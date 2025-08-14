Ученые сравнили, как отказывают соискателям в работе в России и США

Исследователи из МГППУ сравнили, как отказывают в трудоустройстве россияне и граждане США. Выяснилось, что в России не боятся резко отказать в работе, в отличие от американцев. Это связано с особенностями культуры разных стран.

Отказ — это ответ «нет» на предложение или просьбу. В языке отказ выражается особыми словами и фразами, чтобы не обидеть собеседника. С точки зрения общения, отказ важно сделать вежливым, чтобы сохранить хорошие отношения и не задеть чувства другого. Часто используют слова сожаления или комплименты, чтобы смягчить отказ и сделать его более приятным. Отказ — это не просто «нет», а важная часть общения, требующая деликатности.

Статья опубликована в научном журнале «Язык и текст». Исследование показывает, как люди в деловой переписке в России и США вежливо отказывают кандидатам при трудоустройстве. Авторы рассмотрели 50 реальных писем-отказов: по 25 из России и США. Они проанализировали, как в этих письмах используются два важных приема: позитивная оценка и сожаление. Позитивная оценка в письме подчеркивает сильные стороны человека или выражает положительные эмоции по поводу его инициативы. Сожаление выражает сочувствие тому, что соискателю не могут предложить работу.

Выяснилось, что американцы намного чаще используют позитивные оценки — в 80% писем. Они не просто отказывают, но и стараются похвалить навыки кандидата, сказать, что были впечатлены, пожелать удачи. Американские письма часто содержат несколько таких комплиментов, чтобы смягчить отказ и сохранить позитивное настроение.

В российских письмах позитивная оценка встречается реже — всего в 20% случаев. Русские деловые письма чаще содержат просто информацию об отказе без большого количества похвал, ориентируясь на деловой стиль и точность.

Что касается сожаления, то у русских «к сожалению» встречается в 80% писем, а в американских письмах — около 60%. Но важно, что в России эта фраза звучит как стандартная формальность и не всегда несет глубокую эмоциональную окраску. В США же используют слова «regret» и «sorry», которые выражают более искреннее сожаление и сочувствие.

Это различие связано с культурными особенностями. Американская культура более индивидуалистична и стремится поддерживать позитивные личные отношения, поэтому письма наполнены теплом и вниманием к чувствам кандидата. Российская культура более коллективистская и формальная, с большой дистанцией между работником и работодателем, в письмах акцент делают на фактах и официальный тон.

Таким образом, обе страны используют важные приемы для смягчения отказа, но делают это по-разному. Американцы стараются сделать отказ максимально «мягким» и дружелюбным, часто используя комплименты и выразительные слова сожаления. Русские письма более сдержанные, с четкой информацией и формальным выражением вежливости.

Авторы статьи подчеркивают, что эти особенности стоит учитывать при международной деловой коммуникации, чтобы избежать недопонимания и помогать строить хорошие отношения между компаниями и соискателями из разных культур. Согласно исследованию, слова в деловой переписке играют важную роль не только для передачи фактов, но и для сохранения человеческих отношений и уважения к другому человеку. Поэтому умение грамотно и тактично отказать — это часть профессионализма и трудовой этики. Исследование проведено филологом МГППУ Александром Литвиновым совместно с коллегой.

