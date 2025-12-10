Уведомления
Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Вопрос, естественно ли для человека моногамное поведение, или это позднее культурное приобретение, остается одной из самых острых дискуссий в эволюционной антропологии. С одной стороны, полигамные браки (многоженство) встречались во множестве традиционных обществ. С другой — многие эволюционные теории связывают переход к моногамии с ключевыми чертами человечества: развитием отцовской заботы, ростом размера мозга, появлением сложной социальной кооперации и обширных родственных связей.
Однако до сих пор не хватало конкретных данных, чтобы поместить человека в общий биологический контекст. Выступает ли Homo sapiens исключением среди приматов или закономерным звеном в эволюции социальных систем?
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) в новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, исследовали этот вопрос необычным, но измеримым методом. Они проанализировали состав сиблингов — братьев и сестер — в популяциях. Высокая доля полнородных сиблингов указывает на моногамную систему спаривания.
Авторы статьи собрали базу почти из 200 тысяч пар сиблингов из 103 популяций, куда вошли как этнографические данные 94 доиндустриальных обществ, так и археогенетические данные из девяти древних захоронений. Это позволило впервые сравнить людей не с абстрактной моделью, а с реальными видами, у которых четко определена система спаривания.
Ученые пришли к выводу, что статистически человек — моногамный вид. Средняя доля полнородных братьев и сестер в человеческих популяциях составила 66%. Этот показатель соответствует уровню социально моногамных млекопитающих. Например, у других моногамных млекопитающих — сурикатов — этот показатель составляет 45%, а у гиббонов — 100%. В то же время у немоногамных видов вроде шимпанзе он не превышает 8%.
Но у человеческого вида обнаружили и уникальные черты моногамии. Почти все социально моногамные млекопитающие живут парами или группами с единственной размножающейся парой. Люди же моногамны, но живут в группах со множеством одновременно размножающихся пар. Ученые предположили, что такой фактор возник из-за необходимости интенсивной родительской заботы для выращивания потомства с энергозатратным мозгом.
Как отметили авторы нового исследования, их выводы не означают, что все люди всегда моногамны. Они доказывают, что наша социальная и репродуктивная система в масштабах вида оптимизирована под формирование пар, которые производят генетически близкое потомство. Такая структура родства могла стать фундаментом для беспрецедентного уровня кооперации, социального развития и в итоге для создания сложных культур и цивилизаций.
