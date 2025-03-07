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Врачи выяснили, что сильнее бьет по мужской фертильности: табак или каннабис
Курение обычных сигарет и марихуаны подрывает репродуктивное здоровье мужчин, но в каком случае оно страдает сильнее? Это выяснили медики из Германии и Иордании, изучив более сотни образцов мужской спермы.
Вред табакокурения для репродуктивной способности мужчин хорошо известен. В табачном дыме содержатся тысячи соединений, многие из которых относят к канцерогенам и мутагенам, способным напрямую влиять на ДНК сперматозоидов. Недавно исследование показало, что почти в такой же мере для мужской фертильности губителен вейпинг.
Ученые знают и о негативном влиянии на способность к зачатию тетрагидроканнабинола — основного психоактивного компонента каннабиса. Он связывается с рецепторами в сперматозоидах, изменяя их подвижность, жизнеспособность и морфологию. Как ранее установили фармакологи из США, употребление марихуаны действует на сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться аномалии, воздействующие на память, настроение и процессы обучения.
Медики из Германии и Иордании решили в сравнении изучить последствия употребления каннабиса и курения обычных сигарет для качества спермы, целостности ДНК и других показателей мужской фертильности. Специалисты рассмотрели 113 образцов семенной жидкости, взятых у мужчин репродуктивного возраста, которые участвовали в сборе спермы в одной из клиник Иордании, проводящих процедуры ЭКО.
Среди участников, выбранных случайно, были курильщики марихуаны и табака, а также не имеющие таких привычек. В списке условий включения значились возраст до 40 лет, отсутствие алкогольной зависимости, хронических заболеваний, в том числе диабета, и генетических нарушений.
Анализ ключевых параметров спермы позволил выявить значительные отклонения от нормальной морфологии у курильщиков как табака, так и марихуаны, но у вторых они оказались выражены сильнее. Кроме того, у предпочитающих «травку» хуже обстояли дела с подвижностью сперматозоидов, которая напрямую влияет на шансы зачатия. В их образцах доля неподвижных клеток достигала 68,66 ± 21,9% против 58,92 ± 24,4% у курящих обычные сигареты и 51,73 ± 18,8% у некурящих.
У любителей каннабиса обнаружили более высокую фрагментацию ДНК сперматозоидов. Также у них чаще наблюдались дефекты упаковки генетического материала из-за более выраженной нехватки специальных белков — протаминов. Все эти нарушения указывали на повышенный риск бесплодия.
Вместе с тем ученые не нашли существенных различий между тремя рассмотренными группами в плане мутаций в генах митохондрий, отвечающих за выработку энергии в клетках. Исходя из этого, исследователи предположили, что пагубное влияние курения на сперму, вероятно, связано не с мутациями в митохондриальных генах, а с другими факторами — например, окислительным стрессом или сбоями в клеточных механизмах.
Подводя итог, медики заключили, что каннабис ухудшает качество спермы и целостность ДНК в большей степени, чем табак. Это важно знать, учитывая растущую в мире тенденцию к полной легализации курения марихуаны, которая чревата последствиями не только для здоровья отдельных людей, но может негативно отразиться на будущих поколениях, подчеркнули врачи. Статью об исследовании опубликовал журнал Scientific Reports.
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