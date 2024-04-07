  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 минуты назад
Мария А.
35

Новую печень впервые вырастят в организме человека

5.6

Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.

Медицина
# мини-печень
# пересадка
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
# цирроз
Мини-печень
Донорские клетки печени, которые через эндоскоп ввели в один из лимфатических узлов человека / © LyGenesis

Американская биотехнологическая компания LyGenesis, штаб-квартира которой расположена в городе Питтсбург штата Пенсильвания, начала клинические испытания своей клеточной терапии: 25 марта первому пациенту с острой печеночной недостаточностью ввели донорские клетки в лимфатический узел в верхней части живота, чтобы вырастить новую «мини-печень». Пресс-релиз опубликован на сайте журнала Nature.

Печень — железа, расположенная в верхней правой части брюшной полости, над желудком, правой почкой и кишечником. Этот орган выполняет свыше 500 жизненно важных функций: к примеру, вырабатывает желчь, которая помогает выводить ненужные вещества и расщеплять жиры в тонкой кишке; синтезирует большую часть холестерина и белки плазмы крови; регулирует уровни аминокислот в крови и ее свертываемость; участвует в обработке и хранении железа (важно для обеспечения гемоглобина); играет роль «химической лаборатории организма», очищая кровь от лекарств и бактерий.

Помимо этого, печень с древних времен (вспомним миф о Прометее) известна своей уникальной способностью к регенерации, то есть она может восстановиться после частичного хирургического удаления либо химического повреждения путем замещения утраченных тканей. Если человеческая печень повреждена слишком сильно, например из-за алкоголизма, гепатита B или воздействия токсичных веществ, ее структура нарушается за счет разрастания соединительной ткани — это называется циррозом печени. В таких случаях, особенно если заболевание диагностировали на поздних стадиях, лучшим вариантом остается пересадка печени.

Однако в мире не хватает органов для трансплантации. В тех же США 10 процентов людей, ожидающих операции, умрут до того, как им пересадят печень. Кроме того, столь рискованная процедура не всегда подходит больным, которые очень плохо себя чувствуют и столкнулись с такими последствиями цирроза, как плохая свертываемость крови.

Возможным, менее инвазивным, выходом может стать новый метод лечения, разработанный компанией LyGenesis. Ее цель — спасать людей с тяжелыми заболеваниями печени, которым нельзя проводить пересадку, благодаря новым миниатюрным органам, выращенным в лимфоузлах из донорских клеток.

Описание клеточной терапии биотехнологической компании LyGenesis / © ютьюб-канал LyGenesis

Плюс терапии также в том, что с помощью всего одной печени можно будет вылечить примерно 75 человек. В том числе планируют использовать непригодные органы — например, когда мозг донора умер, его печень нельзя пересаживать другому пациенту, но клетки еще можно взять.

Ранее этот подход протестировали на мышах и свиньях, теперь настало время клинических испытаний с участием людей. Исполнительный директор LyGenesis Майкл Хаффорд сообщил, что первого добровольца уже выписали из клиники. Он принимает иммунодепрессанты — препараты для снижения иммунного ответа, — чтобы организм не отторг донорские клетки, и остается под контролем медиков. В течение нескольких месяцев донорские клетки будут размножаться, «захватывая» лимфатический узел, в итоге сформируют структуру, которая сможет взять на себя функции печени.

«Мини-печень», выращенная из клеток печени в лимфатическом узле мыши / © LyGenesis

Опыты на грызунах с генетическим заболеванием печени более 10 лет назад подтвердили, что большая часть клеток, введенных в лимфатический узел, останется в нем. Некоторые «мигрируют» в печень, если там сохранилось достаточно здоровой ткани, и помогут органу регенерировать. При таком раскладе «мини-печень» в лимфатическом узле сократится, чтобы поддерживать врожденный баланс общего количества ткани печени, рассказали исследователи.

«Со временем лимфатический узел исчезнет, останется миниатюрная печень с высокой степенью васкуляризации (формирование новых кровеносных сосудов внутри ткани. — Прим. ред.). Она будет поддерживать функцию „настоящей“ печени, помогая фильтровать кровь. Это именно то, чего мы сейчас пытаемся добиться в человеческом организме», — уточнил Хаффорд.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# мини-печень
# пересадка
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
# цирроз
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
1000
Космическая деятельность. Планы и возможности
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Космическое растениеводство: от трех горошин до марсианских садов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зерно от поля до стола
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Астрофизика в фильме «Интерстеллар»
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зарождение российского театра
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Как мы не слетали на Луну
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Об устранении излишеств в проектировании: как появились «панельки»
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Фестиваль
11 Апр
600
Юрьева Ночь
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Фестиваль
12 Апр
Бесплатно
Фестиваль ментального здоровья
Президентская академия (РАНХИГС)
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 10:40
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Позавчера, 15:08
Дарья Г.

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

Опубликованы результаты анализа данных, собранных за первый год наблюдений в рамках обзора DESI. Эту точную карту галактик создают для изучения эволюции Вселенной — в частности, ее расширения под влиянием гипотетической темной энергии. И, судя по крайне предварительным результатам, темная энергия слабеет.

