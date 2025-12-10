  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин
8

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

❋ 3.6

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
Самец, самка и детеныш суматранского орангутанга в зоопарке Торонто © Jeffery Nichols

Вопрос, естественно ли для человека моногамное поведение, или это позднее культурное приобретение, остается одной из самых острых дискуссий в эволюционной антропологии. С одной стороны, полигамные браки (многоженство) встречались во множестве традиционных обществ. С другой — многие эволюционные теории связывают переход к моногамии с ключевыми чертами человечества: развитием отцовской заботы, ростом размера мозга, появлением сложной социальной кооперации и обширных родственных связей.

Однако до сих пор не хватало конкретных данных, чтобы поместить человека в общий биологический контекст. Выступает ли Homo sapiens исключением среди приматов или закономерным звеном в эволюции социальных систем?

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследовали этот вопрос необычным, но измеримым методом. Они проанализировали состав сиблингов — братьев и сестер — в популяциях. Высокая доля полнородных сиблингов указывает на моногамную систему спаривания.

Авторы статьи собрали базу почти из 200 тысяч пар сиблингов из 103 популяций, куда вошли как этнографические данные 94 доиндустриальных обществ, так и археогенетические данные из девяти древних захоронений. Это позволило впервые сравнить людей не с абстрактной моделью, а с реальными видами, у которых четко определена система спаривания.

Ученые пришли к выводу, что статистически человек — моногамный вид. Средняя доля полнородных братьев и сестер в человеческих популяциях составила 66%. Этот показатель соответствует уровню социально моногамных млекопитающих. Например, у других моногамных млекопитающих — сурикатов — этот показатель составляет 45%, а у гиббонов — 100%. В то же время у немоногамных видов вроде шимпанзе он не превышает 8%.

Но у человеческого вида обнаружили и уникальные черты моногамии. Почти все социально моногамные млекопитающие живут парами или группами с единственной размножающейся парой. Люди же моногамны, но живут в группах со множеством одновременно размножающихся пар. Ученые предположили, что такой фактор возник из-за необходимости интенсивной родительской заботы для выращивания потомства с энергозатратным мозгом.

Как отметили авторы нового исследования, их выводы не означают, что все люди всегда моногамны. Они доказывают, что наша социальная и репродуктивная система в масштабах вида оптимизирована под формирование пар, которые производят генетически близкое потомство. Такая структура родства могла стать фундаментом для беспрецедентного уровня кооперации, социального развития и в итоге для создания сложных культур и цивилизаций.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
8 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
10 Дек
700
Атмосферное электричество и молнии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Дек
700
Жизнь как сеть: главные открытия ноября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 14:52
Адель Романова

В Солнечной системе заподозрили пролет объектов из систем Веги, Фомальгаута и еще 18 звезд

В некоторых звездных системах, близких к Солнцу, наблюдают массивные скопления небольших небесных тел наподобие нашего пояса Койпера. Недавние расчеты показали, что прямо сейчас два-три объекта оттуда могут пролетать по Солнечной системе. Впрочем, ни к одному из уже открытых межзвездных гостей это не относится.

Астрономия
# звездные системы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
8 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

Исследование психолингвистов изменило представления о чтении у подростков

Команда психолингвистов Центра языка и мозга НИУ ВШЭ обнаружила, что у подростков в возрасте 15–18 лет навыки фонологической обработки продолжают влиять на скорость чтения текстов. Это открытие опровергает убеждение, что к подростковому возрасту эти навыки уже не играют значимой роли в беглости чтения.

НИУ ВШЭ
# дислексия
# звуки
# подростки
# психолингвистика
# скорость чтения
# чтение
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

    10 декабря, 13:58

  2. Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

    10 декабря, 13:03

  3. Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

    10 декабря, 11:49

  4. Самцы бонобо отследили репродуктивные циклы самок, чтобы повысить шансы на потомство

    10 декабря, 11:19
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Иван Колупаев
26 минут назад
Есть сообщения что Роскосмос где-то откопал резервную кабину и это не металлолом с гагаринского старта или других космодромов. То есть вопрос

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Алексей Филиппов
42 минуты назад
Александр, как обычно, стрелки перевёл. Каким боком, можно было приплести сюда Украину, это загадка. Опять с больной головы на здоровую

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Иван Колупаев
43 минуты назад
Ilya, вот с последним вы угадали. Чили - рембза и перекуп (реэкспорт) на чем и поднялась в этом чудо-рейтинге. А мощностей для производства хотя бы по

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Eternal Eternity
43 минуты назад
Вот чем светофор не подходил?

Новый робот-регулировщик вышел на дороги Китая

Дон Хуан Ай карамба
1 час назад
3iAtlas, пролетая в октябре, выпустил пачку зондов фон Неймана. Сейчас разобрали Maven на запчасти. Смешно, если это будет правдой.

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Mark
1 час назад
Bucefal, вы же сами понимаете что вы сравниваете Казахстан страну которая себя сравнивает с Европой у которой запасы ресурсов больше чем у европы и

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Имя Фамилия
1 час назад
А где Катар??? Там нефти и газа почти как у России, а население всего 3 млн. Явно в топе должен быть. 8-0

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Иван Березуцкий
2 часа назад
Помимо случайных острых камней, люди могли использовать острые рога и крупные зубы (клыки и резцы) добытых или просто найденных мёртвых животных.

Древние люди, вероятно, «‎сплагиатили» первые каменные орудия у природы

Дима Рудик
2 часа назад
Францию, Испанию точно забыли

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Александр Французов
2 часа назад
Наши бы сейчас взвыли про ущемление свободы))

Австралия стала первой страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет

Адольф Завропсидов
2 часа назад
Krons, про углеродный анализ читай, неуч. Не переваренная еда окаменела и по содержанию углерода определили её примерную принадлежность, ну это так,

Пять удивительных открытий динозавров, которые заставили ученых пересмотреть эволюцию

артем самойлен
2 часа назад
А где Дания?

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

1 2
2 часа назад
>масса — пять тонн, а грузоподъемность — до 1,8 тонны. >более экономичный А Шеньчжоу типа менее экономичный? Да нифига подобного. Этот новый мог

Китай приступил к созданию нового грузового космического корабля

Сергей Механик
3 часа назад
Интересно, если удастся когда-нибудь внедрить или подключить ИИ к всему организму, сможет ли он правильно контролировать развитие всех клеток?

Ученые объяснили физический принцип, стоящий за развитием рака и старением клеток

Сергей Механик
3 часа назад
Не менее важным показателем являются не только количество запасов, а сколько из них освоено и используется. Однако условное из распределение их

Крупнейшие ресурсные державы мира: рейтинг по богатству на душу населения

Михаил Зинчук
3 часа назад
Сказки сочинять не кому больше просто

NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом MAVEN

Евгений Анисимов
4 часа назад
One, 💯

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Евгений Анисимов
4 часа назад
Какая наглая ложь! Ремейки и сиквелы делают не потому что люди их хотят. Их делают алчные медиакорпорации, для которых единственной важной

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Oleg Dem
4 часа назад
Так и не понял что там делает система управления скоростью и интервалами, как оно так чудесно всё оптимизирует. Надо еще портянку текста что бы

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Валерий Чернов
4 часа назад
Это важный сигнал, что наука для России остаётся приоритетом, и у молодых и не только учёных есть шанс получить реальную поддержку.

Научная премия Сбера: что это, для кого и зачем?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно