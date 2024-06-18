Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НИУ ВШЭ выяснили, что ошибочные решения — общечеловеческая черта
Международный коллектив авторов при участии ученых из НИУ ВШЭ изучил процесс принятия решений у жителей 11 стран. Оказалось, что в ситуации, требующей быстрого самостоятельного решения, всем людям, независимо от национальности, свойственно ошибаться. Однако в определенных случаях поведение людей отличается в зависимости от их отношения к риску: самые рисковые — китайцы и японцы, а наименее склонны к риску жители Индии и Чили.
Статья опубликована в журнале Nature Human Behaviour. Традиционно принятие решений представляется как рациональный процесс: человек рассчитывает потенциальные риски и стремится получить максимальную выгоду. Однако наш мозг не всегда позволяет нам действовать рационально, особенно если ситуация требует немедленной реакции. Иногда люди ошибочно выбирают варианты, имеющие меньшую ценность, в зависимости от того, как эти опции воспринимаются в данном контексте.
Например, если инвестору предложить купить портфель акций, который принесет прибыль с вероятностью 60 процентов, он, скорее всего, согласится. А если сказать, что этот портфель с вероятностью 40 процентов, окажется проигрышным, он от него откажется. Также два одинаковых по диаметру круга могут казаться разными в зависимости от окружающих их фигур. Именно контекст определяет то, как мы оцениваем существующие варианты.
Исследователей интересовал вопрос, всегда ли контекст влияет на наши решения или же степень человеческой рациональности варьируется в зависимости от социокультурных факторов: страны происхождения, положения в обществе, религии, политического строя и так далее.
Международный коллектив авторов при участии ученых Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провел исследование среди добровольцев из 11 стран, имеющих самые разнообразные социокультурные и экономические характеристики. Более 500 человек из России, Франции, Аргентины, Индии, Китая и других стран выполняли специальное задание, которое состояло из двух частей. Сначала участники выбирали между двумя опциями, каждая из которых была ассоциирована с получением вознаграждения или риском его потери.
В каждом раунде опции повторялись, складываясь в различные комбинации, чтобы создать контекст восприятия этих вариантов как более выгодный или как менее выгодный. Таким образом, участники имели возможность получить наибольшее вознаграждение, опираясь на знания, полученные в предыдущих раундах; однако абсолютно все участники вне зависимости от национальности совершали ошибки и в некоторых контекстах неправильно оценивали варианты.
Чтобы проверить воспроизводимость контекстозависимых результатов из первой части эксперимента, авторы исследования предложили участникам выполнить второе задание: выбрать из двух вариантов, представленных в тех же контекстах, но с известными переменными. Например, добровольцам говорили, что они могут получить большое вознаграждение с вероятностью 50 процентов или гарантированно получить маленькое вознаграждение.
Последовательно предъявляя такие лотереи, можно определить точку невозврата, когда люди перестают рисковать и выбирают безопасное решение. Эта граница индивидуальна и зависит от готовности человека рисковать, что, как оказалось, является культуроспецифичной характеристикой. Так, у русских обнаружилась средняя готовность к риску, самые рисковые — китайцы и японцы, а наименее склонными к риску оказались жители Индии и Чили.
«Раньше считалось, что основным фактором, влияющим на наши решения, является готовность рисковать. Однако в ходе нашего исследования мы выяснили, что это не всегда так. В первую очередь решение зависит от того, как мы получаем информацию: проживаем ли ситуацию сами или нам рассказывают о ней, — объясняет один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко. — Мы показали, что человеческое сознание имеет определенное когнитивное ограничение, и это наше общее свойство, которое не зависит от наших верований, убеждений и национальности».
Авторы отмечают, что результаты данного исследования могут иметь практическое применение в экономике, психологии, маркетинге и других областях.
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
Исследователи из США описали шесть «биотипов» депрессии. Они охарактеризовали симптомы каждого типа и объяснили, какое лечение будет более эффективно в том или ином случае.
Эксперимент британских исследователей подтвердил связь между размером бюста у женщин и количеством пота в зоне груди, который выделяется во время тренировок. Зависимость оказалась не такой, как можно было ожидать.
Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.
Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Карты Луны и Марса
Остров несуществующих геоданных: виртуальное место, где каждый из нас реально побывал
«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии