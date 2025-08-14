Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый участок генома помог объяснить, как мозг обезьяны развился до мозга Homo sapiens
Исследование американских ученых позволило понять роль эволюционных генетических изменений в формировании важнейших когнитивных способностей человека.
Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) исследовали HAR-области — зоны ускоренного развития у человека, которые включают 49 сегментов генома, значительно отличающихся от аналогичных сегментов у наших эволюционных предков. Скорость их изменения в 70 раз превышает темпы мутации генома в целом, поэтому эти участки вызывают пристальное внимание генетиков с момента открытия в 2006 году.
До сих пор о биологических функциях HAR (HAR-области, англ. Human accelerated regions, HARs) мало что известно. Предполагается, что они играли важнейшую роль в формировании специфических для Homo sapiens качеств и могут содержать информацию об эволюционных изменениях, которые привели к развитию языка, абстрактного мышления и головного мозга в целом.
Исследователям удалось идентифицировать еще один новый участок генома — HAR123. Он представляет собой так называемый транскрипционный энхансер — своего рода «регулятор громкости», который координирует активацию целевых генов. HAR123 определяет и настраивает, когда и как гены стимулируют образование и созревание клеток мозга — нейронов и нейроглии, — что в итоге влияет на его развитие и сложную структуру.
Чтобы понять, какую роль играет HAR123, ученые провели серию поведенческих тестов с мышами. В экспериментах участвовали две группы по 16 особей — восемь самцов и восемь самок. Мышам в одной из групп удалили энхансер HAR123. Эти грызуны были по-прежнему жизнеспособны и активны. Однако несмотря на то, что они сохранили способность обучаться, таким мышам не удавалось запоминать и использовать измененную информацию. По мнению исследователей, это говорило о том, что животным недоставало когнитивной гибкости, которая определяет способность адаптироваться к новым или неожиданным ситуациям.
HAR123 — яркий пример того, как относительно незначительные генетические изменения могут иметь огромные биологические последствия. Влияние на развитие клеток мозга и когнитивную гибкость делает дальнейшее изучение HAR123 многообещающим направлением для медицинских исследований некоторых заболеваний, например аутизма. Дальнейшие исследования могут открыть путь к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на улучшение состояния больных или даже предотвращение нарушений в работе центральной нервной системы.
Ученые опубликовали выводы и предложения в статье для журнала Science Advances.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Ученые знают о возможности реверсии, или изменения, одного пола на другой у рыб, земноводных и рептилий. Но задокументированных случаев подобного у диких птиц и млекопитающих мало. Исследователи недавно обнаружили, что в Австралии смена пола у пернатых может быть не таким редким явлением.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
К Марсу на термояде? Как атомолеты могут совершить революцию в освоении Солнечной системы
Мезозой, который мы потеряли: как в России динозавров не ищут
Короли и империи. Тест по истории Средних веков от Naked Science
Религиозные символы
Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем
Жизнь и смерть звезд
Самые старые деревья на Земле
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии