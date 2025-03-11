Люди охотнее поверили ученым с чувством юмора

Недавнее исследование показало, что занятые научной работой люди напрасно избегают шуток в общении с широкой аудиторией. Судя по результатам нового эксперимента, доброжелательное остроумие не только помогает ученому завоевать симпатии, но и повышает степень доверия к нему и его информации.

Доверие к науке в последние годы снижается, в том числе на фоне опасений по поводу развития искусственного интеллекта, отметила команда американских исследователей в статье для издания Journal of Science Communication. Ученые привели в пример результаты недавнего опроса в США: лишь 29% американцев считают, что наука действует в интересах общества. Это на 10% меньше, чем еще несколько лет назад.

Специалисты в сфере научной коммуникации задались вопросом: что может помочь преданным своему делу ученым делиться знаниями с широкой аудиторией и наладить с ней доверительный контакт? Авторы недавнего исследования предположили, что стоит добавить к «стоическому профессионализму» долю позитивного юмора. Полученные результаты это подтвердили.

Ученые провели эксперимент: опубликовали в соцсети X (бывший Twitter) четыре варианта карикатуры на одну и ту же тему — автомобили на автопилоте и все большее распространение искусственного интеллекта. В первом варианте взаимодействие двух беспилотных машин описали сухо и без юмора. Во втором — с помощью легкой добродушной сатиры. В третьем использовали шутливый прием антропоморфизма — наделения авто человеческими чертами. Наконец, в четвертом эти два способа объединили.

Изображения, показанные Интернет-пользователям в ходе эксперимента / © Alexandra L. Frank et al, 2025

Все четыре публикации были сделаны от имени вымышленного научного работника, который представился как доктор Джейми Девон. Изображения просмотрели 2212 пользователей, затем их попросили поучаствовать в онлайн-опросе. Респонденты не знали, что это эксперимент. Их спрашивали, понравился ли тот или иной пост, насколько они симпатизируют автору, доверяют полученной информации и считают допустимым такой способ научной коммуникации.

Выяснилось, что наибольший успех имел комбинированный вариант сатиры и антропоморфизма, а вызванные публикацией положительные эмоции повысили степень доверия к автору и его информации. Но исследователи подчеркнули, что важно сохранять доброжелательный настрой: едкая сатира может возыметь обратный эффект — вызвать агрессию.

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