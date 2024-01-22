  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
Ольга Иванова
1
636

К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

5.1

Ученые пришли к выводу, что к концу века примерно половина из 30 тысяч американских городов рискует потерять очень большой процент своего населения и частично превратиться в необитаемые территории. Этот процесс происходит уже сейчас.

Антропология
# город
# Города-призраки
# миграции
# население
# США
Детройт
Один из вымирающих городов США — Детройт / © Getty images

Молодежь — как в США, так и в России — всегда мигрировала из сельских центров в более крупные города, а после Второй мировой войны стала уезжать в еще более мощные городские конгломерации. В то же время строительство скоростных автомагистралей в Штатах способствовало и обратному оттоку — миграции из города в пригороды. Несмотря ни на что, показатели убыли населения из тех или иных регионов, кажется, будут только расти.

К 2100 году до 64 процентов американских городов, вероятно, сильно потеряют в численности населения. Это означает, что почти половина из 30 тысяч городов Соединенных Штатов столкнутся с беспрецедентной убылью людей — от 12 до 23 процентов. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского университета (США). Их выводы представлены в исследовании в журнале Nature Cities.

Ученые работали с данными переписи населения страны за 2000, 2010 и 2020 годы (они показывают тренд на снижение рождаемости в США, причем эти темпы пока нарастают). Затем специалисты оценили прогноз численности людей, проживающих на разных территориях, вплоть до 2100 года с учетом различных сценариев изменения климата (и ряда других причин). Анализ включал все 50 штатов и даже маленькие города — более ранние исследования, по словам ученых, так или иначе рассматривали лишь мегаполисы.

Исследователи пришли к выводу, что 43 процента американских городов уже теряют население, другие 40 — наоборот, увеличивают, а оставшиеся 17 процентов демонстрируют изменяющиеся тенденции. В будущем же наибольший отток жителей, по прогнозам исследователей, будет наблюдаться в регионах северо-востока и района Среднего Запада. Хотя штаты Техас и Юта сегодня, наоборот, наращивают население, к концу столетия они тоже столкнутся с его сокращением.

«Последствия массового сокращения численности населения создадут беспрецедентные проблемы. Они приведут к сбоям в работе ряда важных сфер, таких как транспорт, водоснабжение, электричество и доступ к интернету», — предупредили авторы исследования. Помимо этого, убыль людей может привести к исчезновению чистой воды и закрытию продовольственных магазинов — их попросту невыгодно будет содержать.

Ученые, впрочем, не отрицают, что столь далекие оценки демографической динамики нельзя спрогнозировать точно. Например, новый анализ не включал экономические и социальные факторы, которые могли бы определять прогнозируемые тенденции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# город
# Города-призраки
# миграции
# население
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Янв
600
Лингвистические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Янв
700
Медицинские итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Атлас лососевых рыб России
Русское географическое общество
Москва
Лекция
24 Янв
700
Микробиологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Космизм и последние астрономические открытия
Шанинка
Москва
Лекция
25 Янв
400
Животный мир Камчатки
Зоологический музей РАН
Москва
Экскурсия
25 Янв
Бесплатно
Время первых. Студенты космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Янв
700
Палеонтология – 2023. Выбираем действительно достойных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
500
История древней Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
2 часа назад
Игорь Байдов

Лазерная ПВО Британии поразила первые цели

Великобритания провела стрельбы по воздушным мишеням из своего нового оружия — мощного лазера Dragonfire. Несмотря на пресс-релиз Министерства обороны Соединенного Королевства, выпущенного по окончании испытаний, больше подробностей о новой установке не стало. Информация о ней по-прежнему засекречена — по крайней мере, что касается дальности действия. Эксперты полагают, что этот лазер, вероятно, станет недорогой альтернативой ракетам ПВО. С его помощью можно будет, например, сбивать дроны.

Оружие и техника
# лазер
# лазерное оружие
# лазерное пво
# оружие
35 минут назад
Ольга Иванова

К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

Ученые пришли к выводу, что к концу века примерно половина из 30 тысяч американских городов рискует потерять очень большой процент своего населения и частично превратиться в необитаемые территории. Этот процесс происходит уже сейчас.

Антропология
# город
# Города-призраки
# миграции
# население
# США
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
19 января
Юлия Трепалина

Ветеринары выяснили, что собаки любят смотреть по телевизору

Владельцам собак наверняка было бы интересно узнать, что выбрали бы к просмотру по телевизору их питомцы, умей они обращаться с пультом дистанционного управления? Это попытались выяснить американские ученые, но не ради праздного любопытства, а чтобы найти более точный способ оценки зрения у четвероногих друзей человека.

