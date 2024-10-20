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В Китае нашли кладку самых маленьких яиц динозавров
Китайские палеонтологи обнаружили кладку ископаемых яиц динозавров верхнемелового периода. Анализ систематики показал, что, вероятнее всего, их отложил нептичий представитель теропод. Скорлупу также покрывал червеобразный орнамент, но главное в находке заключается в рекордно малых размерах яиц.
Основная масса ископаемых свидетельств, которые оставили после себя динозавры и другие группы архозавров, это кости и костные фрагменты. Целый скелет сохраняется крайне редко, поэтому палеонтологи обычно пропорционально достраивают предполагаемое строение древних ящеров. Особенности и детали костей вроде характерных отростков, выемок, бороздок и прочего помогают исследователям определять эволюционные связи между динозаврами, выделять новые виды.
Но так бывает не всегда. Порой от вымерших животных остаются только следы (ихнофоссилии) — о подобной находке ходячей рыбы раннего пермского периода (298,9-273,01 миллиона лет назад) недавно рассказывал Naked Science. В числе других ископаемых материалов, по которым сложно, если не невозможно представить внешний вид древних ящеров — окаменелые яйца.
Встречаются динозавры, известные только по таким остаткам — оотаксоны. Самые крупные ископаемые кладки достигали в длину 45 сантиметров и принадлежали, как показали китайские раскопки, овираптору Beibeilong sinensis. Наиболее мелкие яйца откладывали тероподы, обнаруженные в Японии — их размер составлял 45 на 20 миллиметров. Однако недавно китайские палеонтологи нашли еще более мелкие яйца древних ящеров, которые позволили им выделить новый род и вид. Описание опубликовано в журнале Historical Biology.
Группа исследователей обнаружила неполную кладку, где они насчитали шесть яиц — несколько были разбиты, а рядом и внутри одного находились фрагменты костей. После фотографирования, образцы увезли на более подробный анализ: срезы скорлупы подготавливали для сканирующей электронной микроскопии и дифракции обратно рассеянных электронов. Этими методами изучают микроструктуру объектов.
Кладку обнаружили в одной из деревень уезда Ганьсянь в городе Ганьчжоу. Геологическая формация датируется верхним меловым периодом (кампанский и сантонский ярусы), то есть динозавр отложил обнаруженные яйца примерно 83,6±0,2-86,3±0,5 миллиона лет назад. Маленькие овальные яйца в длину — всего 30 миллиметров, а толщина скорлупы — 0,13-0,35 миллиметров. На поверхности исследователи различили частый червеобразный орнамент.
Костные фрагменты, которые нашлись в одном из разбитых яиц и внутри него, как предположили, палеонтологи, могли быть конечностями мелких теропод, двуногих динозавров. Может быть, это остатки эмбриона. Филогенетический анализ показал исследователям, что яйца принадлежат новому оотаксону — Minioolithus ganzhouensis.
Родовое имя состоит из слов «маленький» и «каменное яйцо», оолитами в геологии называют шарообразные минеральные образования. Видовое название происходит от города Ганьчжоу, где кладку и нашли. Динозавр, их отложивший, судя по всему, относился к нептичьим тероподам — об этом помимо костей свидетельствуют структура скорлупы и форма яйца.
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