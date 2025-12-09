  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Космическая карта России: от чертежей до запуска

Слушатели узнают, где создавались первые в истории космические аппараты.

Космонавтика и авиация
12 декабря, 19:30 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Россия — огромная страна, на территории которой, подобно звездам в ночном небе, разбросаны аэрокосмические предприятия. Экскурсия «Космические города России» предлагает взглянуть на историю нашей страны под новым углом. Слушатели узнают, где создавались первые в истории космические аппараты, где происходит подготовка космонавтов к полетам, откуда с территории России можно осуществить запуск космического аппарата и многое другое.

Расписание
12
Пятница
Декабрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

9 декабря, 11:54
Александр Речкин
2
# космос
# Россия
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий

