  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 августа, 15:11
Юлия Трепалина
18

Во время пандемии родителей чаще тянуло на измену, чем людей из бездетных пар

❋ 4.3

Люди в браке и серьезных отношениях, имеющие детей, в разгар пандемии чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и допускали такие поступки в реальности. Это показал проведенный в США опрос.

Психология
# дети
# измена
# коронавирусная пандемия
# неверность
# отношения
# пандемия
# родители
# стресс
родители с детьми
Кадр из фильма «Как малые дети» / © New Line Cinema

Пандемия Covid-19 серьезно повлияла не только на здоровье, но и на личную жизнь людей, в том числе на поведение в парах и качество отношений. В одном из прошлых исследований сообщалось, что для определенных пар пандемия сыграла роль феномена, известного как «общий враг», и укрепила союзы. Однако в ряде статей авторы указывали на возможность обострения проблем в отношениях под влиянием стресса.

Такой аспект, как неверность, в контексте коронавирусной пандемии рассматривали реже. На упущение обратила внимание группа ученых из Индианского и Пенсильванского университетов (США). Специалисты решили проследить, как пандемия сказалась на желании изменить партнеру и реальных случаях неверности у гетеросексуальных пар, сделав акцент на наличии или отсутствии у них детей. Статья о результатах вышла в журнале PLOS One.

Участников набрали с помощью американской компании Prodege, специализирующейся на проведении разного рода исследований и опросов. В выборку из 1070 человек вошли проживающие в Соединенных Штатах женщины и мужчины от 18 до 45 лет, которые в 2020-2021 годах состояли в браке или серьезных моногамных отношениях.

Респонденты предоставили социально-демографическую информацию и ответили на ряд вопросов. Они касались родительского статуса и действий, которые можно было бы считать проявлением неверности. В частности, у добровольцев выяснили, испытывали ли они желание изменить партнеру и происходило ли подобное в жизни.

Применив к собранным сведениям методы статистического анализа, исследователи установили, что во время пандемии люди в отношениях, имеющие детей, чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и совершали такие поступки на самом деле. О связи на стороне в этот период сообщили 20,7% участников-родителей, тогда как среди бездетных доля таких составила 13,9%.

Как и предполагали ученые, в целом мужчины чаще женщин испытывали повышенное желание изменить второй половине и практиковали адюльтер. Это согласуется с данными многих предыдущих работ о гендерных различиях в вопросе неверности, которые показывали, что мужчины более склонны к такому поведению.

Тем не менее, когда при статистическом анализе учли родительский статус, оказалось, что отцы в этом плане не сильно отличались от матерей. По мнению исследователей, дополнительный стресс из-за родительских обязанностей вкупе с психологическим напряжением из-за пандемии мог стать фактором, повышающим неудовлетворенность отношениями и вероятность измены у людей вне зависимости от пола.

Подводя итог, специалисты отметили, что в сложные времена, подобные периоду пандемии, пары с детьми могут быть особенно уязвимы к негативным последствиям стресса. Ученые призвали к целевой поддержке родителей для защиты и сохранения отношений в семье.

Однако исследование не лишено ограничений. Среди ключевых авторы указали опору на данные самоотчетов, сбор сведений в одной временной точке, отсутствие оценки уровня стресса и возможные искажения из-за неучета других факторов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
773 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# дети
# измена
# коронавирусная пандемия
# неверность
# отношения
# пандемия
# родители
# стресс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Современные возможности трехмерной биопечати
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Стадионы Москвы. От начала до Олимпиады-80
Центр Вознесенского
Москва
Лекция
15 Авг
1000
Пленники холода: ледяные мумии
Medio Modo
Москва
Экскурсия
15 Авг
Бесплатно
Археологические тайны: что хранит в себе земля
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК
Экспериментаниум
Москва
Лекция
16 Авг
Бесплатно
Экологичная архитектура
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
17 Авг
600
Как выбрать лучший оффер и не уйти в монастырь
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
17 Авг
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Авг
700
Личная система самообмана
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 августа, 10:56
Юлия Трепалина

Биологи проанализировали, зачем контактируют усатые киты и дельфины

Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.

Биология
# дельфины
# игровое поведение
# интеллект китообразных
# китообразные
# киты
# поведение животных
14 августа, 08:27
Полина Меньшова

Историк технологий объяснил, почему бесполезно спрашивать нейросети об их ошибках

Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.

