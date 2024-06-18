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Медики выявили шесть типов депрессии
Исследователи из США описали шесть «биотипов» депрессии. Они охарактеризовали симптомы каждого типа и объяснили, какое лечение будет более эффективно в том или ином случае.
Для терапии депрессии врачи применяют «общую» тактику, не учитывающую особенности конкретного пациента. Лекарства приходится подбирать методом проб и ошибок, поскольку достоверных способов предсказать эффективность лечения в каждом конкретном случае не существует. Из-за этого многим пациентам не удается устранить симптомы полностью и вернуть организм в нормальное состояние. А месяцы или годы, которые уходят на подбор правильного лекарства, могут только усугубить болезнь.
Специалисты из Стэнфордского университета в США поставили себе цель выяснить, что позволит врачам назначать эффективное лечение при депрессии с первого раза. Для этого они измерили мозговую активность пациентов с депрессией и тревожностью с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) экспериментов и проанализировали полученные данные методами машинного обучения. Удалось выявить шесть разных по симптоматике типов депрессии, описание которых опубликовал журнал Nature Medicine.
В исследовании участвовал 801 человек, которому диагностировали депрессию и тревожность. Они прошли ФМРТ в состоянии покоя, а также во время выполнения заданий, позволяющих проверить когнитивные функции и эмоциональные реакции. Группе из 250 человек, входивших в общую выборку, назначили лечение: терапию антидепрессантами при серьезных депрессивных расстройствах и поведенческое вмешательство при клинически значимых симптомах депрессии или ожирении.
Первый, самый распространенный, «биотип» депрессии, характеризовался относительно повышенной функциональной связностью в сети пассивного режима работы (режима «по умолчанию»), а также в цепях внимания и осознанности в состоянии покоя. Второму типу депрессии, наоборот, была свойственна относительно сниженная связность цепи внимания. Третий тип отличался повышенной активностью мозга при осознанной обработке эмоций, четвертый — при подавлении реакции на стимулы.
Пятый, самый редкий, «биотип» был связан с относительной потерей функциональной связности во время обработки угрозы, а также снижением мозговой активности при подавлении реакции на стимулы. Шестой тип депрессии не отличался от других типов или нормального состояния существенной дисфункцией контура мозга, однако авторы исследования посчитали необходимым изучить его более детально.
В зависимости от «биотипа» пациенты по-разному реагировали на предложенное им лечение. Например, людям, у которых зафиксировали гиперактивность когнитивных областей мозга, лучше, чем остальным, помогал антидепрессант венлафаксин. При этом для тех, у кого в состоянии покоя была повышена мозговая активность в трех областях, связанных с депрессией и решением проблем, наиболее эффективна оказалась поведенческая терапия.
«Насколько нам известно, мы впервые продемонстрировали, что депрессию можно объяснить различными нарушениями в функционировании мозга», — отметили авторы исследования. По их словам, результаты работы могут стать основой персонализированного подхода к лечению депрессии.
Кроме того, в другой своей работе команда ученых доказала, что ФМРТ мозга позволяет успешнее выявлять людей, для которых окажутся эффективными антидепрессанты. Этот метод, по мнению исследователей, в дальнейшем есть смысл использовать при диагностике депрессии.
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