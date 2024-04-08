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Разговор с политическими оппонентами оказал положительное влияние на людей
Люди нередко избегают разговоров о политике с теми, кто придерживается противоположной точки зрения. Однако такие обсуждения гораздо лучше сказываются на участниках, чем принято считать.
От политической позиции зависит многое, например толкование событий прошлого и отношение к ним. Из-за этого выстроить разговор о политике с оппонентом может быть сложнее, чем с человеком, который придерживается аналогичных взглядов. Тем не менее, согласно результатам нового исследования, такие обсуждения могут приносить человеку пользу, а не вред, и вызывать положительные эмоции.
Ученые из Пенсильванского, Оклахомского и Чикагского университетов в США провели три эксперимента, в которых участвовали 1246 взрослых. Их попросили высказать мнение по вопросам, связанным с абортами и изменением климата: эти темы вызывают серьезные разногласия у тех, кто придерживается противоположных политических (и, в случае с абортами, религиозных) взглядов. Результаты исследования опубликовал журнал Psychological Science.
Авторы научной статьи создавали участникам экспериментов разные условия для обсуждения тем. Их объединяли в пары с кем-то и других респондентов, которые могли оказаться как единомышленниками, так и оппонентами. Перед диалогом исследователи могли сообщать или не сообщать о позиции собеседника, но в любом случае оценивали ожидания каждого респондента от предстоящей беседы и, затем, впечатления о ней. Одной из разновидностей взаимодействия с незнакомым «партнером» по эксперименту был просмотр монолога, в котором человек выражал свое мнение по заданному вопросу.
В большинстве случаев люди, задействованные в исследовании, недооценивали, насколько положительным будет их опыт диалога на политическую тему с незнакомцем. Особенно сильно это проявлялось в ситуации, когда разговаривать предстояло с тем, кто не разделяет точку зрения респондента. Кроме того, до диалога разногласия казались участникам эксперимента более сильными, чем были на самом деле: как правило, беседа получалась позитивной и между единомышленниками, и между оппонентами.
Ученые также доказали, что прямой диалог сближает людей, даже если они придерживаются разных взглядов. Взаимодействие оказывалось более положительным опытом, чем ожидали респонденты, когда оно проходило в формате разговора, а не просмотра монолога. Живое обсуждение помогало лучше понять другого человека и его взгляды, обнаружить точки соприкосновения, расширить кругозор.
По словам исследователей, избегание спорных тем создает между людьми пропасть, которая мешает понимать другие точки зрения и устанавливать важные социальные контакты. Из-за этого поляризация в обществе может усиливаться, а представления об оппонентах — формироваться на основе стереотипов.
Результаты экспериментов, считают авторы публикации, демонстрируют преимущества общения, например, перед наблюдением за трансляцией дебатов в социальных сетях:
«Неправильное понимание результатов беседы может привести к тому, что люди будут чаще избегать обсуждения разногласий, создавая неуместный барьер для обучения, социальных связей, свободного исследования и самовыражения».
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