Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 августа, 09:25
Тринадцать лет на Марсе: NASA представило подборку самых знаковых снимков марсохода Curiosity

На этой неделе NASA отмечает 13-ю годовщину посадки марсохода Curiosity на поверхность Красной планеты. За 4 620 марсианских дней Curiosity прошел более 35 километров по холодной и сухой планете, сделав бесчисленное количество наблюдений и открытий.

# Curiosity
# космос
# Марс
# фотографии
Марсоход Curiosity сделал это селфи в ноябре 2020 года в месте, получившем название «Мэри Эннинг» в честь английского палеонтолога XIX века / © JPL-Caltech / NASA
Марсоход Curiosity сделал это селфи в ноябре 2020 года в месте, получившем название «Мэри Эннинг» в честь английского палеонтолога XIX века / © JPL-Caltech / NASA
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter 5 августа 2012 года наблюдал за Марсом и мельком заметил марсоход Curiosity, когда тот спускался на парашюте на поверхность Красной планеты / © JPL-Caltech / NASA
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter 5 августа 2012 года наблюдал за Марсом и мельком заметил марсоход Curiosity, когда тот спускался на парашюте на поверхность Красной планеты / © JPL-Caltech / NASA
Это изображение, на котором запечатлены высокие участки горы Шарп, было получено 9 сентября 2015 года марсоходом Curiosity. На переднем плане, примерно в трех километрах от марсохода, виден длинный хребет, изобилующий гематитом – оксидом железа. Чуть дальше расположена волнистая равнина, богатая глинистыми минералами, а еще дальше – множество округлых холмов с высоким содержанием сульфатов. Цвета скорректированы таким образом, чтобы камни выглядели примерно так же, как на Земле, чтобы геологам было легче их интерпретировать / © JPL-Caltech / NASA
Это изображение, на котором запечатлены высокие участки горы Шарп, было получено 9 сентября 2015 года марсоходом Curiosity. На переднем плане, примерно в трех километрах от марсохода, виден длинный хребет, изобилующий гематитом – оксидом железа. Чуть дальше расположена волнистая равнина, богатая глинистыми минералами, а еще дальше – множество округлых холмов с высоким содержанием сульфатов. Цвета скорректированы таким образом, чтобы камни выглядели примерно так же, как на Земле, чтобы геологам было легче их интерпретировать / © JPL-Caltech / NASA
Научные инструменты, установленные на роботизированной руке Curiosity, исследуют камни на поверхности Красной планеты 31 июля 2025 года / © JPL-Caltech / NASA
Научные инструменты, установленные на роботизированной руке Curiosity, исследуют камни на поверхности Красной планеты 31 июля 2025 года / © JPL-Caltech / NASA
Этот похожий на цветок каменный артефакт был сфотографирован Curiosity с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI) 24 февраля 2022 года. Исследователи предположили, что первоначально объект был частью горной породы, которая постепенно подверглась выветриванию. Но эти скопления минералов оказались устойчивыми к эрозии / © JPL-Caltech / NASA 
Этот похожий на цветок каменный артефакт был сфотографирован Curiosity с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI) 24 февраля 2022 года. Исследователи предположили, что первоначально объект был частью горной породы, которая постепенно подверглась выветриванию. Но эти скопления минералов оказались устойчивыми к эрозии / © JPL-Caltech / NASA 
Вид двух лун Марса получен из серии снимков, сделанных Curiosity, 1 августа 2013 года / © JPL-Caltech / NASA 
Вид двух лун Марса получен из серии снимков, сделанных Curiosity, 1 августа 2013 года / © JPL-Caltech / NASA 
Почти 13 лет износа привели к повреждению некоторых частей колес Curiosity. Фотография сделана 22 апреля 2025 года / © JPL-Caltech / NASA
Почти 13 лет износа привели к повреждению некоторых частей колес Curiosity. Фотография сделана 22 апреля 2025 года / © JPL-Caltech / NASA
Эти желтые кристаллы были обнаружены после того, как 30 мая 2024 года Curiosity случайно наехал на камень и расколол его. Позже, используя инструмент, установленный на манипуляторе марсохода, ученые определили, что эти кристаллы представляют собой серу / © JPL-Caltech / NASA
Эти желтые кристаллы были обнаружены после того, как 30 мая 2024 года Curiosity случайно наехал на камень и расколол его. Позже, используя инструмент, установленный на манипуляторе марсохода, ученые определили, что эти кристаллы представляют собой серу / © JPL-Caltech / NASA
Снимок заката был сделан Curiosity в конце 956-го марсианского дня миссии (15 апреля 2015 года) / © JPL-Caltech / NASA 
Снимок заката был сделан Curiosity в конце 956-го марсианского дня миссии (15 апреля 2015 года) / © JPL-Caltech / NASA 
В конце июля 2025 года Curiosity продемонстрировал новую многозадачность, снимая этот вид. Он сделал 15 снимков, составляющих мозаику, одновременно поддерживая связь с орбитальным аппаратом / © JPL-Caltech / NASA
В конце июля 2025 года Curiosity продемонстрировал новую многозадачность, снимая этот вид. Он сделал 15 снимков, составляющих мозаику, одновременно поддерживая связь с орбитальным аппаратом / © JPL-Caltech / NASA


Александр Французов
Александр Французов
6 минут назад
круто
Mikhail Lukashev
Mikhail Lukashev
14 минут назад
-
0
+
А как он сделал первое фото? Не видно никакой селфи-палки. Как будто со стороны снято.
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
4 августа, 12:43
ФизТех

Российский физик улучшил точность спутниковых снимков, снизив вероятность ошибки с 630 метров до 26

Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.

ФизТех
# Земля
# рельеф
# спутник
# спутниковые снимки
# фотографии
5 августа, 08:12
Адель Романова

Миры возле других звезд подсказали размер и состав гипотетической Девятой планеты

Сравнение многочисленных известных экзопланет приводит ученых к выводу, что предполагаемая в Солнечной системе неизвестная крупная планета вряд ли может быть каменистой суперземлей. По мнению астрономов, на самом деле это мини-нептун — мир с твердым ядром и сравнительно легкой оболочкой.

Астрономия
# девятая планета
# космос
# мини-нептун
# Планета X
# экзопланеты
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
