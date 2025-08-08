Уведомления
Сахар и подсластители свели на нет потенциальную пользу чая для здоровья
Исследования не раз показывали, что употребление чая, содержащего соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и онкопротекторными свойствами, коррелирует со снижением риска смерти и заболеваний, в том числе рака и диабета. Но отличается ли эффект, если чай пьют с сахаром или искусственными подсластителями, все еще не до конца ясно. Результаты нового исследования говорят о том, что подобные добавки, вероятно, ослабляют профилактическое действие чая.
В одной из прошлых работ датские медики рассмотрели влияние добавленного сахара в кофе и чае на продолжительность жизни. Сравнив подгруппы участников, которые употребляли эти напитки несладкими и с сахаром, ученые установили, что риск смертности от всех причин у вторых был лишь немного выше, чем у первых. По раку, болезням сердца и диабету коэффициенты риска тоже отличались незначительно. Специалисты тогда предположили, что результаты можно объяснить небольшой дозировкой сахара в чае и кофе, а в числе ограничений исследования указали скромные размеры выборки — менее трех тысяч человек.
В журнале Frontiers in Nutrition недавно вышла статья, продолжающая тему. Группа медиков из КНР представила результаты анализа более обширной выборки — из 195 361 человека. Ее сформировали с помощью базы данных Британского биобанка (UK Biobank), включающей сведения более чем о 500 тысячах участников от 37 до 73 лет. В рамках проекта они проходили обследования и предоставляли различную информацию о здоровье, в том числе об особенностях питания. Китайские специалисты сосредоточили внимание на людях, по которым имели данные об употреблении чая и сопутствующих привычках. Соответствующие опросы проводили в 2009-2012 годах.
Респондентов распределили на четыре группы. В первую включили не употребляющих чай, а в остальные три — тех, кто его пил несладким, с сахаром и с искусственными подсластителями. Пересечений привычек не допускали. Чай, преимущественно черный, употребляли примерно 83% выборки, большинство (81,6%) — неподслащенный. Сахар и его искусственные заменители в напиток добавляли 12,2% и 6,2%.
Последующие наблюдения за участниками в среднем продолжались 13,6 года. За это время среди них зарегистрировали 11 718 смертей от всех причин, в том числе 6415 случаев смерти от рака и 2202 — от болезней сосудов и сердца. Ученые сопоставили данные и проанализировали их с применением статистических методов и поправками на разного рода сопутствующие факторы.
В результате удалось установить четкую обратную зависимость между питьем несладкого чая и риском смерти от всех причин. Самой выраженной она была у людей, употреблявших 3,5-4,5 порций чая ежедневно (стандартной порцией считали объем 250 миллилитров). Вероятность умереть в этой группе оказалась на 20% ниже, чем у тех, кто не пил чай. Такое же количество выпиваемого напитка коррелировало со сниженным риском смерти от рака и болезней сердца на 14% и 27% соответственно.
Исследователи добавили, что обратная связь между употреблением несладкого чая и сниженной общей смертностью наблюдалась в большинстве групп, за исключением участников с недостаточной физической активностью, людей с небелым цветом кожи и страдающих диабетом.
У пивших сладкий чай статистический анализ не выявил подобной зависимости. Как отметили ученые, употребление чая с сахаром и искусственными подсластителями не показало устойчивой или статистически значимой связи с сокращением смертности от всех причин, рака или сердечно-сосудистых заболеваний при различных уровнях потребления.
По словам исследователей, потенциальное ослабление профилактических свойств чая добавлением сахара или искусственных подсластителей требует дальнейшего изучения. Тем не менее с учетом полученных данных авторы научной работы рекомендовали пить несладкий чай для наибольшей пользы здоровью и долголетия.
