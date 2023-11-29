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Юлия Трепалина
6

Табачный дым привел к накоплению тяжелых металлов в грудном молоке

4.2

Курение матерей во время беременности или лактации, причем как активное, так и пассивное, повысило содержание токсичных веществ в грудном молоке. Это показало исследование иранских ученых.

Медицина
# грудное вскармливание
# Грудное молоко
# курение
# младенцы
# пассивное курение
# табачный дым
# тяжелые металлы
Курящая мать
© Alamy.com

Табачный дым содержит тысячи вредных соединений, в том числе тяжелые металлы и канцерогены. Его прямое или косвенное воздействие (как при пассивном курении) негативно сказывается на человеке и повышает риск развития различных заболеваний. Особенно он опасен для беременных и кормящих женщин, ведь от качества их молока зависит еще здоровье малышей. По данным многочисленных исследований, грудное молоко играет важную роль в росте и интеллектуальном развитии младенцев, помогает формировать здоровую кишечную микрофлору и иммунитет.

Из предыдущих работ известно, что у младенцев, которых вскармливают курящие матери, выше риск колик, нарушений сна, инфекций верхних дыхательных путей, аллергии, нарушений сердечного ритма и даже синдрома внезапной детской смерти. Также ученые знают, что последствия вдыхания чужого дыма от сигарет сопоставимы с вредом от курения.

Однако прямое влияние табачного дыма на качество грудного молока изучено недостаточно, поэтому ученые из нескольких исследовательских центров и медицинских вузов Ирана решили восполнить пробел. Они сравнили, как различается уровень потенциально токсичных веществ в молоке некурящих матерей и тех, кто курил или подвергался воздействию чужого табачного дыма во время беременности и кормления.

Для перекрестного анализа, результаты которого опубликовал журнал Scientific Reports, отобрали 100 кормящих матерей, наблюдавшихся в медицинских центрах города Керманшах на западе Ирана. Все женщины были здоровыми, не имели осложнений при беременности, родили и выкармливали своего первого ребенка. Из исследования исключили многодетных матерей, женщин с хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживал в районах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

Женщин распределили на три группы: некурящих, активных и пассивных курильщиц. Судя по собранным об участницах данных, у них имелись существенные различия по таким параметрам, как профессия, образование, возраст, использование косметики и потребление фруктов. Однако в плане потребления соли, молока, овощей, фастфуда, картофеля и масла больших различий не наблюдалось.

У женщин собрали образцы грудного молока, которые затем проанализировали с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для измерения концентрации марганца, магния, кобальта, железа, цинка, меди, мышьяка, хрома, кадмия, никеля, ртути и свинца.

В результате ученые выявили повышенное содержание ртути, кадмия, свинца и мышьяка в образцах грудного молока активных и пассивных курильщиц по сравнению с некурящими. При этом концентрация марганца и магния в молоке у пассивных курильщиц оказалась выше, чем у активно курящих матерей.

Исследование подтвердило, что вдыхание табачного дыма в любой форме способствует повышению уровня тяжелых металлов в материнском молоке. Абсорбция этих веществ у младенцев на грудном кормлении выше, вероятно, из-за связывания с легкоусваиваемыми белками молока.

Увеличение концентрации тяжелых металлов в грудном молоке может вести к нарушениям в развитии и росте детей. Для оценки токсичного воздействия этих веществ на новорожденных необходимы дополнительные исследования, заключили специалисты.

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Медицина
# грудное вскармливание
# Грудное молоко
# курение
# младенцы
# пассивное курение
# табачный дым
# тяжелые металлы
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kpi
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kpi
47 минут назад
Alex Lungu, Вы удивитесь, но такие эксперименты есть.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
48 минут назад
Anonymous Incognito, Скорость можно измерить только относительно системы отсчета. К фотону нельзя привязать систему отсчет, и, следовательно, нельзя

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
52 минуты назад
Димыч Димон, Не! Фотон, "считает себя" другим. Я думаю ему очень обидно не иметь массы и возможности выбрать себе подходящую скорость. По этому ему

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Педро Зурита, Если Вам что-то не понятно, то это не аргумент. А физика - это не предмет веры, это предмет изучения. Что же касается "ошибок" и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
1 час назад
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kpi
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Nikolay Park, Добавьте еще слова "зафиксировать" и "наблюдать" и все будет верно. Что сову об пень, что пень об сову - все одно сове конец.))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Sergej, Да может быть могло бы и так быть... Но это не так. Скорость то измерена и ее величина влияет на очень много физических эффектов.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Bogdan Sidorenko
2 часа назад
Педро Зурита, в том то и дело что может. Например , благодаря релятивитским эффектам, описываемым ОТО и СТО, точнейшие атомные часы на борту

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Alex Fil
2 часа назад
Да, очень "сообразительные приматы" придумали эту хрень

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий GF
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kpi
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

All All
2 часа назад
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Александр Давыдов
2 часа назад
Игорь Жук, а если летят навстречу друг другу.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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