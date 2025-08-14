  • Добавить в закладки
14 августа, 20:16
Редакция Naked Science
10

Школа анализа данных «Яндекса» запустила программу подготовки ученых к использованию ИИ

❋ 4.5

76 процентов современных ученых используют ИИ-инструменты в своей работе, но большинство осваивает их самостоятельно, сталкиваясь с трудностями.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросетевые технологии
# нейросети
# Яндекс
Студент в период обучения / © Coursere

Чтобы помочь исследователям эффективнее внедрять ИИ в проекты, Школа анализа данных (ШАД) Яндекса запустила образовательную программу для ученых-естественников. Под руководством двух менторов – эксперта из ШАД и специалиста по предметной области – они обучатся передовым подходам, включая работу с ИИ-агентами.

Новое направление подготовки нацелено на ученых, магистрантов и аспирантов, которые занимаются исследованиями в естественно-научных областях — физике, химии, биологии, экологии, геологии и медицине. Учить там будут бесплатно, срок обучения — двухлетний.
Исследователи по всему миру уже активно внедряют самые разные инструменты, связанные с ИИ.

По данным Оксфордского университета (Великобритания), не менее 76 процентов ученых, которые публикуются в ведущих научных журналах, используют ИИ. С помощью машинного обучения они анализируют сложные процессы, моделируют свойства материалов и создают новые препараты.

Программа ШАДа даёт системные знания, которые помогут встроить ИИ-инструменты в научную деятельность. Участники изучат теоретические основы анализа данных и машинного обучения, освоят прикладные навыки работы с генеративными моделями, а также получат практические знания на реальных академических задачах.

Чтобы попасть на обучение, нужно пройти экзамен и последующее собеседование. Каждый кандидат должен вести исследовательскую работу и быть готовым к внедрению в нее ИИ. Прием заявок начинается 10 сентября 2025 года.

Школа анализа данных (ШАД) «Яндекса» работает с 2007 года. За это время она подготовила две тысячи специалистов по анализу данных и машинному обучению. Выпускники работают в крупных технологических компаниях и международных научных лабораториях, создают стартапы на стыке ИИ и других дисциплин, таких как медицина, биология и агротехнологии.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Комментарии

