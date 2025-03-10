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23 минуты назад
Александр Березин
111

Длительный прием распространенных препаратов связали со сниженным риском слабоумия

5.6

Современные люди все чаще страдают от болезни Альцгеймера, ведущей к слабоумию и смерти. Исследователи отследили, какие из распространенных нестероидных противовоспалительных препаратов влияют на вероятность такого заболевания, и пришли к неоднозначным выводам.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# здоровье
# медицина
# слабоумие
© Wikipedia Сommons, Cloelia Andronicus

Авторы новой научной работы отслеживали 11 745 человек в среднем 14,5 года (исходный усредненный возраст — 66,2 года). На начало этого периода никто из участников не имел диагностированной болезни Альцгеймера, а к его концу таких стало 2091 человек. Исследователи сравнили, как риск заболевания коррелировал с приемом противовоспалительных нестероидных препаратов. Статья с результатами опубликована в издании Journal of the American Geriatrics Society.

Из отслеживаемой популяции 9520 человек (81,1%) принимали такие лекарства (например, аспирин, ибупрофен, диклофенак), но в разных дозах и в разное время. Среди тех, кто делал это дольше 24 месяцев, число заболевших болезнью Альцгеймера было минимальным — на 12% меньше, чем у остальных. При этом люди, принимавшие такие препараты меньше 24 месяцев, показали повышенный риск этого заболевания, хотя всего лишь на 4%.

Ученые подчеркнули, что этот результат учитывал образ жизни, сопутствующие заболевания и другие лекарства, принимаемые отслеживаемыми, а также их возрастные когорты. При этом общая доза подобных лекарств, полученная за весь период наблюдений, не показывала серьезной корреляции с изменением риска болезни. Получается, роль играло именно общее время приема. Те, кто принимал много таких препаратов, но не очень долго, не получали преимуществ. Те же, кто делал это пусть и в небольших дозах, зато годами, напротив, демонстрировали меньшую вероятность болезни.

Другой важный момент: те препараты, для которых не известно подавление наработки бета-амилоидов, показывали большую корреляцию с изменением риска болезни Альцгеймера, чем лекарства, для которых показано понижающее влияние на бета-амилоиды. Это противоречит ранее высказанным предположениям о том, что нестероидные противовоспалительные препараты снижают риск упомянутого заболевания за счет подавления наработки бета-амилоидов, связанных с болезнью Альцгеймера.

В то же время не для всех участников исследования прием этих препаратов был полезен. Люди, у которых был ген APOE-ε4, не получили статистически заметных изменений по риску заболевания. Те, у кого этого гена не было и кто принимал такие лекарства, напротив, приобретали слабоумие на 14% реже не принимавших.

Ранее авторы другого исследования показали, что люди, принимающие такие препараты, умирают от болезни Альцгеймера на 71% реже остальных. Из этого следует, что даже в тех случаях, когда эти лекарства не предотвращают саму болезнь, они существенно снижают вероятность смертности от нее. Однако в том исследовании не было разбивки по длительности приема лекарств, что снижает его информативность.

По словам ученых, хотя их исследование показало значительное снижение вероятности болезни Альцгеймера при длительном употребление противовоспалительных нестероидных препаратов, это не означает, что рекомендован их длительный прием. Исследователи ссылаются на потенциальное нежелательные эффекты этих лекарств, так называемый критерий Бирса. Согласно нему, ибупрофен, напроксен и другие препараты этого ряда не стоит принимать пожилым людям, поскольку они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и внутренних кровотечений.

Этот тезис стоит воспринимать в контексте. Хотя для людей без сопутствующих заболеваний нестероидные противовоспалительные препараты действительно увеличивают вероятность проблем с сосудами и сердцем, правило это далеко не всеобщее. Последние научные работы (в отличие от более ранних) показали, что для целого ряда людей, включая пожилых, противовоспалительные нестероидные препараты снизили, а не повысили риски болезней сердца.

Например, для пациентов с подагрой, согласно исследованию 2024 года, регулярный прием ибупрофена на 12% уменьшил вероятность острых сердечно-сосудистых событий. А для принимающих напроксен эти шансы были на 15% ниже. Для диклофенака такого позитивного влияния пока не обнаружили. Сходная картина наблюдается у людей с ревматоидным артритом. Стоит добавить, что напроксен и ибупрофен по своему противовоспалительному действию несколько эффективнее аспирина, хотя уступают диклофенаку.

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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# здоровье
# медицина
# слабоумие
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