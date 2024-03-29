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Мария Азарова
11

Ученые определили главные факторы, толкающие людей на продажу своих почек

Продажа почек — сложная и насущная проблема, которую сформировали множество факторов и их сочетание. Какие именно — решили выяснить авторы нового исследования, изучившие информацию по 13 странам.

Психология
# бедность
# почка
# продажа органов
Пересадка почки
Операция по пересадке почки / © Waltraud Grubitzsch / dpa-Zentralbild / ZB

Трансплантация считается предпочтительным методом лечения терминальной стадии хронической болезни почек, такую процедуру проводят более чем в 100 странах. В итоге мировой спрос на этот орган продолжает бить количество предложений как от живых, так и от умерших доноров. К примеру, в США пациенты, которым необходима пересадка, могут ждать в очереди от полугода до нескольких лет.

Основными «поставщиками» почек выступают страны с низким и средним уровнем дохода: поскольку в большинстве государств, в том числе России, торговля органами и тканями запрещена, реципиенты могут поехать в регионы с менее строгими правилами или где распространена незаконная торговля. Эта проблема остается остроактуальной из-за отсутствия мер регулирования.

Зачастую люди, отдающие части своего организма, делают это по принуждению — согласно данным ВОЗ, от 5% до 42% пересаженных органов приобретаются незаконным путем. Те, кто идут на такое добровольно, могут не знать о последствиях вроде кровотечения во время операции, инфекций, тромбов, развития хронического заболевания почек и других непредвиденных осложнений. Помимо этого, доноры часто сталкиваются с психологическими проблемами, в том числе стрессом, чувством вины и раскаянием.

Продажа почек — глобальное явление, тем не менее мало кто знает, как и при каких обстоятельствах это происходит, отметили сотрудники Университета Махидол в Таиланде и их непальские коллеги из Центра исследований в области образования, здравоохранения и социальных наук Катманду. Они применили критический медико-антропологический подход, чтобы изучить основные факторы, влияющие на решение людей продать собственную почку. Результаты опубликованы в журнале PLOS Global Public Health.

Ученые искали научную литературу в электронных базах данных MEDLINE (PubMed), Scopus (Elsevier) и JSTOR, а также в Google Scholar начиная с 1987 года — именно тогда Всемирная организация здравоохранения осудила продажу органов. Среди ключевых слов были «почка», «продажа», «торговля», «сделка».

В итоговую выборку вошли 288 статей, однако после перепроверки лишь 15 из них соответствовали критериям и предоставляли доказательства причин, по которым доноры перенесли нефрэктомию — хирургическое удаление почки. Исследования охватывали Азиатско-Тихоокеанский регион (Индия, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Индонезия, Непал), Европу (Молдова, Нидерланды), Ближний Восток (Израиль, Иран), Северную Америку (Канада), Южную Америку (Бразилия) и Африку (ЦАР).

Анализ выбранных работ показал, что факторы, толкающие людей на продажу собственных почек, можно разделить на три категории: микроуровень, мезоуровень и макроуровень.

На первом, индивидуальном уровне основной причиной была бедность. Также авторы отметили неграмотность и отсутствие информации, долги, приобретение ценных вещей (мотоцикл, смартфон) или недвижимости, желание обрести финансовую свободу и альтруизм в силу религии. Ни один из участников исследований не смог достичь финансовой свободы: напротив, они оказывались втянуты в порочный круг долгов, подорвали свое здоровье и получили еще меньше возможностей зарабатывать на жизнь.

Страны, рассмотренные в новом исследовании, с указанием причин продажи почек / © PLOS Global Public Health

На уровне общества ученые обнаружили тенденцию подражать друг другу, уходящую корнями в конформизм — согласие человека следовать правилам, установкам и нормам группы. К примеру, в Индии мужчины считали продажу почек своей обязанностью, так как должны были обеспечивать семью. Женщины, в свою очередь, продавали орган вместо мужей, иначе те утратили бы трудоспособность. Некоторые отцы шли на нефрэктомию, чтобы собрать деньги на свадьбу дочери и обеспечить ей приданое.

«Брокеры» же играли особую роль, убеждая потенциальных продавцов и делая ставку на их неграмотность: дезинформировали, говоря, что две почки вовсе не нужны и одна спокойно может выполнять все функции. Они рассказывали истории о своих знакомых, которые якобы продали органы в прошлом, но ничего страшного с ними не произошло. Некоторые заманивали бедняков, обещая им трудоустройство и хорошее будущее.

На макроуровне городские медицинские учреждения — в частности, в Индии и на Филиппинах — сами были посредниками и предоставляли место для встреч богачей, которые хотели купить почку, и бедных людей, готовых на нефрэктомию. В других исследованиях речь шла об отсутствии социального обеспечения и неспособности правительства защитить уязвимые слои населения от продажи своих почек. В Нигерии фактором, способствующим торговле органами, стал так называемый трансплантационный туризм.

«Рассмотренные исследования прежде всего сосредоточились на экономических и культурных факторах, влияющих на продажу почек, лишь немногие учитывали роль политики и биотехнологий. Это говорит о том, что, хотя индивидуальные и социальные факторы важны, необходимо учитывать и другие. Таким образом, нужна более широкая база, чтобы полностью понять причины, по которым люди продают почки, особенно политику и регулирующие этот процесс международные договоры. Для решения проблемы необходимы дальнейшие исследования», — подытожили ученые.

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Психология
# бедность
# почка
# продажа органов
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