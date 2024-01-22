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К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»
Ученые пришли к выводу, что к концу века примерно половина из 30 тысяч американских городов рискует потерять очень большой процент своего населения и частично превратиться в необитаемые территории. Этот процесс происходит уже сейчас.
Молодежь — как в США, так и в России — всегда мигрировала из сельских центров в более крупные города, а после Второй мировой войны стала уезжать в еще более мощные городские конгломерации. В то же время строительство скоростных автомагистралей в Штатах способствовало и обратному оттоку — миграции из города в пригороды. Несмотря ни на что, показатели убыли населения из тех или иных регионов, кажется, будут только расти.
К 2100 году до 64 процентов американских городов, вероятно, сильно потеряют в численности населения. Это означает, что почти половина из 30 тысяч городов Соединенных Штатов столкнутся с беспрецедентной убылью людей — от 12 до 23 процентов. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского университета (США). Их выводы представлены в исследовании в журнале Nature Cities.
Ученые работали с данными переписи населения страны за 2000, 2010 и 2020 годы (они показывают тренд на снижение рождаемости в США, причем эти темпы пока нарастают). Затем специалисты оценили прогноз численности людей, проживающих на разных территориях, вплоть до 2100 года с учетом различных сценариев изменения климата (и ряда других причин). Анализ включал все 50 штатов и даже маленькие города — более ранние исследования, по словам ученых, так или иначе рассматривали лишь мегаполисы.
Исследователи пришли к выводу, что 43 процента американских городов уже теряют население, другие 40 — наоборот, увеличивают, а оставшиеся 17 процентов демонстрируют изменяющиеся тенденции. В будущем же наибольший отток жителей, по прогнозам исследователей, будет наблюдаться в регионах северо-востока и района Среднего Запада. Хотя штаты Техас и Юта сегодня, наоборот, наращивают население, к концу столетия они тоже столкнутся с его сокращением.
«Последствия массового сокращения численности населения создадут беспрецедентные проблемы. Они приведут к сбоям в работе ряда важных сфер, таких как транспорт, водоснабжение, электричество и доступ к интернету», — предупредили авторы исследования. Помимо этого, убыль людей может привести к исчезновению чистой воды и закрытию продовольственных магазинов — их попросту невыгодно будет содержать.
Ученые, впрочем, не отрицают, что столь далекие оценки демографической динамики нельзя спрогнозировать точно. Например, новый анализ не включал экономические и социальные факторы, которые могли бы определять прогнозируемые тенденции.
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Ученые пришли к выводу, что к концу века примерно половина из 30 тысяч американских городов рискует потерять очень большой процент своего населения и частично превратиться в необитаемые территории. Этот процесс происходит уже сейчас.
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