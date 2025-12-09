Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран

Лишь немногие государства занимают по-настоящему уникальное положение, располагаясь сразу в нескольких частях света. Среди них — Индонезия, Россия, Египет, Казахстан, Панама и Турция; каждая из этих стран одновременно относится к двум мировым регионам.

Шесть трансконтинентальных стран / © World Visualized

Индонезия, крупнейший в мире архипелаг, лежит между Азией и Океанией; ее восточные острова Папуа формируют крайнюю восточную точку страны. Согласно данным CIA World Factbook, Индонезии принадлежит более 17 000 островов, что делает ее трансконтинентальное пространство огромным и невероятно культурно разнообразным.

Россия остается самой известной трансконтинентальной державой, разделенной между Европой и Азией Уральскими горами. Около 77% территории России расположено в Азии, но примерно 75% населения живет в европейской части страны. Этот контраст исторически влиял на ее внешнюю политику и национальную идентичность. Россия использует свое европейско-азиатское положение, чтобы обосновывать политическое участие сразу в двух крупных регионах, играя важную роль и в европейской безопасности, и в азиатской энергетической стратегии.

Египет, издавна прославленный как колыбель древней цивилизации, соединяет Африку и Азию через Синайский полуостров. Этот регион снова в центре мировых новостей из-за напряженности в Красном море и изменений торговых маршрутов, что подчеркивает стратегическое значение Египта. На египетский Суэцкий канал приходится около 12% мирового товарооборота. Атаки хуситов в Красном море показали, насколько сильно мир зависит от географии Египта.

Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, также занимает пространство между Европой и Азией — хотя и небольшая, но символически важная его часть лежит к западу от реки Урал. С момента запуска китайской инициативы «Пояс и путь» Казахстан стал ключевым транзитным узлом евразийской торговли. Страна получает выгоду от железнодорожных и трубопроводных маршрутов, связывающих Европу и Азию.

Панама, соединяющая Северную и Южную Америку, обязана своей глобальной значимостью Панамскому каналу, который сегодня испытывает давление из-за ограничений, вызванных засухой и сокращением возможностей для международного судоходства. Трансконтинентальное положение Панамы усиливает ее геополитическую ценность как физического и экономического связующего звена.

И наконец, Турция, расположенная на перекрестке Европы и Азии, остается ключевым игроком в современных дипломатических процессах, связанных с Украиной, расширением НАТО и стабильностью на Ближнем Востоке. Босфорский пролив — один из важнейших мировых судоходных маршрутов — буквально разделяет страну на две части.