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Астрофизики подтвердили механизм возникновения солнечных вспышек, предложенный 19 лет назад
Точный механизм образования солнечных вспышек и связанных с ними корональных выбросов массы долгое время оставался неясным. Теперь данные наблюдений, полученных с помощью космического аппарата NASA Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS), позволили международной группе астрофизиков подтвердить теоретические предсказания, выдвинутые почти два десятилетия назад.
Солнечные вспышки, охватывающие весь электромагнитный спектр — от радиоволн до гамма-излучения и корональные выбросы массы представляют собой выбросы большого облака плазмы из солнечной короны. Заряженные частицы (протоны, электроны, ионы и другие), выброшенные светилом, движутся со скоростью миллионов километров в час, оказывая серьезное влияние не только на космическую погоду, но и на повседневную жизнь на нашей планете.
Международная исследовательская группа, включая астрофизиков из Университета штата Орегон (США) и Парижской обсерватории, подтвердила механизм образования солнечных вспышек, предложенный 19 лет назад. В работе, представленной в журнале Nature Astronomy, команда описала наблюдения быстрых движений линий магнитного поля на Солнце, которые можно сравнить с движениями дорожного бегуна — персонажа из мультфильма «Хитрый койот и Дорожный бегун», в котором койот безуспешно пытается поймать неуловимую птицу.
Команда наблюдала этот «бег со скольжением» (slip-running reconnection), с помощью IRIS, фиксирующим изображения солнечной атмосферы каждые две секунды. Так астрофизики и увидели маленькие яркие области — «ядра», которые скользят вдоль солнечной атмосферы во время вспышки со скоростью, достигающей 2600 километров в секунду.
Ядра указывают на места магнитного пересоединения (перезамыкания магнитных линий), в которых силовые линии магнитного поля сходятся и быстро перестраиваются, высвобождая огромное количество энергии. Ранее предполагалось, что скорость этого явления слишком высока, чтобы зафиксировать ее с помощью инструментов.
Таким образом, авторы нового исследования подтвердили теоретический механизм образования солнечных вспышек, предложенный 19 лет назад и значительно расширили понимание магнитного пересоединения на Солнце (и других астрофизических объектах, включая черные дыры). Представленные в статье доказательства имеют фундаментальное и прикладное значение для науки, поскольку помогут составить более точные прогнозы космической погоды и разработать меры по защите технологий и инфраструктуры на Земле от геомагнитных бурь.
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