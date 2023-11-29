Табачный дым привел к накоплению тяжелых металлов в грудном молоке

Курение матерей во время беременности или лактации, причем как активное, так и пассивное, повысило содержание токсичных веществ в грудном молоке. Это показало исследование иранских ученых.

Табачный дым содержит тысячи вредных соединений, в том числе тяжелые металлы и канцерогены. Его прямое или косвенное воздействие (как при пассивном курении) негативно сказывается на человеке и повышает риск развития различных заболеваний. Особенно он опасен для беременных и кормящих женщин, ведь от качества их молока зависит еще здоровье малышей. По данным многочисленных исследований, грудное молоко играет важную роль в росте и интеллектуальном развитии младенцев, помогает формировать здоровую кишечную микрофлору и иммунитет.

Из предыдущих работ известно, что у младенцев, которых вскармливают курящие матери, выше риск колик, нарушений сна, инфекций верхних дыхательных путей, аллергии, нарушений сердечного ритма и даже синдрома внезапной детской смерти. Также ученые знают, что последствия вдыхания чужого дыма от сигарет сопоставимы с вредом от курения.

Однако прямое влияние табачного дыма на качество грудного молока изучено недостаточно, поэтому ученые из нескольких исследовательских центров и медицинских вузов Ирана решили восполнить пробел. Они сравнили, как различается уровень потенциально токсичных веществ в молоке некурящих матерей и тех, кто курил или подвергался воздействию чужого табачного дыма во время беременности и кормления.

Для перекрестного анализа, результаты которого опубликовал журнал Scientific Reports, отобрали 100 кормящих матерей, наблюдавшихся в медицинских центрах города Керманшах на западе Ирана. Все женщины были здоровыми, не имели осложнений при беременности, родили и выкармливали своего первого ребенка. Из исследования исключили многодетных матерей, женщин с хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживал в районах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

Женщин распределили на три группы: некурящих, активных и пассивных курильщиц. Судя по собранным об участницах данных, у них имелись существенные различия по таким параметрам, как профессия, образование, возраст, использование косметики и потребление фруктов. Однако в плане потребления соли, молока, овощей, фастфуда, картофеля и масла больших различий не наблюдалось.

У женщин собрали образцы грудного молока, которые затем проанализировали с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для измерения концентрации марганца, магния, кобальта, железа, цинка, меди, мышьяка, хрома, кадмия, никеля, ртути и свинца.

В результате ученые выявили повышенное содержание ртути, кадмия, свинца и мышьяка в образцах грудного молока активных и пассивных курильщиц по сравнению с некурящими. При этом концентрация марганца и магния в молоке у пассивных курильщиц оказалась выше, чем у активно курящих матерей.

Исследование подтвердило, что вдыхание табачного дыма в любой форме способствует повышению уровня тяжелых металлов в материнском молоке. Абсорбция этих веществ у младенцев на грудном кормлении выше, вероятно, из-за связывания с легкоусваиваемыми белками молока.

Увеличение концентрации тяжелых металлов в грудном молоке может вести к нарушениям в развитии и росте детей. Для оценки токсичного воздействия этих веществ на новорожденных необходимы дополнительные исследования, заключили специалисты.

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