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27 минут назад
Андрей Папиш
59

Ученые пересмотрели размеры мегалодона

3.6

Группа калифорнийских палеонтологов усомнилась в существующих оценках строения тела древней акулы.

Палеонтология
# акулы
# вымерший вид
# гигантские акулы
# мегалодон
Мегалодон
Мегалодон — суперхщиник, самая знаменитая ископаемая акула / © JJ Giraldo, AP

Мегалодон — гигантская вымершая акула, бороздившая древний океан примерно 18 миллионов лет назад. Человечеству она известна по сохранившимся зубам и позвонкам — они помогли определить предположительные размеры громадного хищника. На основе окаменевших «улик» летом 2022 года группа британских и южноафриканских исследователей построила 3D-модель мегалодона: суперхищник достигал в длину 15-20 метров при весе более 60 тонн. Модель также помогла узнать пищевые привычки акулы — вероятно, тот питался небольшими китами, насыщая свой организм ворванью на пару месяцев. Однако новая работа калифорнийских палеонтологов указала на несоответствия в оценках размеров мегалодона.

Строение древней акулы известно только по одному сохранившемуся хребту, в котором недостает позвонков, и зубам. Описывая внешность мегалодона, ученые отталкиваются от большой белой акулы, самого крупного — до пяти метров в длину — представителя своего отряда. Ранее предполагаемый размер мегалодона оценивали в 11,1 метра, но исследование 1996 года, проведенное на тех же останках хребта в Королевском бельгийском институте естественных наук, говорит о длине его тела в 9,2 метра.

Зуб мегалодона с линейкой для масштаба / © Wikimedia Commons

Как указали калифорнийские исследователи, в сравнении мегалодона с белой акулой кроется ошибка, ведь два этих хищника принадлежат к разным семействам. Поэтому считать их похожими некорректно. Более того, для построения 3D-модели мегалодона в 2022 году выбрали ювенильную, то есть молодую, особь большой белой акулы, что вносит онтогенетические неточности.

«Несмотря на то что до сих пор точно не известно, насколько вытянутым было тело O. megalodon по сравнению с большой белой акулой, это новое открытие знаменует собой большой научный прорыв в поисках расшифровки того, как выглядел мегалодон», — подчеркнул автор исследования Филип Стернес.

Схема строения тела мегалодона. Темно-серый силуэт — модель 2022-го года. Светло-серый — предполагаемая форма тела / © Phillip C. Sternes et al.

Другие проблемы в оценке размеров древней акулы заключаются в том, что в сохранившемся хребте не хватает 12 или более позвонков. К тому же их количество варьируется даже у ламнообразных акул — к этому отряду принадлежит и большая белая. Еще ученые усомнились в расчетах размеров челюстей и масштабов всего тела в 3D-модели. Вероятно, тело мегалодона было более стройным и длинным, но для дальнейшего обсуждения, как сказал один из членов исследовательской команды Джейк Вуд, необходимо найти хотя бы один полный скелет акулы.

Вообще, изучение этого загадочного древнего вида акул регулярно приносит сюрпризы. Так, летом прошлого года американские исследователи выяснили, что мегалодон был теплокровным животным. Среди акул это редкость: в большинстве своем они хладнокровны, за исключением акулы-мако и большой белой.

Температура тела мегалодона, предположительно, равнялась 27 градусам Цельсия — это достаточно энергозатратная особенность, ведь для поддержания тепла громадному хищнику приходилось съедать колоссальное количество пищи. Возможно, именно теплокровность стала ключевым фактором вымирания мегалодона.

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Палеонтология
# акулы
# вымерший вид
# гигантские акулы
# мегалодон
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