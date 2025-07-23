Слушатели узнают, что такое мобильные элементы и как они устроены.

О мероприятии

Говорят, что ДНК — это как книга, которую организм читает и исполняет ее инструкции, чтобы жить. Но на самом деле она устроена не просто как статичный текст.

В ДНК живут особые участки — мобильные элементы, которые способны перемещаться внутри одного «дома» и даже между разными «домами». Они похожи на маленькие существа, которые могут копировать себя, вставляться в новые места, изменять работу организма и даже создавать совершенно новые функции. Они есть внутри каждого из нас. Ученые долго не знали об их существовании, и только в XX веке, благодаря опыту и наблюдательности генетика Барбары Маклинток, было сделано открытие, за которое она получила Нобелевскую премию.

Кандидат биологических наук Анна Казнадзей расскажет:

что такое мобильные элементы и как они устроены;

как мобильные элементы связаны с вирусами и могут ли быть опасны;

как мобильные элементы влияют на иммунитет, работу мозга и эволюцию человека;

как мобильные элементы используются в генной инженерии.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация