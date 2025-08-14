Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые сравнили, как отказывают соискателям в работе в России и США
Исследователи из МГППУ сравнили, как отказывают в трудоустройстве россияне и граждане США. Выяснилось, что в России не боятся резко отказать в работе, в отличие от американцев. Это связано с особенностями культуры разных стран.
Отказ — это ответ «нет» на предложение или просьбу. В языке отказ выражается особыми словами и фразами, чтобы не обидеть собеседника. С точки зрения общения, отказ важно сделать вежливым, чтобы сохранить хорошие отношения и не задеть чувства другого. Часто используют слова сожаления или комплименты, чтобы смягчить отказ и сделать его более приятным. Отказ — это не просто «нет», а важная часть общения, требующая деликатности.
Статья опубликована в научном журнале «Язык и текст». Исследование показывает, как люди в деловой переписке в России и США вежливо отказывают кандидатам при трудоустройстве. Авторы рассмотрели 50 реальных писем-отказов: по 25 из России и США. Они проанализировали, как в этих письмах используются два важных приема: позитивная оценка и сожаление. Позитивная оценка в письме подчеркивает сильные стороны человека или выражает положительные эмоции по поводу его инициативы. Сожаление выражает сочувствие тому, что соискателю не могут предложить работу.
Выяснилось, что американцы намного чаще используют позитивные оценки — в 80% писем. Они не просто отказывают, но и стараются похвалить навыки кандидата, сказать, что были впечатлены, пожелать удачи. Американские письма часто содержат несколько таких комплиментов, чтобы смягчить отказ и сохранить позитивное настроение.
В российских письмах позитивная оценка встречается реже — всего в 20% случаев. Русские деловые письма чаще содержат просто информацию об отказе без большого количества похвал, ориентируясь на деловой стиль и точность.
Что касается сожаления, то у русских «к сожалению» встречается в 80% писем, а в американских письмах — около 60%. Но важно, что в России эта фраза звучит как стандартная формальность и не всегда несет глубокую эмоциональную окраску. В США же используют слова «regret» и «sorry», которые выражают более искреннее сожаление и сочувствие.
Это различие связано с культурными особенностями. Американская культура более индивидуалистична и стремится поддерживать позитивные личные отношения, поэтому письма наполнены теплом и вниманием к чувствам кандидата. Российская культура более коллективистская и формальная, с большой дистанцией между работником и работодателем, в письмах акцент делают на фактах и официальный тон.
Таким образом, обе страны используют важные приемы для смягчения отказа, но делают это по-разному. Американцы стараются сделать отказ максимально «мягким» и дружелюбным, часто используя комплименты и выразительные слова сожаления. Русские письма более сдержанные, с четкой информацией и формальным выражением вежливости.
Авторы статьи подчеркивают, что эти особенности стоит учитывать при международной деловой коммуникации, чтобы избежать недопонимания и помогать строить хорошие отношения между компаниями и соискателями из разных культур. Согласно исследованию, слова в деловой переписке играют важную роль не только для передачи фактов, но и для сохранения человеческих отношений и уважения к другому человеку. Поэтому умение грамотно и тактично отказать — это часть профессионализма и трудовой этики. Исследование проведено филологом МГППУ Александром Литвиновым совместно с коллегой.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
В США схлопываются крупные банки, в России — нет. Почему это повод для пессимизма?
План «Уран»: как Красная армия переломила Вторую мировую?
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
Штурм Берлина: напрасные жертвы или спасенные жизни?
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
Животные, изменившие историю
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии