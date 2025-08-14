Уведомления
Во время пандемии родителей чаще тянуло на измену, чем людей из бездетных пар
Люди в браке и серьезных отношениях, имеющие детей, в разгар пандемии чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и допускали такие поступки в реальности. Это показал проведенный в США опрос.
Пандемия Covid-19 серьезно повлияла не только на здоровье, но и на личную жизнь людей, в том числе на поведение в парах и качество отношений. В одном из прошлых исследований сообщалось, что для определенных пар пандемия сыграла роль феномена, известного как «общий враг», и укрепила союзы. Однако в ряде статей авторы указывали на возможность обострения проблем в отношениях под влиянием стресса.
Такой аспект, как неверность, в контексте коронавирусной пандемии рассматривали реже. На упущение обратила внимание группа ученых из Индианского и Пенсильванского университетов (США). Специалисты решили проследить, как пандемия сказалась на желании изменить партнеру и реальных случаях неверности у гетеросексуальных пар, сделав акцент на наличии или отсутствии у них детей. Статья о результатах вышла в журнале PLOS One.
Участников набрали с помощью американской компании Prodege, специализирующейся на проведении разного рода исследований и опросов. В выборку из 1070 человек вошли проживающие в Соединенных Штатах женщины и мужчины от 18 до 45 лет, которые в 2020-2021 годах состояли в браке или серьезных моногамных отношениях.
Респонденты предоставили социально-демографическую информацию и ответили на ряд вопросов. Они касались родительского статуса и действий, которые можно было бы считать проявлением неверности. В частности, у добровольцев выяснили, испытывали ли они желание изменить партнеру и происходило ли подобное в жизни.
Применив к собранным сведениям методы статистического анализа, исследователи установили, что во время пандемии люди в отношениях, имеющие детей, чаще задумывались о том, чтобы изменить партнеру, и совершали такие поступки на самом деле. О связи на стороне в этот период сообщили 20,7% участников-родителей, тогда как среди бездетных доля таких составила 13,9%.
Как и предполагали ученые, в целом мужчины чаще женщин испытывали повышенное желание изменить второй половине и практиковали адюльтер. Это согласуется с данными многих предыдущих работ о гендерных различиях в вопросе неверности, которые показывали, что мужчины более склонны к такому поведению.
Тем не менее, когда при статистическом анализе учли родительский статус, оказалось, что отцы в этом плане не сильно отличались от матерей. По мнению исследователей, дополнительный стресс из-за родительских обязанностей вкупе с психологическим напряжением из-за пандемии мог стать фактором, повышающим неудовлетворенность отношениями и вероятность измены у людей вне зависимости от пола.
Подводя итог, специалисты отметили, что в сложные времена, подобные периоду пандемии, пары с детьми могут быть особенно уязвимы к негативным последствиям стресса. Ученые призвали к целевой поддержке родителей для защиты и сохранения отношений в семье.
Однако исследование не лишено ограничений. Среди ключевых авторы указали опору на данные самоотчетов, сбор сведений в одной временной точке, отсутствие оценки уровня стресса и возможные искажения из-за неучета других факторов.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
