страшный сахар?

Выпускник аспирантуры Сколтеха «Агробиотехнологии и инжиниринг», старший биоинформатик стартапа Ойлджин, преподаватель в Институте биоинформатики Алексей Замалутдинов расскажет:

  • как рождается сладость: от тропических плантаций сахарного тростника до бескрайних полей российской сахарной свеклы;
  • почему люди не могут избавиться от сахара в пищевой промышленности и где он еще используется;
  • про научные факты и мифы о белых кристалликах.
Расписание
11
Четверг
Декабрь 2025
Большой бульвар д. 30, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большой бульвар д. 30, стр. 1

3 декабря, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# пища
# сахар
