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1 час назад
НИУ ВШЭ
44

В НИУ ВШЭ выяснили, что ошибочные решения — общечеловеческая черта

4.5

Международный коллектив авторов при участии ученых из НИУ ВШЭ изучил процесс принятия решений у жителей 11 стран. Оказалось, что в ситуации, требующей быстрого самостоятельного решения, всем людям, независимо от национальности, свойственно ошибаться. Однако в определенных случаях поведение людей отличается в зависимости от их отношения к риску: самые рисковые — китайцы и японцы, а наименее склонны к риску жители Индии и Чили.

НИУ ВШЭ
# нейронауки
# ошибка
# ошибочные действия
# ошибочные решения
A. Последовательность эксперимента: подготовка и инструктаж; обучение и переходная фаза на этапе обучения с подкреплением; лотерея; анкетирование. B, С. Распределение вероятностей и величин при обучении с подкреплением и в лотерее. D. География стран-участников эксперимента. E. Индекс человеческого потенциала и культурная дистанция между странами / © О.Зинченко и др., Nature Human Behaviour

Статья опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Традиционно принятие решений представляется как рациональный процесс: человек рассчитывает потенциальные риски и стремится получить максимальную выгоду. Однако наш мозг не всегда позволяет нам действовать рационально, особенно если ситуация требует немедленной реакции. Иногда люди ошибочно выбирают варианты, имеющие меньшую ценность, в зависимости от того, как эти опции воспринимаются в данном контексте.

Например, если инвестору предложить купить портфель акций, который принесет прибыль с вероятностью 60 процентов, он, скорее всего, согласится. А если сказать, что этот портфель с вероятностью 40 процентов, окажется проигрышным, он от него откажется. Также два одинаковых по диаметру круга могут казаться разными в зависимости от окружающих их фигур. Именно контекст определяет то, как мы оцениваем существующие варианты.

Исследователей интересовал вопрос, всегда ли контекст влияет на наши решения или же степень человеческой рациональности варьируется в зависимости от социокультурных факторов: страны происхождения, положения в обществе, религии, политического строя и так далее.

Международный коллектив авторов при участии ученых Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провел исследование среди добровольцев из 11 стран, имеющих самые разнообразные социокультурные и экономические характеристики. Более 500 человек из России, Франции, Аргентины, Индии, Китая и других стран выполняли специальное задание, которое состояло из двух частей. Сначала участники выбирали между двумя опциями, каждая из которых была ассоциирована с получением вознаграждения или риском его потери.

В каждом раунде опции повторялись, складываясь в различные комбинации, чтобы создать контекст восприятия этих вариантов как более выгодный или как менее выгодный. Таким образом, участники имели возможность получить наибольшее вознаграждение, опираясь на знания, полученные в предыдущих раундах; однако абсолютно все участники вне зависимости от национальности совершали ошибки и в некоторых контекстах неправильно оценивали варианты.

Чтобы проверить воспроизводимость контекстозависимых результатов из первой части эксперимента, авторы исследования предложили участникам выполнить второе задание: выбрать из двух вариантов, представленных в тех же контекстах, но с известными переменными. Например, добровольцам говорили, что они могут получить большое вознаграждение с вероятностью 50 процентов или гарантированно получить маленькое вознаграждение.

Последовательно предъявляя такие лотереи, можно определить точку невозврата, когда люди перестают рисковать и выбирают безопасное решение. Эта граница индивидуальна и зависит от готовности человека рисковать, что, как оказалось, является культуроспецифичной характеристикой. Так, у русских обнаружилась средняя готовность к риску, самые рисковые — китайцы и японцы, а наименее склонными к риску оказались жители Индии и Чили.

«Раньше считалось, что основным фактором, влияющим на наши решения, является готовность рисковать. Однако в ходе нашего исследования мы выяснили, что это не всегда так. В первую очередь решение зависит от того, как мы получаем информацию: проживаем ли ситуацию сами или нам рассказывают о ней, — объясняет один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко. — Мы показали, что человеческое сознание имеет определенное когнитивное ограничение, и это наше общее свойство, которое не зависит от наших верований, убеждений и национальности».

Авторы отмечают, что результаты данного исследования могут иметь практическое применение в экономике, психологии, маркетинге и других областях. 

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# нейронауки
# ошибка
# ошибочные действия
# ошибочные решения
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