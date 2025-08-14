Уведомления
Школа анализа данных «Яндекса» запустила программу подготовки ученых к использованию ИИ
76 процентов современных ученых используют ИИ-инструменты в своей работе, но большинство осваивает их самостоятельно, сталкиваясь с трудностями.
Чтобы помочь исследователям эффективнее внедрять ИИ в проекты, Школа анализа данных (ШАД) Яндекса запустила образовательную программу для ученых-естественников. Под руководством двух менторов – эксперта из ШАД и специалиста по предметной области – они обучатся передовым подходам, включая работу с ИИ-агентами.
Новое направление подготовки нацелено на ученых, магистрантов и аспирантов, которые занимаются исследованиями в естественно-научных областях — физике, химии, биологии, экологии, геологии и медицине. Учить там будут бесплатно, срок обучения — двухлетний.
Исследователи по всему миру уже активно внедряют самые разные инструменты, связанные с ИИ.
По данным Оксфордского университета (Великобритания), не менее 76 процентов ученых, которые публикуются в ведущих научных журналах, используют ИИ. С помощью машинного обучения они анализируют сложные процессы, моделируют свойства материалов и создают новые препараты.
Программа ШАДа даёт системные знания, которые помогут встроить ИИ-инструменты в научную деятельность. Участники изучат теоретические основы анализа данных и машинного обучения, освоят прикладные навыки работы с генеративными моделями, а также получат практические знания на реальных академических задачах.
Чтобы попасть на обучение, нужно пройти экзамен и последующее собеседование. Каждый кандидат должен вести исследовательскую работу и быть готовым к внедрению в нее ИИ. Прием заявок начинается 10 сентября 2025 года.
Школа анализа данных (ШАД) «Яндекса» работает с 2007 года. За это время она подготовила две тысячи специалистов по анализу данных и машинному обучению. Выпускники работают в крупных технологических компаниях и международных научных лабораториях, создают стартапы на стыке ИИ и других дисциплин, таких как медицина, биология и агротехнологии.
Когда модели искусственного интеллекта ошибаются и выдают неверный ответ на запрос, пользователи пытаются выяснить причину этой ошибки, задавая вопрос самому ИИ-помощнику. Историк технологий Бендж Эдвардс объяснил, почему делать так нет смысла и как это связано с устройством нейросетей.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
После наблюдений за покрытой океаном экзопланетой K2-18b с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» возникло предположение, что в ее атмосфере выделяется диметилсульфид — продукт жизнедеятельности морского фитопланктона и некоторых бактерий. Теперь ученые заподозрили, что этот вывод может оказаться последствием неверной интерпретации данных.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
