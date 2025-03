В США на порядок выросло число отравлений детей синтетическим опиоидом фентанилом

Фентанил — синтетический опиоид, обладающий наркотическими анальгетическими свойствами. Этот препарат считают в 100 раз мощнее морфина и примерно на столько же более токсичным. Всего два миллиграмма фентанила — эквивалентно нескольким крупинкам соли — может привести к летальному исходу, особенно у молодежи и тех, кто еще не принимали такого рода опиоиды.

В 2023 году Центры по контролю и профилактике заболеваний США впервые с 2018-го зарегистрировали снижение числа смертей, связанных с приемом синтетических опиоидов. Однако о завершении кризиса говорить не приходится: с 2021-го от передозировок фентанила и подобных препаратов в стране ежегодно гибнут более 70 тысяч человек.

Свежие свидетельства того, что опиоидная эпидемия в Соединенных Штатах продолжается, представила группа американских специалистов в области здравоохранения. Ученые отметили, что в отчетах обычно фигурируют данные о смертности из-за фентанила, а нелетальным случаям уделяют меньше внимания. Еще реже анализируют ситуацию с отравлениями фентанилом среди детей. Именно на этих пробелах сосредоточились исследователи. Их статью недавно опубликовал The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

Анализ собранных в США данных показал, что с 2015 по 2023 год в медучреждениях страны зарегистрировали 3009 несмертельных случаев воздействия фентанила на детей. Их число за рассмотренный отрезок выросло на 1194%, с 69 до 893. Самый значительный скачок отмечен среди подростков 13-19 лет — на 1506%. У детей до 12 лет прибавка за восемь лет составила 924%. В целом на младшую возрастную группу пришлось более 40% от общего результата, а на подростков — почти 60%.

Большинство детей младше 12 лет, попавших в больницу из-за отравления фентанилом, приняли препарат случайно. Среди подростков же преобладало намеренное злоупотребление. Более чем в 40% эпизодов это привело к угрожающим жизни последствиям.

Специалисты связали опасную тенденцию с ростом доступности нелегально изготовляемых таблеток с фентанилом. По данным исследователей, семь из 10 таких контрафактных пилюль, изъятых властями США в 2023 году, содержали потенциально смертельную дозу фентанила.

Ученые предупредили, что подростки могут покупать нелегальные таблетки с фентанилом через соцсети и мобильные приложения под видом других средств вроде аддералла (используют при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности) или алпразолама (противотревожное средство).

Родителям напомнили о необходимости хранить лекарства в недоступных местах, где дети не смогут наткнуться на них случайно и проглотить из любопытства или подражая взрослым. Исследователи также призвали власти усилить контроль за онлайн-продажами и расширить доступ к налоксону — антидоту при передозировках опиоидов.

