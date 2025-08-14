Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

OpenAI проинвестирует разработку нейрочипов для конкуренции с Neuralink Маска

Вражда между генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и Илоном Маском может вскоре обостриться в связи с новостью о том, что первый создает конкурирующую компанию по разработке интерфейса «мозг–компьютер» (BCI).

Изображение имплантата Neuralink / © Neuralink

Как сообщило издание Financial Times, OpenAI рассматривает возможность крупных инвестиций в нейротехнологический стартап Merge Labs, который стремится стать новым конкурентом Neuralink.

По словам инсайдеров, осведомленных о потенциальных планах, Альтман станет соучредителем Merge Labs. Хотя для OpenAI несколько необычно вкладывать средства в стартап, занимающийся разработкой мозговых имплантатов, это имеет определенный смысл, учитывая, что Merge Labs стремится использовать достижения ИИ для создания более совершенных нейрокомпьютерных интерфейсов (BCI) — основополагающей цели Маска в Neuralink.

Хотя о проекте известно крайне мало, похоже, Альтман хотел заняться BCI почти так же давно, как и Маск, который основал Neuralink в 2016 году, еще будучи сотрудником OpenAI. Кроме того, в 2017 году соучредитель OpenAI высказал в своем блоге предположение, что люди в будущем могут «слиться» с машинами уже к 2025 году. В том же посте Альтман также выделил три достижения, которые он считал неизбежными: «сверхчеловеческий ИИ, генетические улучшения и интерфейсы „мозг–компьютер“».