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Клинические испытания показали, как долго каннабис действует на водителей
По результатам серии тестов с помощью симуляторов вождения ученые установили, что последствия от вдыхания паров каннабиса, повышающие риск на дорогах, сохраняются дольше, чем принято считать.
Вопрос о том, сколько может длиться опьянение после употребления тетрагидроканнабинола (ТГК), который содержится в соцветиях и листьях конопли, давно занимает специалистов. Знать это важно, в частности, для обеспечения безопасности дорожного движения. Применение каннабиса растет, особенно в США, где эта практика уже опередила алкоголь по уровню частого употребления.
Во многих прошлых исследованиях по теме ученые ограничивались узким перечнем метрик для оценки водительского поведения и рассматривали короткие временные рамки, что оставляло пробелы в знаниях.
Группа психиатров и медиков других специализаций из Йельского университета и еще нескольких вузов США подошла к проблеме тщательнее. Их рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое исследование показало, что каннабис продолжает влиять на поведение водителей за рулем гораздо дольше трех часов — типичного интервала, который фигурировал в предыдущих работах. Статья о новом клиническом испытании вышла в Journal of Psychopharmacology.
К эксперименту привлекли 38 взрослых мужчин и женщин от 18 до 40 лет, не имеющих серьезных медицинских или психиатрических заболеваний. Среди условий включения также числились водительский стаж не менее двух лет и употребление каннабиса не реже раза в неделю. Испытуемых проинструктировали воздержаться от использования последнего в течение суток перед тестами, которые проводили трижды в разные дни.
Во время испытаний участники вдыхали пары каннабиса с разной концентрацией ТГК: 5,9%, 13% либо плацебо без тетрагидроканнабинола. Ученые отметили, что в продуктах на основе конопли, которые продают в США, уровень ТГК обычно выше.
Затем люди четыре раза на протяжении восьми часов выполняли упражнения на симуляторе вождения: задачи по удержанию полосы движения, следованию за другим автомобилем и обгону. Врачи отслеживали 19 поведенческих показателей, анализируя влияние на них каннабиса с помощью статистических методов. Участники также заполнили анкеты, в которых сообщили, насколько «под кайфом» они себя ощущали, как это сказывалось на их поведении и решились бы они в таком состоянии сесть за руль.
В результате выяснилось, что признаки снижения внимания и контроля после вдыхания паров каннабиса с более высокой концентрацией ТГК могли сохраняться до 5,5 часа, а с более низкой — 3,5 часа. Так, в тестах на движение в полосе участники реже корректировали положение руля, а в упражнениях на следование за автомобилем менее последовательно использовали педаль газа и медленнее реагировали на машину впереди. В задачах на обгон испытуемые выбирали более узкие промежутки между машинами и больше времени оставались на встречной полосе, тем самым повышая риск столкновений.
Примечательно, что две трети участников заявляли о готовности сесть за руль уже через два часа после вдыхания паров каннабиса, хотя осознавали, что его действие еще продолжается, а объективные показатели говорили об ухудшении их водительских умений.
Исследователи также проверили, коррелировала ли концентрация ТГК и его метаболитов в крови или слюне со способностью управлять машиной. Уровень ТГК оказался ненадежным индикатором, который мог не отражать реального ухудшения показателей. Исходя из этого, медики заключили, что одних лишь данных анализов недостаточно, чтобы в полной мере оценить соответствующие риски для водителей.
Среди ограничений исследования авторы упомянули небольшие размеры выборки, отсутствие в ней людей более старшего возраста, а также использование симуляции вместо реального вождения. В будущем специалисты хотят повторить эксперимент с применением функциональной магнитно-резонансной томографии.
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