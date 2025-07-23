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Слушатели узнают, что такое мобильные элементы и как они устроены.
О мероприятии
Говорят, что ДНК — это как книга, которую организм читает и исполняет ее инструкции, чтобы жить. Но на самом деле она устроена не просто как статичный текст.
В ДНК живут особые участки — мобильные элементы, которые способны перемещаться внутри одного «дома» и даже между разными «домами». Они похожи на маленькие существа, которые могут копировать себя, вставляться в новые места, изменять работу организма и даже создавать совершенно новые функции. Они есть внутри каждого из нас. Ученые долго не знали об их существовании, и только в XX веке, благодаря опыту и наблюдательности генетика Барбары Маклинток, было сделано открытие, за которое она получила Нобелевскую премию.
Кандидат биологических наук Анна Казнадзей расскажет:
- что такое мобильные элементы и как они устроены;
- как мобильные элементы связаны с вирусами и могут ли быть опасны;
- как мобильные элементы влияют на иммунитет, работу мозга и эволюцию человека;
- как мобильные элементы используются в генной инженерии.
Ленинградский просп., д. 80, к.11
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вспышка приливного разрушения — «встреча» звезды со сверхмассивной черной дырой — считается приговором для светила: гравитация космического «монстра» разрывает его на части, унося часть вещества в аккреционный диск. Однако яркие вспышки, зафиксированные астрономами в 2022 и 2024 годах в далекой галактике, показали, что одна и та же звезда дважды попала в «объятия» черной дыры.
Ученые давно предполагали, что Бетельгейзе, ближайший к нам красный супергигант, не одинока. Различить звезду-соседку почти невозможно из-за яркости массивного светила. Наконец, удалось не только увидеть, но и изучить тусклого компаньона. Оказалось, Бетельгейзе недолго осталось быть в составе двойной звезды.
Бывает, что люди упорствуют в поведении, которое им вредит, даже когда негативные последствия кажутся очевидными. В новом исследовании австралийские специалисты выявили когнитивный механизм, помогающий объяснить причины деструктивного поведения, связанного, к примеру, с азартными играми, пьянством или наркоманией.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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