Технологии
# ChatGPT
# OpenAI
# искусственный интеллект
# нейросети
13 августа, 21:37
Адель Романова

Ученые объяснили «ошибочность» данных о фитопланктоне на экзопланете K2-18b

После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# экзопланеты
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
9 августа, 15:19
Любовь С.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.

Астрономия
# астрофизик
# горизонт событий
# лазер
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# Скорость света
# Черные дыры
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые нашли генетический «переключатель», который определяет когнитивную гибкость

    14 августа, 15:30

  2. Во время пандемии родителей чаще тянуло на измену, чем людей из бездетных пар

    14 августа, 15:11

  3. Ученые сравнили, как отказывают соискателям в работе в России и США

    14 августа, 14:57

  4. Инновационный сенсор найдет наркотики по нескольким молекулам

    14 августа, 14:45
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Valery Vasiliev
22 секунды назад
Авторше этой статьи нужно почитать о Расхождении лазерного луча (дивергенции). И удивиться, что пятно от лазерного пучка на Луне составляет

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Violet Writer
15 минут назад
Наброс. Положение объектов размером с мяч футбольный отслеживается с Земли. Кто летал рядом будет понятно. А вывести из строя спутник можно и с

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Rafis F.
1 час назад
Ударник прилетел со своей звездой, которая пролетела близко от солнечной системы. Звезды разлетелись, а одна планета или несколько планет были

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Rafis F.
1 час назад
Всё просто там было: тело задело землю и отскочив влетело в Венеруш

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Rafis F.
1 час назад
Всё просто там было: тело задело землю и отскочив влетело в Венеруш

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Сергей Абакумов
2 часа назад
Зачем такие сложности с капсулами и порохом, точечный нагрев лазером с пролетающего мимо аппарата и в спутнике непредвиденная неисправность.

Китай создал систему противоспутникового оружия под видом установки для уничтожения космического мусора

Krlmn Gdbm
3 часа назад
Николай, это теория. Причем что математическая, а не реальная. На деле нет никаких ни чёрных, ни зелёных дыр.

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

Krlmn Gdbm
3 часа назад
Звучит как будто учёному не хватает излучения от источника. Ради чего один грамм посылать? Чтобы за дорого получить фото? Каким образом этот грамм

Астрофизик придумал, как добраться до черной дыры за 70 лет 

1 2
4 часа назад
Очень круто, настоящий прорыв! Теперь нужно наладить выпуск установок для ионной обработки

Ионная обработка сделает имплантаты «невидимыми» для иммунитета

Радмир Хасанов
4 часа назад
Слова осьминога перед этим: "Камеру убери, здесь съемка запрещена"

Гигантский осьминог снял уникальное видео, забрав камеру у дайвера  

Сергей Т
5 часов назад
Оказывается смена пола не противоречит естественным природным процессам. 🤔

В Австралии обнаружили генетического самца кукабарры, способного откладывать яйца

Сергей Т
6 часов назад
С нетерпением ждём доступность вживления. 🤖

OpenAI проинвестирует разработку нейрочипов для конкуренции с Neuralink Маска

Александр Березин
6 часов назад
1, "Это в первые100 млн лет существования-то? В вашей статье дан именно такой срок замедления вращения" Там дан срок замедления вращения с текущей

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Maria
7 часов назад
🤣🤣🤣 Его же забрали. Он прилетел домой.

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Владимир Байбиков
9 часов назад
Всё, что распространяется директивно, по приказу "сверху", а не в результате честной конкуренции, оказывается ужасным (согласен с ув. Антоновым).

РКН: в России вступил в силу запрет на голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*

Таракан Луи
17 часов назад
Николай, ну то есть с картошкой не сложилось у него и решил в кино податься ? Хитрый жук

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Имя Фамилия
18 часов назад
Гы-гы-гы. Не поможет. :-)))) Там вообще своя экономика. Когда в весеннюю жару батареи продолжают жарить на полную - это потому что комунальщикам нужно

Разработка российских ученых может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

Николай Шелехов
20 часов назад
Таракан, снимается в дичи категории Б. Ведь на Марсе нет возможности делать фуллконтент

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
20 часов назад
Серега, конечно, ведь каменные планеты выглядят по-разному и на Марс не летают 50 лет и настоящих снимков с Марса конечно же не жопой жуй

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Николай Шелехов
20 часов назад
Алексей, а откуда ветра на Юпитере в отсутствии воздуха?

Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно