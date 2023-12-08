1 час назад
Александр Березин
337

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

Будущий облик МБИР / © НИИАР «Росатом»
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

В России в рамках комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий активно строят МБИР — Многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Это первый в своем роде научно-исследовательский реактор в мировой практике. Почему и за счет чего именно он стал таким?

Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции

На обычных исследовательских реакторах можно изучать только те процессы, что идут на реакторе с такой же конструкцией. Например, натриевый БОР-60 изучает, как идет процесс коррозии стали, контактирующей с расплавленным натрием. А как идет коррозия той же стали, контактирующей со свинцом — как в реакторе типа БРЕСТ, — на таком исследовательском реакторе уже не понять.

Аналогичным образом, если исследовательский реактор работает на быстрых нейтронах, на нем не изучишь, что происходит с реакторами на медленных нейтронах, которых в энергетике пока подавляющее большинство. То же самое — если вы хотите изучать высокотемпературные реакторы, а ваш исследовательский — не очень высокотемпературный.

МБИР — многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах — резко отличается от своих прошлых собратьев тем, что специально задуман как «многоликий». Для этого через его активную зону проложены специальные каналы для установки отдельных петель с собственными теплоносителями, топливной сборкой и рабочей температурой.

Значит, на нем одном можно отработать и натриевые реакторы будущего, и свинцовые и, при желании, многие другие. Причем можно даже имитировать аварии, меняя какие-то параметры внутри одной петли, но не ставя под угрозу работу реактора в целом.

С конструктивной точки зрения это весьма непростая задача: обычно архитектура активной зоны реактора тесно связана с типом его теплоносителя и никакого «зазора» там нет. На инфографике можно ознакомиться с особенностями МБИР и теми необычными возможностями, что дает ему такая экзотическая «многоликость».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Физика
# атомная отрасль
# МБИР
# реактор на быстрых нейтронах
# Росатом
Выбор редакции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Чума на оба ваши дома: эпидемии и общество в Средние века
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Кто хочет жить подольше?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Проект
09 Дек
Бесплатно
Всероссийский ScienceSlam
Science Slam
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Космическое право
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Дек
400
Экзопланеты — миры иных звезд
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
5 декабря
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
Вчера, 11:27
Александр Березин

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

На проходящей в Шанхае выставке Marintec China 2023 государственная китайская верфь заявила о намерении построить самый большой в мире атомный контейнеровоз (на 24 тысячи стандартных контейнеров). Необычной чертой 400-метрового гиганта должен стать реактор такого типа, который до сих пор никому не удавалось заставить работать штатно.

Hi-Tech
# атомная энергия
# судостроение
# транспорт
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Позавчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
5 декабря
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить