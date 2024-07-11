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Трансгендеры страдают циррозом вдвое чаще обычных людей
Из научной литературы известно о подверженности трансгендеров аутизму, депрессии и другим психическим расстройствам. Также ученые отмечали повышенную смертность и частоту самоубийств среди них. Теперь американские медики выяснили, что в этой части популяции более распространена такая опасная патология, как цирроз печени.
Цирроз — хроническое прогрессирующее заболевание, при котором значительно уменьшается количество работающих клеток печени — гепацитов, а ее нормальная структура нарушается, замещаясь фиброзной тканью. Это ведет к нарастающей печеночной недостаточности, угрожающей жизни пациента. По статистике, около миллиона человек ежегодно умирает из-за связанных с циррозом осложнений, что делает болезнь 11-й по распространенности причиной смерти в мире.
Исследования показали, что трансгендеры чаще остальных людей страдают алкоголизмом и вирусными гепатитами, которые считаются главными виновниками цирроза. Однако приводят ли эти факторы риска к росту случаев цирроза у трансгендеров — оставалось неясным. Разобраться в вопросе взялась группа ученых из Университета Южной Калифорнии (США). Их работу опубликовал The American Journal of Gastroenterology.
Для ретроспективного анализа авторы воспользовались национальной базой данных Optum Clinformatics, содержащей сведения об обращениях за медицинской помощью и страховых возмещениях в США.
Рассмотрев записи более чем о 60 миллионах пациентов за период с 2007 по 2022 год, исследователи сначала выявили среди них трансгендеров и цисгендеров, то есть людей, пол которых соответствует указанному при рождении. Затем ученые сравнили заболеваемость циррозом и его причины в каждой из групп, а также проследили за случаями депрессии и тревожных расстройств у пациентов.
Исследование показало, что у трансгендеров цирроз встречался вдвое чаще. Распространенность болезни у них составила 1285 случаев на 100 тысяч человек против 561 случая на 100 тысяч в остальной популяции.
Более 60% трансгендеров с циррозом также страдали депрессией и/или повышенной тревожностью, тогда как во второй группе доля таких пациентов равнялась примерно 40%.
Алкоголь оказался основной причиной цирроза у трансгендеров, составив около 60% случаев заболевания. В цисгендерной группе показатель был на уровне 50%.
Кроме того, выяснилось, что трансгендерные пациенты с циррозом, как правило, были моложе (возраст многих не превышал 44 лет), больше болели вирусным гепатитом и в пять раз чаще имели ВИЧ/СПИД, чем цисгендерные сверстники.
Авторы исследования предположили, что повышенный уровень депрессии и тревожности у трансгендеров может способствовать злоупотреблению алкоголем, а это, в свою очередь, усиливает подверженность циррозу. ВИЧ и СПИД тоже, как известно, часто сопровождаются болезнями печени.
Медики также сопоставили данные о выживаемости и исходе болезни в обеих группах больных циррозом за пятилетний период. Частота случаев печеночной недостаточности, рака печени и трансплантаций органа, равно как и уровень смертности, оказались схожими.
Специалисты пояснили, что своей работой хотели бы побудить коллег проводить больше исследований в этой области и внимательнее подходить к здоровью трансгендерных пациентов.
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