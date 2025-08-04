Психологи нашли связь между депрессией и датой рождения

Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.

Участникам, которые жили в канадском городе Ванкувере, ученые из Куантленского политехнического университета (Канада) предложили ответить на вопросы двух тестов для оценки тяжести симптомов депрессии и тревожности. В исследовании участвовали 303 человека (65 процентов женщин), средний возраст составил 26 лет.

Симптомы депрессии достигли критических значений у 84 процентов респондентов, симптомы тревожности — у 66 процентов мужчин и женщин. Для сравнения: по данным одного из общенациональных исследований, депрессию испытывали 22,3 процента канадцев, тревожность — 25,1 процента. Кроме того, оказалось: мужчины, родившиеся в летние месяцы, чаще других демонстрировали более высокие показатели депрессии. У женщин такой связи исследователи не нашли. Зависимости уровня тревожности от времени рождения ни у мужчин, ни у женщин, ученые тоже не обнаружили.

Исследователи затрудняются объяснить причины более высокого уровня депрессии у мужчин, родившихся летом. Они лишь отмечают, что эта связь пока остается неясной и может быть обусловлена воздействием внешних факторов во время беременности: например, продолжительностью светлого времени суток и сезонными инфекциями.

Вместе с тем ученые допускают, что дальнейшие исследования могут продемонстрировать другие результаты. Во-первых, большая часть выборки состояла из студентов высших учебных заведений, во-вторых, испытуемые отвечали на вопросы зимой, когда уровень депрессии обычно выше. Это не позволяет определенно говорить о наличии причинной-следственной связи между датой рождения и психическими расстройствами в будущем. Результаты исследования ученые представили в статье для журнала PLOS Mental Health.

У мужчин, рожденных осенью и зимой, объем серого вещества в левой верхней височной борозде головного мозга был больше, чем у мужчин, рожденных весной и летом, показали более ранние исследования. Эта область играет важную роль в обработке и восприятии эмоций, которые нарушаются при аффективных расстройствах.

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Денис Яковлев 57 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.