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25 минут назад
Юлия Трепалина
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Медики назвали вещества, зависимость от которых труднее всего побороть

4.7

Группа американских ученых сравнила разные виды психоактивных веществ — от алкоголя и никотина до наркотических средств и медицинских препаратов — с точки зрения количества попыток отказа от них, которые люди предпринимают, прежде чем удается добиться стойкого воздержания. Знания о том, какие из пристрастий чаще сопровождаются рецидивами, а значит, требуют больших усилий для преодоления, важны специалистам по лечению такого рода зависимостей.

Медицина
# зависимость
# наркомания
# опиоиды
# психоактивные вещества
# рецидив
зависимость от психоактивных веществ
Кадр из американского сериала «Во все тяжкие» / © Sony Pictures Television, Netflix

Для исследования, статья о котором вышла в журнале Drug and Alcohol Dependence, привлекли участников проекта International Quit and Recovery Registry (IQRR). Он объединяет людей старше 18 лет с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, которые борются с зависимостью и готовы делиться с учеными опытом и мнениями по этому поводу.

В финальную выборку вошли 344 человека, прошедших анкетирование о психоактивных веществах и опыте их употребления. Участники, в частности, сообщили, какие из 12 видов веществ они применяли 10 или более раз и в каком возрасте впервые их попробовали. В списке — никотин, алкоголь, каннабис, кокаин, опиоиды, стимуляторы, рецептурные обезболивающие, галлюциногены, анестетики, транквилизаторы, ингалянты и «другое».

В опрос также включили пункты для оценки продолжительности и силы зависимости. Кроме того, респондентов спросили о количестве попыток бросить и статусе употребления на момент исследования. В последующем анализе рассмотрели результаты тех, кто сообщил о стойком отказе от как минимум от одного из перечисленных веществ.

Исследование показало, что с рецидивами чаще всего сталкивались люди, употребляющие опиоиды и обезболивающие лекарства. Соответственно, эти типы зависимости ученые признали самыми стойкими и труднопобедимыми.

Алкоголь и стимуляторы обогнали каннабис, кокаин, галлюциногены и никотин по числу попыток отказа со срывами. Также выяснилось, что в случае с галлюциногенами, которые обладают другими клиническими свойствами по сравнению с остальными веществами из списка, опрошенным требовалось меньше попыток для стойкого воздержания. По этому критерию транквилизаторы вроде феназепама и лоразепама существенно опередили галлюциногены, к которым относят псилоцибин и ЛСД.

Среднее число попыток отказа от употребления психоактивных веществ с поправками на их тип и тяжесть зависимости / © Fralin Biomedical Research Institute Addiction Recovery Research Center

В целом для психоактивных веществ с повышенной частотой рецидивов была характерна более выраженная физическая зависимость с тяжелыми проявлениями синдрома отмены в виде болей, тошноты и тревожности. Анализ подтвердил, что людям, которые давно и сильно пристрастились к такого рода веществам, для победы над пагубной привычкой могут понадобиться многократные попытки.

Исследователи выразили надежду, что данные их работы будут полезны не только врачам-наркологам, но и пациентам, поскольку эти знания способны поддержать настрой на преодоление зависимости, несмотря на возможные неудачи.

Ранее группа ученых из нескольких университетов США и Италии в опытах с участием самцов крыс продемонстрировала, что кофеин, который сам относится к психоактивным веществам и может вызывать зависимость, способен защитить организм от развития алкоголизма.

В другой научной работе исследователи с помощью томографии впервые увидели, как псилоцибин перестраивает личность человека.

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Медицина
# зависимость
# наркомания
# опиоиды
# психоактивные вещества
# рецидив
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