Биология
# домашние питомцы
# зрение
# поведение животных
# поведение собак
# собаки
# телевизор
18 января
Игорь Байдов

Биологи выяснили, как тихоходки выживают в экстремальных условиях

Долгое время для исследователей оставалось загадкой, как именно тихоходки запускают анабиоз, при котором их тело высыхает и выглядит словно безжизненный шар. В таком состоянии эти животные могут переносить холод, голод, засуху на протяжении нескольких лет. К ответу на вопрос приблизились американские биологи.

Биология
# вода
# тихоходки
# экстремальные условия
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Max Power
Max Power
2 минуты назад
-
0
+
Коренному населению верните земли, преступно отнятые.. все одно они вам не впрок, как видно..
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

    35 минут назад

  2. Ученые пересмотрели размеры мегалодона

    60 минут назад

  3. Лазерная ПВО Британии поразила первые цели

    2 часа назад

  4. Моторные навыки неожиданно положительно повлияли на языковые

    3 часа назад
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Максим Беляков
43 секунды назад
Pavel Dein, как художественные произведения могут хоть что-то доказывать? Тогда можно взять и мультсериал Дроны-убийцы, где ошибка в коде одного

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Max Power
2 минуты назад
Коренному населению верните земли, преступно отнятые.. все одно они вам не впрок, как видно..

К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

Максим Беляков
3 минуты назад
M. Terrano, ну любое изобретение несёт потенциальную опасность, но отказываться от столь перспективного - преступление, против прогресса

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Nik Diaz
5 минут назад
Дмитрий Kuрueнко, по вкусу крокодил не сильно от курицы отличается. Их можно взять в яйцах, огромный плюс, учитывая что минимальный вес и объем

Котикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человекомКотикам там не место: исследователи рассказали, кто отправится на Марс вместе с человеком

John Smith
28 минут назад
Вечная станция с суперкомпьютером в 2028 году. Ну-ну. В реальности: МКС будет работать до 2030 года, все что можно было бы делать на РОС можно спокойно

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Виктор Ларионов
1 час назад
Хорошие новости! Будем надеяться, что получится. До 28-го года осталось не так уж и много - включил секундомер=) Пять основных модулей, т.е. всего

Первые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 годуПервые космонавты будут работать на Российской орбитальной станции уже в 2028 году

Голодный Волк
2 часа назад
Боевые лазеры мечта с 50-х годов. Хотя даже раньше ( Гиперболоид Гарина). Как мне объясняли, самое страшное для лазера - пыль! Она сильно уменьшает

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Max Power
2 часа назад
Украиной и Россией, смешно... как поставлять оружие, наемников и разведданные - так все, как говорить об этом - так сразу одна одинешенька Украина))

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Shelove517
2 часа назад
10 секунд вести маневрирующую цель с расстояния в несколько километров?"Чудо враждебной техники"(с).

Лазерная ПВО Британии поразила первые целиЛазерная ПВО Британии поразила первые цели

Max Power
2 часа назад
Вадим Корнев, сначала радиацию не забудьте одолеть

Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?

Max Power
2 часа назад
При оптимистичном суждении об эволюции человечества, сначала появятся сверхмощные компактные источники питания, потом антигравы, и лишь потом

Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?Каким образом можно транспортировать полезные металлы с астероида на Землю, если использовать корабли, способные менять орбиту астероида для его удержания вокруг Земли?

Affidavit Donda
2 часа назад
Большое спасибо за интересный материал!

Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.Почему пламя — не плазма? Оно же газообразное и проводит ток, то есть ионизировано.

White_Shadow
2 часа назад
Bishkek Bishkek, Только в их фильмах! Вспомните, какие пришельцы были в советских)

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star TrekМарсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Павел Бабьяк
2 часа назад
Pavel Semonov, лол, человек больше чем он сам передать ИИ не может, но человесество - может передать больше, чем один человек... Боюсь он прав, и человек как

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Иван Кочетков
3 часа назад
ИИ конечно не мессия и любая технологическая радость, всегда несёт проблему обесценивания труда тех людей, работу которых делает. Вчера в церкви

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Роман Сидоров
4 часа назад
Но не все может быть просто.

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Дмитрий GF
5 часов назад
Alexey Shembakov, это борьба с конкурентами)

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Антон Мартынов
6 часов назад
Со временем, человечество разобралось со множеством теорий..От земли на трёх китах, до костров инквизиции.Уверен что потомки, отменят ещё немного

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Kiridan
6 часов назад
Если технология производства будет дешëвой, то она сможет стать идеальной для производства "одноразовых" флешек, на которые можно будет

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Alex Stef
7 часов назад
Alexey Shembakov, назови его Иниелектесса, вот тебе и пожалуйста. Проблема отсутствует

Бывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечестваБывший руководитель OpenAI считает, что ИИ может быть последним изобретением человечества

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить