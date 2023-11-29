Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Табачный дым привел к накоплению тяжелых металлов в грудном молоке
Курение матерей во время беременности или лактации, причем как активное, так и пассивное, повысило содержание токсичных веществ в грудном молоке. Это показало исследование иранских ученых.
Табачный дым содержит тысячи вредных соединений, в том числе тяжелые металлы и канцерогены. Его прямое или косвенное воздействие (как при пассивном курении) негативно сказывается на человеке и повышает риск развития различных заболеваний. Особенно он опасен для беременных и кормящих женщин, ведь от качества их молока зависит еще здоровье малышей. По данным многочисленных исследований, грудное молоко играет важную роль в росте и интеллектуальном развитии младенцев, помогает формировать здоровую кишечную микрофлору и иммунитет.
Из предыдущих работ известно, что у младенцев, которых вскармливают курящие матери, выше риск колик, нарушений сна, инфекций верхних дыхательных путей, аллергии, нарушений сердечного ритма и даже синдрома внезапной детской смерти. Также ученые знают, что последствия вдыхания чужого дыма от сигарет сопоставимы с вредом от курения.
Однако прямое влияние табачного дыма на качество грудного молока изучено недостаточно, поэтому ученые из нескольких исследовательских центров и медицинских вузов Ирана решили восполнить пробел. Они сравнили, как различается уровень потенциально токсичных веществ в молоке некурящих матерей и тех, кто курил или подвергался воздействию чужого табачного дыма во время беременности и кормления.
Для перекрестного анализа, результаты которого опубликовал журнал Scientific Reports, отобрали 100 кормящих матерей, наблюдавшихся в медицинских центрах города Керманшах на западе Ирана. Все женщины были здоровыми, не имели осложнений при беременности, родили и выкармливали своего первого ребенка. Из исследования исключили многодетных матерей, женщин с хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживал в районах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.
Женщин распределили на три группы: некурящих, активных и пассивных курильщиц. Судя по собранным об участницах данных, у них имелись существенные различия по таким параметрам, как профессия, образование, возраст, использование косметики и потребление фруктов. Однако в плане потребления соли, молока, овощей, фастфуда, картофеля и масла больших различий не наблюдалось.
У женщин собрали образцы грудного молока, которые затем проанализировали с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для измерения концентрации марганца, магния, кобальта, железа, цинка, меди, мышьяка, хрома, кадмия, никеля, ртути и свинца.
В результате ученые выявили повышенное содержание ртути, кадмия, свинца и мышьяка в образцах грудного молока активных и пассивных курильщиц по сравнению с некурящими. При этом концентрация марганца и магния в молоке у пассивных курильщиц оказалась выше, чем у активно курящих матерей.
Исследование подтвердило, что вдыхание табачного дыма в любой форме способствует повышению уровня тяжелых металлов в материнском молоке. Абсорбция этих веществ у младенцев на грудном кормлении выше, вероятно, из-за связывания с легкоусваиваемыми белками молока.
Увеличение концентрации тяжелых металлов в грудном молоке может вести к нарушениям в развитии и росте детей. Для оценки токсичного воздействия этих веществ на новорожденных необходимы дополнительные исследования, заключили специалисты.
Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Пародийные религии
Сто секунд до полуночи: почему перевод стрелок на часах Судного дня — это важно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии