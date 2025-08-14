Во время пандемии родителей чаще тянуло на измену, чем людей из бездетных пар

Люди в браке и серьезных отношениях, имеющие детей, в разгар пандемии чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и допускали такие поступки в реальности. Это показал проведенный в США опрос.

Пандемия Covid-19 серьезно повлияла не только на здоровье, но и на личную жизнь людей, в том числе на поведение в парах и качество отношений. В одном из прошлых исследований сообщалось, что для определенных пар пандемия сыграла роль феномена, известного как «общий враг», и укрепила союзы. Однако в ряде статей авторы указывали на возможность обострения проблем в отношениях под влиянием стресса.

Такой аспект, как неверность, в контексте коронавирусной пандемии рассматривали реже. На упущение обратила внимание группа ученых из Индианского и Пенсильванского университетов (США). Специалисты решили проследить, как пандемия сказалась на желании изменить партнеру и реальных случаях неверности у гетеросексуальных пар, сделав акцент на наличии или отсутствии у них детей. Статья о результатах вышла в журнале PLOS One.

Участников набрали с помощью американской компании Prodege, специализирующейся на проведении разного рода исследований и опросов. В выборку из 1070 человек вошли проживающие в Соединенных Штатах женщины и мужчины от 18 до 45 лет, которые в 2020-2021 годах состояли в браке или серьезных моногамных отношениях.

Респонденты предоставили социально-демографическую информацию и ответили на ряд вопросов. Они касались родительского статуса и действий, которые можно было бы считать проявлением неверности. В частности, у добровольцев выяснили, испытывали ли они желание изменить партнеру и происходило ли подобное в жизни.

Применив к собранным сведениям методы статистического анализа, исследователи установили, что во время пандемии люди в отношениях, имеющие детей, чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и совершали такие поступки на самом деле. О связи на стороне в этот период сообщили 20,7% участников-родителей, тогда как среди бездетных доля таких составила 13,9%.

Как и предполагали ученые, в целом мужчины чаще женщин испытывали повышенное желание изменить второй половине и практиковали адюльтер. Это согласуется с данными многих предыдущих работ о гендерных различиях в вопросе неверности, которые показывали, что мужчины более склонны к такому поведению.

Тем не менее, когда при статистическом анализе учли родительский статус, оказалось, что отцы в этом плане не сильно отличались от матерей. По мнению исследователей, дополнительный стресс из-за родительских обязанностей вкупе с психологическим напряжением из-за пандемии мог стать фактором, повышающим неудовлетворенность отношениями и вероятность измены у людей вне зависимости от пола.

Подводя итог, специалисты отметили, что в сложные времена, подобные периоду пандемии, пары с детьми могут быть особенно уязвимы к негативным последствиям стресса. Ученые призвали к целевой поддержке родителей для защиты и сохранения отношений в семье.

Однако исследование не лишено ограничений. Среди ключевых авторы указали опору на данные самоотчетов, сбор сведений в одной временной точке, отсутствие оценки уровня стресса и возможные искажения из-за неучета других факторов.

Юлия Трепалина 773 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.