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Люди охотнее поверили ученым с чувством юмора
Недавнее исследование показало, что занятые научной работой люди напрасно избегают шуток в общении с широкой аудиторией. Судя по результатам нового эксперимента, доброжелательное остроумие не только помогает ученому завоевать симпатии, но и повышает степень доверия к нему и его информации.
Доверие к науке в последние годы снижается, в том числе на фоне опасений по поводу развития искусственного интеллекта, отметила команда американских исследователей в статье для издания Journal of Science Communication. Ученые привели в пример результаты недавнего опроса в США: лишь 29% американцев считают, что наука действует в интересах общества. Это на 10% меньше, чем еще несколько лет назад.
Специалисты в сфере научной коммуникации задались вопросом: что может помочь преданным своему делу ученым делиться знаниями с широкой аудиторией и наладить с ней доверительный контакт? Авторы недавнего исследования предположили, что стоит добавить к «стоическому профессионализму» долю позитивного юмора. Полученные результаты это подтвердили.
Ученые провели эксперимент: опубликовали в соцсети X (бывший Twitter) четыре варианта карикатуры на одну и ту же тему — автомобили на автопилоте и все большее распространение искусственного интеллекта. В первом варианте взаимодействие двух беспилотных машин описали сухо и без юмора. Во втором — с помощью легкой добродушной сатиры. В третьем использовали шутливый прием антропоморфизма — наделения авто человеческими чертами. Наконец, в четвертом эти два способа объединили.
Все четыре публикации были сделаны от имени вымышленного научного работника, который представился как доктор Джейми Девон. Изображения просмотрели 2212 пользователей, затем их попросили поучаствовать в онлайн-опросе. Респонденты не знали, что это эксперимент. Их спрашивали, понравился ли тот или иной пост, насколько они симпатизируют автору, доверяют полученной информации и считают допустимым такой способ научной коммуникации.
Выяснилось, что наибольший успех имел комбинированный вариант сатиры и антропоморфизма, а вызванные публикацией положительные эмоции повысили степень доверия к автору и его информации. Но исследователи подчеркнули, что важно сохранять доброжелательный настрой: едкая сатира может возыметь обратный эффект — вызвать агрессию.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
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В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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