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53 минуты назад
Игорь Байдов
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Лазерная ПВО Британии поразила первые цели

4.9

Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.

Оружие и техника
# лазер
# лазерное оружие
# лазерное пво
# оружие
Dragonfire
Dragonfire во время испытаний / © Crown Copyright

Современные зенитные ракеты эффективно уничтожают воздушные цели. Но с такими боеприпасами есть ряд проблем. Во-первых, ограниченный запас: ракетные комплексы после расхода комплекта боеприпасов необходимо перезаряжать, на что тратится время, особенно драгоценное в условиях войны. Во-вторых, ракеты стоят очень дорого: цена одной штуки может достигать нескольких миллионов долларов. В-третьих, дорогостоящие ракеты зачастую приходится тратить на сбивание маленьких дешевых беспилотников-камикадзе, стоимость которых обычно не превышает нескольких десятков тысяч долларов.   

Хорошая альтернатива таким боеприпасам — лазеры, обладающие рядом преимуществ. В отличие от зенитных ракет, имеющих конечную скорость и высоту поражения, каждый «выстрел» лазерной системы ПВО летит со скоростью света и гораздо выше, чем ракета. Кроме того, лазерное оружие может поражать несколько целей с минимальными паузами, а цена одного выстрела с такой установки в некоторых случаях не дороже чашки кофе (стоимость выстрела лазерной системы Израиля «Железный луч» — два доллара США).

Ведущие военные державы разрабатывают лазерное оружие еще с середины прошлого века. Сегодня оно есть у Израиля, Китая, Соединенных Штатов. Например, лазерная ПВО установлена на некоторых американских эсминцах. Правда, почему-то США не сбивают ею беспилотники хуситов, а используют вместо этого ракеты (ряд отраслевых наблюдателей полагают, что американцы еще не довели до ума такие системы). Недавно лазерная ПВО появилась у Великобритании. Установку под названием Dragonfire («Огнедышащий дракон») британские военные испытали 19 января на полигоне на Гебридских островах в Шотландии: лазер успешно отработал по воздушным целям. 

Впервые прототип Dragonfire показали в 2017 году, на выставке вооружений DSEI-2017 в Лондоне. С тех пор британское правительство неохотно делится информацией о новой разработке, но кое-что о ней известно

Dragonfire — совместное детище ведущего производителя ракетных систем в Европе MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) и Dstl (Defence Science and Technology Laboratory). Главная часть установки — боевая «башня», которая используется для генерации лазерного пучка излучателем QinetiQ. Предположительная мощность лазера — 50 киловатт. 

По заявлениям британского Министерства обороны, в лазерной установке в качестве среды накачки применяются десятки оптических волокон, которые «сводятся» в один луч с помощью специальной системы, разработанной в Британии. Однако основная часть технических подробностей по проекту остается засекреченной.

Установка должна применяться против надводных и воздушных мишеней, в том числе дронов, а также предотвращать артиллерийские атаки, включая атаки с суши. В башне «Огнедышащего дракона» реализовали технологию электронно-оптической идентификации целей и их сопровождения. На специальный экран выводится изображение «захваченной» цели, после чего уточняются ее параметры, варианты сопровождения и уничтожения.

«Башня» Dragonfire
«Башня» боевой лазерной установки / © Crown Copyright

Дальность действия Dragonfire также засекречена. Оружие обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом один фунт стерлингов (23,03-23,43 миллиметра в диаметре и 2,8 миллиметра в толщину) с расстояния в километр. По данным Минобороны, за 10 секунд работы DragonFire расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. Если это так, то мощность «Огнедышащего дракона» существенно больше 50 киловатт, в которые ее оценили ранее (мощность бытовых обогревателей в норме выше одного киловатта, а 10 секунд — 1/360 часть часа). 

Что касается стоимости одного «выстрела», она составляет менее 10 фунтов стерлингов (почти 13 долларов США).  

«Этот вид передового оружия произведет революцию в военном деле, сократит зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снизит риск сопутствующего ущерба», — пояснил министр обороны Грант Шэппс (Grant Shapp).

Глава ведомства также заявил, что испытания на полигоне на Гебридских островах в Шотландии станут важным шагом на пути к принятию технологии на вооружение.

По мнению экспертов, лазерное оружие может стать хорошим противодействием беспилотникам, которые стали широко использоваться во время военных действий, что особенно заметно в конфликте между Украиной и Россией.

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Оружие и техника
# лазер
# лазерное оружие
# лазерное пво
# оружие
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Комментарии

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3 Комментария

Голодный Волк
Голодный Волк
11 минут назад
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Боевые лазеры мечта с 50-х годов. Хотя даже раньше ( Гиперболоид Гарина). Как мне объясняли, самое страшное для лазера - пыль! Она сильно уменьшает дальность луча, снижая его поражающую способность.
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Max Power
Max Power
20 минут назад
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Украиной и Россией, смешно... как поставлять оружие, наемников и разведданные - так все, как говорить об этом - так сразу одна одинешенька Украина)) ихтамнеты-2, это другое
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Shelove517
Shelove517
23 минуты назад
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10 секунд вести маневрирующую цель с расстояния в несколько километров?"Чудо враждебной техники"(с).
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Голодный Волк
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Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Max Power
20 минут назад
Украиной и Россией, смешно... как поставлять оружие, наемников и разведданные - так все, как говорить об этом - так сразу одна одинешенька Украина))

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Shelove517
23 минуты назад
10 секунд вести маневрирующую цель с расстояния в несколько километров?"Чудо враждебной техники"(с).

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Max Power
26 минут назад
Вадим Корнев, сначала радиацию не забудьте одолеть

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Max Power
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При оптимистичном суждении об эволюции человечества, сначала появятся сверхмощные компактные источники питания, потом антигравы, и лишь потом

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Affidavit Donda
35 минут назад
Большое спасибо за интересный материал!

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

White_Shadow
41 минута назад
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Павел Бабьяк
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Орионид отстал
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