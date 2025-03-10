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В США на порядок выросло число отравлений детей синтетическим опиоидом фентанилом
Группа американских исследователей проанализировала данные о несмертельных случаях воздействия фентанила на детей с 2015 по 2023 год. Выяснилось, что за восемь лет их количество увеличилось более чем в 12 раз.
Фентанил — синтетический опиоид, обладающий наркотическими анальгетическими свойствами. Этот препарат считают в 100 раз мощнее морфина и примерно на столько же более токсичным. Всего два миллиграмма фентанила — эквивалентно нескольким крупинкам соли — может привести к летальному исходу, особенно у молодежи и тех, кто еще не принимали такого рода опиоиды.
В 2023 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США впервые с 2018-го зарегистрировали снижение числа смертей, связанных с приемом синтетических опиоидов. Однако о завершении кризиса говорить не приходится: с 2021-го от передозировок фентанила и подобных препаратов в стране ежегодно гибнут более 70 тысяч человек.
Свежие свидетельства того, что опиоидная эпидемия в Соединенных Штатах продолжается, представила группа американских специалистов в области здравоохранения. Ученые отметили, что в отчетах обычно фигурируют данные о смертности из-за фентанила, а нелетальным случаям уделяют меньше внимания. Еще реже анализируют ситуацию с отравлениями фентанилом среди детей. Именно на этих пробелах сосредоточились исследователи. Их статью недавно опубликовал The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.
Анализ собранных в США данных показал, что с 2015 по 2023 год в медучреждениях страны зарегистрировали 3009 несмертельных случаев воздействия фентанила на детей. Их число за рассмотренный отрезок выросло на 1194%, с 69 до 893. Самый значительный скачок отмечен среди подростков 13-19 лет — на 1506%. У детей до 12 лет прибавка за восемь лет составила 924%. В целом на младшую возрастную группу пришлось более 40% от общего результата, а на подростков — почти 60%.
Большинство детей младше 12 лет, попавших в больницу из-за отравления фентанилом, приняли препарат случайно. Среди подростков же преобладало намеренное злоупотребление. Более чем в 40% эпизодов это привело к угрожающим жизни последствиям.
Специалисты связали опасную тенденцию с ростом доступности нелегально изготовляемых таблеток с фентанилом. По данным исследователей, семь из 10 таких контрафактных пилюль, изъятых властями США в 2023 году, содержали потенциально смертельную дозу фентанила.
Ученые предупредили, что подростки могут покупать нелегальные таблетки с фентанилом через соцсети и мобильные приложения под видом других средств вроде аддералла (используют при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности) или алпразолама (противотревожное средство).
Родителям напомнили о необходимости хранить лекарства в недоступных местах, где дети не смогут наткнуться на них случайно и проглотить из любопытства или подражая взрослым. Исследователи также призвали власти усилить контроль за онлайн-продажами и расширить доступ к налоксону — антидоту при передозировках опиоидов.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
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