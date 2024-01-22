Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые пересмотрели размеры мегалодона
Группа калифорнийских палеонтологов усомнилась в существующих оценках строения тела древней акулы.
Мегалодон — гигантская вымершая акула, бороздившая древний океан примерно 18 миллионов лет назад. Человечеству она известна по сохранившимся зубам и позвонкам — они помогли определить предположительные размеры громадного хищника. На основе окаменевших «улик» летом 2022 года группа британских и южноафриканских исследователей построила 3D-модель мегалодона: суперхищник достигал в длину 15-20 метров при весе более 60 тонн. Модель также помогла узнать пищевые привычки акулы — вероятно, тот питался небольшими китами, насыщая свой организм ворванью на пару месяцев. Однако новая работа калифорнийских палеонтологов указала на несоответствия в оценках размеров мегалодона.
Строение древней акулы известно только по одному сохранившемуся хребту, в котором недостает позвонков, и зубам. Описывая внешность мегалодона, ученые отталкиваются от большой белой акулы, самого крупного — до пяти метров в длину — представителя своего отряда. Ранее предполагаемый размер мегалодона оценивали в 11,1 метра, но исследование 1996 года, проведенное на тех же останках хребта в Королевском бельгийском институте естественных наук, говорит о длине его тела в 9,2 метра.
Как указали калифорнийские исследователи, в сравнении мегалодона с белой акулой кроется ошибка, ведь два этих хищника принадлежат к разным семействам. Поэтому считать их похожими некорректно. Более того, для построения 3D-модели мегалодона в 2022 году выбрали ювенильную, то есть молодую, особь большой белой акулы, что вносит онтогенетические неточности.
«Несмотря на то что до сих пор точно не известно, насколько вытянутым было тело O. megalodon по сравнению с большой белой акулой, это новое открытие знаменует собой большой научный прорыв в поисках расшифровки того, как выглядел мегалодон», — подчеркнул автор исследования Филип Стернес.
Другие проблемы в оценке размеров древней акулы заключаются в том, что в сохранившемся хребте не хватает 12 или более позвонков. К тому же их количество варьируется даже у ламнообразных акул — к этому отряду принадлежит и большая белая. Еще ученые усомнились в расчетах размеров челюстей и масштабов всего тела в 3D-модели. Вероятно, тело мегалодона было более стройным и длинным, но для дальнейшего обсуждения, как сказал один из членов исследовательской команды Джейк Вуд, необходимо найти хотя бы один полный скелет акулы.
Вообще, изучение этого загадочного древнего вида акул регулярно приносит сюрпризы. Так, летом прошлого года американские исследователи выяснили, что мегалодон был теплокровным животным. Среди акул это редкость: в большинстве своем они хладнокровны, за исключением акулы-мако и большой белой.
Температура тела мегалодона, предположительно, равнялась 27 градусам Цельсия — это достаточно энергозатратная особенность, ведь для поддержания тепла громадному хищнику приходилось съедать колоссальное количество пищи. Возможно, именно теплокровность стала ключевым фактором вымирания мегалодона.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.
Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
Мифы и легенды о «пьющей» России
Александр Марков: «Нас ждет или возврат в Средневековье, или развитие биотехнологий»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии