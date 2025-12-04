  • Добавить в закладки
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science
66

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

❋ 3.4

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Такой ответ позволит участнику соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
© Naked Science
1/10

Что ты ставишь на первое место в контексте развития технологий, в том числе ядерных?

2/10

Тебе бы понравилось, если бы...

3/10

Помимо безопасности, какой аспект ядерной энергетики кажется тебе самым важным?

4/10

Какой подход к отработавшему ядерному топливу (ОЯТ) ты бы предпочел развивать?

5/10

Ты бы предпочел работать над реакторами, технология которых...

6/10

Что скажешь инвесторам, чтобы они вложились в твою разработку?

7/10

Если бы ты строил карьеру в атомной отрасли, что бы предпочел делать?

8/10

Если бы ядерная энергетика была видеоигрой, какой жанр ты бы выбрал?

9/10

Безопасность — абсолютный приоритет для атомной отрасли. Над каким аспектом обеспечения безопасности в ядерной энергетике ты бы предпочел работать?

10/10

В работе над ядерными технологиями, что было бы лично для тебя главным этическим ориентиром?

10

Пропущено вопросов

Что я пропустил?

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