Астрономия
# DESI
# Барионные акустические колебания
# вселенная
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
9 часов назад
Дарья Г.

Астрономы впервые поймали гравитационные волны от столкновения нейтронной звезды с черной дырой из «разрыва масс»

Обсерватория LIGO засекла слияние нейтронной звезды с массивным компактным объектом. Судя по параметрам, это черная дыра рекордно малой массы. И ученые уверены, что она — лишь первая из целой серии подобных находок.

Астрономия
# LIGO
# гравитационные волны
# нейтронная звезда
# черная дыра
Вчера, 10:40
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
4 апреля
Игорь Байдов

Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Американское правительство предложило NASA разработать план по внедрению единого стандарта исчисления времени на Луне. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года — к моменту запланированного пилотируемого полета на спутник нашей планеты. На Селене время течет быстрее, чем на Земле, поэтому такой стандарт станет эталоном времени для новых лунных космических миссий, для которых важна предельная точность при выполнении сложных задач — как на поверхности, так и на орбите Луны.

Астрономия
# UTC
# Артемида III
# атомные часы
# время
# время на Луне
# Луна
3 апреля
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Новую печень впервые вырастят в организме человека

    23 минуты назад

  2. Астрономы впервые поймали гравитационные волны от столкновения нейтронной звезды с черной дырой из «разрыва масс»

    9 часов назад

  3. Чрезмерное потребление арбуза вызвало тяжелую гиперкалиемию

    Вчера, 14:51

  4. Психологи оценили, как «родство душ» влияет на крепость брака

    Вчера, 11:03
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

1838891321
1 час назад
Жизнь беспрерывно и ежемгновенно возникает из точки сингулярии супер вселенной и так же ежемгновенно и беспрерывно уходит в неё, что бы вновь

Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версийСемь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий

Николай Ц.
1 час назад
Надо же, как на стенде заливают водой струю. Прямо видно оранжевое зарево и пламя, которого, естественно, нет у RS-25. Это подмес ионов натрия в воде,

NASA отчиталось о завершении испытаний нового поколения двигателей для лунных миссийNASA отчиталось о завершении испытаний нового поколения двигателей для лунных миссий

Евгений Кузнецов
3 часа назад
Константин, 149,597871млн км.

«Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» «Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» 

Иван Колупаев
6 часов назад
Pesos, лунный "наш ответ" даже пока не планируется (после 2030 г. 🙄), но можно смотреть на околоземный кто же вам мешает.

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Prabaharan N
6 часов назад
Nice information thanks for sharing...

Тайны микроскопов ЛевенгукаТайны микроскопов Левенгука

Иван Колупаев
6 часов назад
IamJiva, именно поэтому на территории России и не будет Старлинка. Но скачивание методичек лишь одно из многих возможных применений 😉 Внезапно

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Pesos Urugay
6 часов назад
Скромненько. Посмотрим на наш ответ дохлому седцу

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Владимир Новик
7 часов назад
Алексей, полетев на юпитер, вы ускорите старение других людей для себя, а не увеличите продолжительность жизни.

Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времениНизкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Eset Hrenset12342
8 часов назад
OlNighte, фашисты тоже придерживаюсь таких же взглядов, над всем русскоговорящим и не только населением эксперементировали

Китайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лабораторииКитайский генетик, создавший первых в мире ГМ-детей, вышел на свободу и снова трудится в лаборатории

Виктор Борзых
10 часов назад
Аппарат инженера Гарина

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

IamJiva
10 часов назад
Иван, где ты тут дудку то видел?

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

IamJiva
10 часов назад
насколько я понимаю у старлинка не будет Роскомнадсёра? какие тут ещё могут быть альтернативы?мне за платный интернет этот зоопарк в компе не

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Константин Иванов
11 часов назад
Ребята у вас ошибка 1 а.е. = 150 млн км! То есть 20 млрд 4

«Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» «Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» 

Сергей Сфыеду
14 часов назад
Малави - это исторически, да и географически скорее юго-восточная (если не южная) Африка, граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией.

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцыМасштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Дмитрий Kuрueнко
16 часов назад
Николай, у кнопок диаметр где-то 25мм. Если по ним оценивать, то дай бог что бы сантиметр был. Или я не про ту стенку понял?

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Дмитрий Kuрueнко
16 часов назад
"Инженеры франко-итальянской компании Thales Alenia Space завершили все сварочные работы" Придирка конечно, но сварочные работы сварщики выполняют, а не

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Boris Demkov
17 часов назад
Сам прибор EmDrive напоминает :)

Эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результатыЭксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

Sam Wall
17 часов назад
Pesos, видишь? Пятая колонна не хочет палиться. Стирает вообще невинные комментарии..

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Гена Пастухов
17 часов назад
Наконец научное подтверждение того, что чёрные лидируют в беге.

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцыМасштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Виктор Ларионов
20 часов назад
«Инженеры франко-итальянской компании...» пость лучше корабли космические строят, чем вооружение для террористических контор...

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить