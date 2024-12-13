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Радиация «стерла» следы возможной жизни на Марсе
На Красной планете находят все больше мест, в которых могли сохраниться органические следы древней жизни. Авторы нового исследования, однако, в успехе поисков сомневаются: оказалось, потенциальные признаки жизни разрушаются под действием космической радиации быстрее, чем считалось ранее. Более того, соленая среда, которую нередко рассматривают как перспективную для сохранения признаков жизни, эти процессы ускоряет.
Роботизированные аппараты, бороздящие поверхность четвертой от Солнца планеты, ищут признаки жизни, анализируя поверхностные породы. Данные, полученные с помощью марсоходов Curiosity и Perseverance, позволили больше узнать об условиях, царивших на Красной планете в прошлом и местах, в которых могли сохраниться биомаркеры — индикаторы существования жизни.
Но есть проблема: горные породы и почвы на Земле защищены от воздействия космической радиации атмосферой и магнитным полем, однако Красная планета существует без их покровительства примерно четыре миллиарда лет (марсианская атмосфера в 160 раз менее плотная, чем на Земле). Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrobiology, заключили, что продолжительное воздействие космических лучей — высокоэнергетических частиц, проникающих в глубины марсианского грунта, — могло привести к ускоренному разрушению органических молекул.
Подвергнув различные классы органических молекул воздействию гамма-излучения (аналога космических лучей) и изучив их поведение как в чистом виде, так и в присутствии солей натрия, калия и магния, в лабораторных условиях, исследовательская группа под руководством Анайс Руссель (Anais Roussel) из Джорджтаунского университета (США) обнаружила, что такие липидные биомаркеры, как гопаны, стераны, алканы и жирные кислоты, могут распадаться гораздо быстрее, чем считалось ранее.
В частности, липидные сигнатуры разрушались в 6-20 раз быстрее, чем аминокислоты, а при добавлении солей скорость их распада возрастала еще в несколько раз. Это значит, что даже если на Марсе когда-то и существовала жизнь (особенно в участках богатого солями марсианского грунта), то большая часть ее следов в поверхностных породах, вероятно, была уничтожена задолго до наших попыток их обнаружить.
Лабораторный эксперимент также выявил образование промежуточных продуктов (таких как альдегиды и алканы) при радиолизе жирных кислот. При этом более сложные липиды либо «испарялись» из материала, разлагаясь на более простые летучие соединения, либо превращались в настолько сложные структуры, что стандартные аналитические методы не смогли их уловить.
Результаты нового исследования имеют важное значение для выбора мест посадки будущих марсианских миссий: искать сохранившиеся следы жизни на Красной планете нужно в местах, менее подверженных воздействию радиации, например в лавовых трубках, о чем Naked Science рассказывал ранее. Подумать следует и о способах защиты от воздействия излучения на образцы марсианского грунта до их возвращения на Землю.
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