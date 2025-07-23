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Лекция
10+
Генетические бродяги: мобильные элементы в ДНК

Слушатели узнают, что такое мобильные элементы и как они устроены.

Экспериментаниум
16 августа, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Говорят, что ДНК — это как книга, которую организм читает и исполняет ее инструкции, чтобы жить. Но на самом деле она устроена не просто как статичный текст.

В ДНК живут особые участки — мобильные элементы, которые способны перемещаться внутри одного «дома» и даже между разными «домами». Они похожи на маленькие существа, которые могут копировать себя, вставляться в новые места, изменять работу организма и даже создавать совершенно новые функции. Они есть внутри каждого из нас. Ученые долго не знали об их существовании, и только в XX веке, благодаря опыту и наблюдательности генетика Барбары Маклинток, было сделано открытие, за которое она получила Нобелевскую премию.

Кандидат биологических наук Анна Казнадзей расскажет:

  • что такое мобильные элементы и как они устроены;
  • как мобильные элементы связаны с вирусами и могут ли быть опасны;
  • как мобильные элементы влияют на иммунитет, работу мозга и эволюцию человека;
  • как мобильные элементы используются в генной инженерии.
Расписание
16
Суббота
Август 2025
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

24 июля, 02:48
Александр Речкин
1
# биология
# генетика
# ДНК
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# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
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