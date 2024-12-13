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4 часа назад
Любовь Соковикова
660

Радиация «стерла» следы возможной жизни на Марсе

4.7

На Красной планете находят все больше мест, в которых могли сохраниться органические следы древней жизни. Авторы нового исследования, однако, в успехе поисков сомневаются: оказалось, потенциальные признаки жизни разрушаются под действием космической радиации быстрее, чем считалось ранее. Более того, соленая среда, которую нередко рассматривают как перспективную для сохранения признаков жизни, эти процессы ускоряет.

Астрономия
# биомаркеры
# грунт
# жизнь на Марсе
# космические лучи
# молекулы
# радиация
Марсианская поверхность подвергается длительному воздействию космической радиации / © ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA

Роботизированные аппараты, бороздящие поверхность четвертой от Солнца планеты, ищут признаки жизни, анализируя поверхностные породы. Данные, полученные с помощью марсоходов Curiosity и Perseverance, позволили больше узнать об условиях, царивших на Красной планете в прошлом и местах, в которых могли сохраниться биомаркеры — индикаторы существования жизни.

Но есть проблема: горные породы и почвы на Земле защищены от воздействия космической радиации атмосферой и магнитным полем, однако Красная планета существует без их покровительства примерно четыре миллиарда лет (марсианская атмосфера в 160 раз менее плотная, чем на Земле). Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrobiology, заключили, что продолжительное воздействие космических лучей — высокоэнергетических частиц, проникающих в глубины марсианского грунта, — могло привести к ускоренному разрушению органических молекул.

Подвергнув различные классы органических молекул воздействию гамма-излучения (аналога космических лучей) и изучив их поведение как в чистом виде, так и в присутствии солей натрия, калия и магния, в лабораторных условиях, исследовательская группа под руководством Анайс Руссель (Anais Roussel) из Джорджтаунского университета (США) обнаружила, что такие липидные биомаркеры, как гопаны, стераны, алканы и жирные кислоты, могут распадаться гораздо быстрее, чем считалось ранее.

В частности, липидные сигнатуры разрушались в 6-20 раз быстрее, чем аминокислоты, а при добавлении солей скорость их распада возрастала еще в несколько раз. Это значит, что даже если на Марсе когда-то и существовала жизнь (особенно в участках богатого солями марсианского грунта), то большая часть ее следов в поверхностных породах, вероятно, была уничтожена задолго до наших попыток их обнаружить.

Лабораторный эксперимент также выявил образование промежуточных продуктов (таких как альдегиды и алканы) при радиолизе жирных кислот. При этом более сложные липиды либо «испарялись» из материала, разлагаясь на более простые летучие соединения, либо превращались в настолько сложные структуры, что стандартные аналитические методы не смогли их уловить.

Результаты нового исследования имеют важное значение для выбора мест посадки будущих марсианских миссий: искать сохранившиеся следы жизни на Красной планете нужно в местах, менее подверженных воздействию радиации, например в лавовых трубках, о чем Naked Science рассказывал ранее. Подумать следует и о способах защиты от воздействия излучения на образцы марсианского грунта до их возвращения на Землю.

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Астрономия
# биомаркеры
# грунт
# жизнь на Марсе
# космические лучи
# молекулы
# радиация
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