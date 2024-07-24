Палеонтологи обнаружили древние следы ранее неизвестной ходячей рыбы

Древние животные оставляют после себя не только костные останки, но и следы своего пребывания — например, отпечатки лап, гнездования, охоты и прочее. На днях американские палеонтологи сообщили о находке следов ходячей рыбы, которая жила почти 300 миллионов лет назад. Причем характер передвижения позволил отнести ее к ранее неизвестному виду.

Люди узнают о существовании древних организмов зачастую по их окаменевшим останкам. Сохраниться может как весь скелет (хотя такие находки чрезвычайно редки), так и фрагменты одной-двух костей. Порой палеонтологи находят и мягкие ткани древних животных, динозавровые перья, иногда даже содержимое их желудков, что дополняет представления о диете доисторических существ.

Есть и другой класс ископаемых следов, которые в буквальном смысле из этого состоят, — ихнофоссилии. Это отметины, отражающие ходьбу, бег, плаванье, гнездование, питание и прочие действия, раскрывающие как особенности экологии, так и эволюцию передвижения при развитии скелета. К примеру, в отложениях раннего пермского периода (298,9-273,01 миллиона лет назад) в горах Робледо (штат Нью-Мексико, США) зафиксировали множество следов доисторических четвероногих животных, а также членистоногих и растений.

На этот раз два американских палеонтолога Ларри Ф. Райнехарт и Спенсер Г. Лукас обнаружили уникальные ихнофоссилии до сих пор неизвестной ходячей рыбы. Ее назвали Ambulopisces voigti, хотя она, по словам исследователей, очень похожа на представителя Undichna britannica — другого ихнорода, которого описывали только по оставленным следам. Описание находки опубликовано в журнале Historical Biology.

Особенности отпечатков Ambulopisces voigti. A, Следы ориентированы по направлению движения вверх. B. Интерпретационный эскиз отпечатков грудных плавников (оранжевый) и хвостового плавника (синий). Измерения отпечатков грудных плавников в миллиметрах / © Historical Biology, Larry F. Rinehart and Spencer G. Lucas.

Общий след длиной 18 сантиметров сохранился на алевритовой плите и состоит из отпечатков ходьбы (всего их восемь) на грудных плавниках и волочения хвостового. Последнее характерно и для U.britannica, но у обнаруженного существа амплитуда движений хвостом была меньше. К тому же следы грудных плавников образуют прерывистую синусоиду и наклонены вперед по направлению движения, что фиксировали в прошлых образцах только в обстоятельствах сильного поперечного течения.

Часть названия Ambulopisces состоит от двух латинских слов ambulans («ходьба») и pisces («рыба»), а часть voigti происходит от фамилии палеонтолога Себастьяна Фойгта, изучавшего ихнофоссилии.

Морские существа развили множество способов передвижения по морскому дну. Латимерии, которые не менялись на протяжении нескольких сотен миллионов лет, по некоторым данным, прибегают к походке, напоминающей поведение четвероногих, когда медленно плавают. Широко известные илистые прыгуны способны бегать и прыгать по прибрежному грунту только за счет грудных плавников, а некоторые камбалы умеют цепляться за дно удлиненными спинным и анальным плавниками и таким образом передвигаться.

Новый вид A.voigti ходил, вдавливая один грудной плавник в субстрат и сгибая тело вокруг него — это выводило вперед второй плавник, который затем тоже вдавливался в грунт, и цикл повторялся. При ходьбе тело рыбы находилось над субстратом, опираясь только на три плавника — размах грудных, как отмечается, достигает шести сантиметров, а тело животного было небольшим. По словам авторов статьи, такой способ передвижения напоминает походку кольчужных сомов (Loricariidae), опирающихся на шипы в своих плавниках как на костыли.

Увы, палеонтологи не смогли определить палеосреду, в которой обитала новая рыба. Могла ли она выползать на поверхность, как илистый прыгун, или всегда находилась под водой? Судя по всему, отпечатки образовались на очень небольшой глубине, когда вода не полностью закрывала тело рыбы. Но других вспомогательных свидетельств вроде следов капель дождя или ряби ученые не обнаружили, поэтому однозначного ответа пока нет.

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